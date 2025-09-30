Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

An Huy

30/09/2025, 09:16

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington DC đang ngày càng trở nên căng thẳng khi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và các nghị sỹ cấp cao nhất của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ sau cuộc gặp ngày 29/9 của Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Quốc hội - Ảnh: Reuters.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance và các nghị sỹ cấp cao nhất của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ sau cuộc gặp ngày 29/9 của Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Quốc hội - Ảnh: Reuters.

Cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai (29/9) giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo hàng đầu của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã không mang lại kết quả tích cực nào.

Sau cuộc gặp, Phó tổng thống JD Vance thẳng thắn tuyên bố: “Chúng ta đang trượt vào một cuộc đóng cửa chính phủ vì đảng Dân chủ không chịu làm điều đúng đắn”.

Theo hãng tin CNBC, các lãnh đạo đảng Dân chủ, bao gồm Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng hai bên vẫn còn cách xa nhau trong việc tìm ra giải pháp. Ông Schumer cho biết giữa hai bên “vẫn đang có những khác biệt rất lớn”, nhưng ông cũng nói rằng cuộc gặp đã giúp Tổng thống Trump lần đầu tiên nghe được trực tiếp những phản đối từ phía Đảng Dân chủ.

Hiện tại, cả hai đảng đều tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc ai sẽ chịu trách nhiệm nếu Chính phủ phải đóng cửa từ ngày thứ Tư (1/10).

Đảng Cộng hòa, hiện đang nắm giữ Nhà Trắng và đa số mỏng trong cả hai viện Quốc hội, muốn thông qua một dự luật tạm thời để duy trì ngân sách liên bang ở mức hiện tại cho đến cuối tháng 11. Trong khi đó, đảng Dân chủ yêu cầu dự luật này phải bao gồm ngân sách và bảo đảm cho một số biện pháp quan trọng, đặc biệt là việc gia hạn các khoản tín dụng thuế Obamacare dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Thị trường dự đoán đang đặt cược khoảng 70% khả năng chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào ngày thứ Tư, phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng về việc các nhà lập pháp có thể đạt được một thỏa thuận vào phút chót để giữ cho các cơ quan liên bang được tiếp tục cung cấp ngân sách.

Người dùng trên các nền tảng dự đoán Kalshi và Polymarket đã tăng cược vào việc chính phủ đóng cửa sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm quan trọng vào ngày thứ Sáu tuần này - một báo cáo được Phố Wall đặc biệt quan tâm - trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Cuối tuần qua, tỷ lệ cược chỉ ở mức khoảng 50%.

Các cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ trươc đây thường gây ra những cơn bão chính trị, với thiệt hại rơi vào đảng bị coi là có lỗi. Nhưng lịch sử cũng cho thấy các vụ việc đó thường không gây ra tổn thất lớn đối với thị trường tài chính và nền kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán Phố Wall đã bán tháo vào một số lần như vậy nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi.

Đối với tăng trưởng kinh tế, hầu hết các nhà kinh tế tính toán tác động là một vụ chính phủ đóng cửa sẽ làm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ mỗi tuần. Với cuộc đóng cửa dài nhất kéo dài 35 ngày, từ cuối năm 2018 đến tháng 1/2019, đó không phải là thiệt hại lớn đối với một nền kinh tế trị giá 30 nghìn tỷ USD. Các tổn thất ngắn hạn thường dễ dàng được bù đắp trong các quý tiếp theo - theo ngân hàng Bank of America.

Tuy nhiên, lần này có thể khác, vì Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ sa thải vĩnh viễn nhiều công chức liên bang nếu Chính phủ đóng cửa. Một động thái như vậy có thể có tác động lâu dài hơn đến bức tranh việc làm vốn đã trở nên bấp bênh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thị trường lao động Mỹ hiện tại đã có những dấu hiệu lung lay. Đặc biệt, khu vực Washington, D.C., nơi một phần lớn nhân viên chính phủ liên bang sinh sống, đã bị ảnh hưởng từ các đợt sa thải hồi đầu năm do Bộ Hiệu quả Chính phủ mà tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đề xuất.

Ngoài ra, một cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài sẽ dẫn tới trì hoãn công bố các báo cáo kinh tế quan trọng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ phải dừng hầu hết các hoạt động nếu Chính phủ đóng cửa. Cục Thống kê Lao động (BLS) của này, đơn vị phát hành nhiều báo cáo kinh tế quan trọng bao gồm số liệu việc làm hàng tháng, sẽ phải tạm dừng hoạt động nếu cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài. Do vậy, bộ đã cảnh báo về sự chậm trễ và khả năng “suy giảm chất lượng" dữ liệu thống kê.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa?

07:47, 29/09/2025

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa?

Đối mặt nguy cơ đóng cửa, Chính phủ Mỹ lên kế hoạch sa thải hàng loạt

09:23, 26/09/2025

Đối mặt nguy cơ đóng cửa, Chính phủ Mỹ lên kế hoạch sa thải hàng loạt

Giá vàng tăng dữ dội vì nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ và khả năng lãi suất còn giảm

06:50, 30/09/2025

Giá vàng tăng dữ dội vì nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ và khả năng lãi suất còn giảm

Từ khóa:

đóng cửa chính phủ Mỹ thế giới

Đọc thêm

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nhật Bản phải đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và Hàn Quốc phải đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng đòi hỏi này của ông chủ Nhà Trắng đang gặp trở ngại vì những dấu hiệu lưỡng lự từ cả Tokyo và Seoul...

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Hãng dầu khí BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, đã trải qua một giai đoạn với nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây...

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Hãng pin CATL của Trung Quốc lên kế hoạch đưa 2.000 lao động tới xây dựng nhà máy pin trị giá 4 tỷ euro ở Tây Ban Nha...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Tuy nhiên, nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách không được gia hạn đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall...

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 100% lên phim sản xuất ở nước ngoài

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 100% lên phim sản xuất ở nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 tuyên bố áp thuế quan 100% lên tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy