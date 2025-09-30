Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington DC đang ngày càng trở nên căng thẳng khi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai (29/9) giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo hàng đầu của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã không mang lại kết quả tích cực nào.

Sau cuộc gặp, Phó tổng thống JD Vance thẳng thắn tuyên bố: “Chúng ta đang trượt vào một cuộc đóng cửa chính phủ vì đảng Dân chủ không chịu làm điều đúng đắn”.

Theo hãng tin CNBC, các lãnh đạo đảng Dân chủ, bao gồm Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng hai bên vẫn còn cách xa nhau trong việc tìm ra giải pháp. Ông Schumer cho biết giữa hai bên “vẫn đang có những khác biệt rất lớn”, nhưng ông cũng nói rằng cuộc gặp đã giúp Tổng thống Trump lần đầu tiên nghe được trực tiếp những phản đối từ phía Đảng Dân chủ.

Hiện tại, cả hai đảng đều tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc ai sẽ chịu trách nhiệm nếu Chính phủ phải đóng cửa từ ngày thứ Tư (1/10).

Đảng Cộng hòa, hiện đang nắm giữ Nhà Trắng và đa số mỏng trong cả hai viện Quốc hội, muốn thông qua một dự luật tạm thời để duy trì ngân sách liên bang ở mức hiện tại cho đến cuối tháng 11. Trong khi đó, đảng Dân chủ yêu cầu dự luật này phải bao gồm ngân sách và bảo đảm cho một số biện pháp quan trọng, đặc biệt là việc gia hạn các khoản tín dụng thuế Obamacare dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Thị trường dự đoán đang đặt cược khoảng 70% khả năng chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào ngày thứ Tư, phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng về việc các nhà lập pháp có thể đạt được một thỏa thuận vào phút chót để giữ cho các cơ quan liên bang được tiếp tục cung cấp ngân sách.

Người dùng trên các nền tảng dự đoán Kalshi và Polymarket đã tăng cược vào việc chính phủ đóng cửa sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm quan trọng vào ngày thứ Sáu tuần này - một báo cáo được Phố Wall đặc biệt quan tâm - trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Cuối tuần qua, tỷ lệ cược chỉ ở mức khoảng 50%.

Các cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ trươc đây thường gây ra những cơn bão chính trị, với thiệt hại rơi vào đảng bị coi là có lỗi. Nhưng lịch sử cũng cho thấy các vụ việc đó thường không gây ra tổn thất lớn đối với thị trường tài chính và nền kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán Phố Wall đã bán tháo vào một số lần như vậy nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi.

Đối với tăng trưởng kinh tế, hầu hết các nhà kinh tế tính toán tác động là một vụ chính phủ đóng cửa sẽ làm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ mỗi tuần. Với cuộc đóng cửa dài nhất kéo dài 35 ngày, từ cuối năm 2018 đến tháng 1/2019, đó không phải là thiệt hại lớn đối với một nền kinh tế trị giá 30 nghìn tỷ USD. Các tổn thất ngắn hạn thường dễ dàng được bù đắp trong các quý tiếp theo - theo ngân hàng Bank of America.

Tuy nhiên, lần này có thể khác, vì Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ sa thải vĩnh viễn nhiều công chức liên bang nếu Chính phủ đóng cửa. Một động thái như vậy có thể có tác động lâu dài hơn đến bức tranh việc làm vốn đã trở nên bấp bênh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thị trường lao động Mỹ hiện tại đã có những dấu hiệu lung lay. Đặc biệt, khu vực Washington, D.C., nơi một phần lớn nhân viên chính phủ liên bang sinh sống, đã bị ảnh hưởng từ các đợt sa thải hồi đầu năm do Bộ Hiệu quả Chính phủ mà tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đề xuất.

Ngoài ra, một cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài sẽ dẫn tới trì hoãn công bố các báo cáo kinh tế quan trọng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ phải dừng hầu hết các hoạt động nếu Chính phủ đóng cửa. Cục Thống kê Lao động (BLS) của này, đơn vị phát hành nhiều báo cáo kinh tế quan trọng bao gồm số liệu việc làm hàng tháng, sẽ phải tạm dừng hoạt động nếu cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài. Do vậy, bộ đã cảnh báo về sự chậm trễ và khả năng “suy giảm chất lượng" dữ liệu thống kê.