Chính phủ tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, ổn định kinh tế vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Như Nguyệt
03/12/2025, 11:22
Sáng 3/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện 16 Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về Ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành; phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia và tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Kiểm soát chặt chẽ công tác lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Tập trung rà soát, tổng hợp, phân loại, xây dựng phương án và quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế.
Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Triển khai tích cực, hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động ngân hàng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế rủi ro; thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á. Đến cuối tháng 10/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%.
Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đạt nhiều kết quả tích cực. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cũng nhấn mạnh về lĩnh vực công thương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện; cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu.
Về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án liên quan, tạo chuyển biến tích cực.
Về lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP.HCM và sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đã đưa vào khai thác khoảng 1.397km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700km vào cuối năm 2025.
Về lĩnh vực nội vụ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu và đang tiếp tục tập trung triển khai; trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương.
Về công tác dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó đã sửa đổi, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đất ở, đất sản xuất, an sinh xã hội và điều chỉnh phân định các khu vực, xã thôn đặc biệt khó khăn phù hợp thực tế.
15:58, 29/11/2025
Kiểm toán Nhà nước đã tập trung kiểm toán những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội, cử tri quan tâm, những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong tình hình mới...
Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội - Moskva diễn ra ngày 1/12 tại Hà Nội, thuộc chương trình “Những ngày Moskva tại Hà Nội” và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Với tinh thần “hữu nghị truyền thống - hợp tác thực chất - phát triển bền vững”, sự kiện tạo xung lực mới thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng liên kết kinh tế giữa hai thủ đô.
VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Brunei Darussalam...
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Tuyên bố chung Việt Nam – Lào khẳng định tầm cao mới của quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, mở ra định hướng đồng hành lâu dài vì ổn định và phát triển bền vững.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: