Hội chợ mùa Xuân 2026: Mở ra “cánh cửa” của niềm tin và khát vọng

Với hơn 500.000 lượt khách tham quan và những con số doanh thu ấn tượng, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần, mà đã trở thành không gian văn hóa đặc sắc, khơi duyên cho những vận hội mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình...

Sau 12 ngày diễn ra sôi động tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - đón Xuân huy hoàng” đã chính thức khép lại vào tối 13/2/2026. Sự kiện được ví như "tiếng trống khai hội" giòn giã, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và cộng đồng doanh nghiệp về một tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết.

CẦU NỐI THỰC CHẤT CHO DOANH NGHIỆP VƯƠN TẦM

Vượt qua rào cản của thời tiết mưa rét, hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách trong suốt thời gian tổ chức. Tại đây, hơn 3.000 gian hàng với hàng chục ngàn sản phẩm tinh hoa từ khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng hội tụ.

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên "linh hồn" cho kỳ hội chợ này chính là việc lồng ghép nhuần nhuyễn giữa thương mại và văn hóa. Khách tham quan không chỉ đến để mua sắm mà còn được đắm mình trong một "hành trình du xuân xuyên Việt" với các không gian diễn xướng dân gian, nặn tò he, hay trải nghiệm gói bánh chưng truyền thống.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, mỗi sản phẩm tại hội chợ giờ đây không còn là món hàng đơn thuần mà mang theo cả câu chuyện văn hóa vùng miền. Chính sự kết hợp giữa "mua sắm" và "thưởng thức văn hóa" đã giúp nâng tầm giá trị sản phẩm, khơi dậy niềm tự hào và sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với hàng Việt.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã chứng minh hiệu quả thực tế qua những con số biết nói. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc, đặc biệt là trong các ngày cuối tuần. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở doanh thu, hội chợ còn là "điểm chạm" chiến lược giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng mạng lưới bán lẻ và tiếp cận trực tiếp với thị trường. Đây là nơi kết nối cung - cầu mạnh mẽ: từ doanh nghiệp với doanh nghiệp, đến giữa nhà sản xuất với các đơn vị phân phối và người tiêu dùng.

Đặc biệt, sự hiện diện của các đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, an toàn và đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư toàn cầu.

KHỞI ĐẦU CHO MỘT TÂM THẾ MỚI

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành công của Hội chợ là minh chứng cho sức mạnh nội sinh và tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời, khẳng định tâm thế tự tin của Việt Nam trong việc tiến tới tổ chức các hội chợ thương mại mang tầm khu vực và quốc tế… Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một tâm thế mới.

Để biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm", Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá hiệu quả của hội chợ, đúc rút bài học quý báu. Tập trung xây dựng chiến lược thực hiện hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới, chuyển đổi tâm thế người tiêu dùng từ “ưu tiên” sang “tin yêu” và “tự hào” khi dùng hàng Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các địa phương có cơ chế, chính sách không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa Việt Nam; tiếp tục quyết liệt chỉ đạo khơi thông dòng chảy hàng hóa, duy trì đà tăng trưởng của sức mua nội địa, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương và cả nước. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề các địa phương phải "tuyên chiến" với hàng nhái, hàng giả để bảo vệ đời sống nhân dân.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; UBND TP. Hà Nội; đại diện một số đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam...

Với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp lấy văn hóa kinh doanh là nền tảng, đạo đức doanh nhân là kim chỉ nam. Ông nhấn mạnh: "Doanh nghiệp phải chinh phục thế giới bằng sản phẩm có chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn quốc tế và mang đậm bản sắc trí tuệ Việt Nam".

Thủ tướng kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong từng hành vi tiêu dùng hàng ngày; đồng thời mong muốn mỗi người dân hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, ủng hộ hàng Việt bằng cả tình cảm và lý trí, đồng thời giám sát chặt chẽ về chất lượng để cùng làm nên thương hiệu quốc gia.

Còn với bạn bè quốc tế, Chính phủ cam kết kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và mong muốn các đối tác tiếp tục là cầu nối đưa công nghệ lõi và quản trị xanh đến Việt Nam.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất khép lại nhưng đã mở ra một "cánh cửa của niềm tin". Với tinh thần “Đảng lãnh đạo – Nhà nước kiến tạo – Công tư đồng hành – Doanh nghiệp tiên phong”, Thủ tướng tin tưởng rằng đất nước sẽ vững tay chèo, vượt sóng gió để vươn ra biển lớn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tuyên bố bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Thủ tướng hẹn gặp lại tại những kỳ Hội chợ tới với "6 điểm hơn": quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn, liên kết sâu rộng hơn, chuyên nghiệp hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn và nhân dân được hưởng thụ nhiều hơn.