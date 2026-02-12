Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 102 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đắk Lắk đạt được trong năm 2025, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tổ chức lại không gian và mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến thực chất, rõ ràng ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ RÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết năm 2025, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của thiên tai, tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,6 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Trung ương giao.

Các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định; chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai kịp thời; tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 8.915 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Về nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Đắk Lắk xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, tập trung cụ thể hóa các định hướng chiến lược, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số theo hướng nhanh và bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk; đồng thời yêu cầu tỉnh phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, tạo chuyển biến rõ ràng, đo đếm được bằng kết quả cụ thể. Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là biến các chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động thực tiễn ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư yêu cầu Đắk Lắk đổi mới căn bản tư duy phát triển, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược; xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia. Mọi quy hoạch, dự án lớn phải đặt trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia, khắc phục tư duy cục bộ, manh mún. Trên cơ sở đó, tổ chức lại không gian phát triển theo trục “cao nguyên – duyên hải – biên giới”, lấy hạ tầng chiến lược làm trụ cột, hình thành các cực tăng trưởng và vành đai phát triển mới.

PHÁT TRIỂN BAO TRÙM, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA

Tổng Bí thư chỉ rõ, tỉnh cần xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng nhanh nhưng có chất lượng, chiều sâu và sức chống chịu cao; dứt khoát chuyển từ mô hình dựa vào khai thác tài nguyên, nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị, lấy công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao và kinh tế số làm động lực.

Phát triển phải dựa trên nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế, gắn chặt với bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số

Nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư yêu cầu Đắk Lắk coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng; trọng tâm là giảm thực chất chi phí kinh doanh, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán.

Doanh nghiệp phải phát triển bằng năng lực quản trị, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính quyền có trách nhiệm tạo sân chơi công bằng, tháo gỡ các rào cản vô hình, đặc biệt chú trọng môi trường kinh doanh cho kinh tế hộ và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực, coi con người là nền tảng lâu dài và động lực quyết định của phát triển. Phát triển kinh tế phải song hành với đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, nhất là cho thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số; đặt khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào lõi của chiến lược phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các ngành động lực mới.

Đặt nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm, Tổng Bí thư lưu ý mọi mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và sự an toàn của người dân; kiên quyết không đánh đổi môi trường và sinh kế bền vững để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đồng thời, tỉnh cần coi văn hóa Tây Nguyên và văn hóa biển là tài sản và nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển, được bảo tồn và phát huy phù hợp với đời sống đương đại.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đắk Lắk là địa bàn chiến lược, mọi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phải gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, an ninh biển, an ninh dân tộc và tôn giáo; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh ngay trong từng dự án, từng địa bàn.

Về xây dựng bộ máy, Tổng Bí thư yêu cầu hình thành chính quyền hành động, kỷ luật, liêm chính và chịu trách nhiệm đến cùng; tinh gọn bộ máy phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi, lấy hiệu quả thực tế và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất, tạo động lực mới, đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn và đóng góp rõ nét hơn vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện. Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cá nhân đồng chí và các thế hệ cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương, Tổng Bí thư mong muốn đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.