Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Như Nguyệt

14/02/2026, 09:08

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 119/2026/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội dự án Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doạnh bất động sản thành dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở thành dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 dự án Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Cụ thể, các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2026.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2026.

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2026.

Sửa đổi Luật Thủ đô để giúp Hà Nội phát triển bứt phá

16:47, 13/01/2026

Sửa đổi Luật Thủ đô để giúp Hà Nội phát triển bứt phá

Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2024

21:03, 23/07/2024

Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2024

Luật Thủ đô: Tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống

13:43, 28/06/2024

Luật Thủ đô: Tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống

chương trình lập pháp 2026 Luật Thủ đô sửa đổi Quốc hội Khóa XVI

Hội chợ mùa Xuân 2026: Mở ra “cánh cửa” của niềm tin và khát vọng

Hội chợ mùa Xuân 2026: Mở ra “cánh cửa” của niềm tin và khát vọng

Với hơn 500.000 lượt khách tham quan và những con số doanh thu ấn tượng, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần, mà đã trở thành không gian văn hóa đặc sắc, khơi duyên cho những vận hội mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình...

Kinh tế Việt Nam tháng 1/2026: Mở rộng được duy trì, những ràng buộc tăng trưởng lộ diện

Kinh tế Việt Nam tháng 1/2026: Mở rộng được duy trì, những ràng buộc tăng trưởng lộ diện

Bức tranh kinh tế tháng 1/2026 cho thấy nền kinh tế duy trì trạng thái mở rộng, các ràng buộc tăng trưởng cốt lõi đã lộ diện rõ hơn, có xu hướng đan xen, cộng hưởng lẫn nhau...

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 102 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

