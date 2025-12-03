Chính phủ tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, ổn định kinh tế vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 3/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện 16 Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về Ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành; phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia và tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Kiểm soát chặt chẽ công tác lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Tập trung rà soát, tổng hợp, phân loại, xây dựng phương án và quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế.

Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Triển khai tích cực, hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động ngân hàng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế rủi ro; thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á. Đến cuối tháng 10/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%.

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đạt nhiều kết quả tích cực. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cũng nhấn mạnh về lĩnh vực công thương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện; cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án liên quan, tạo chuyển biến tích cực.

Về lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP.HCM và sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đã đưa vào khai thác khoảng 1.397km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700km vào cuối năm 2025.

Về lĩnh vực nội vụ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu và đang tiếp tục tập trung triển khai; trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Về công tác dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó đã sửa đổi, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đất ở, đất sản xuất, an sinh xã hội và điều chỉnh phân định các khu vực, xã thôn đặc biệt khó khăn phù hợp thực tế.