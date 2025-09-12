Thủ tướng yêu cầu tài khóa “chia lửa” với chính sách tiền tệ để giữ ổn định vĩ mô

Trong bối cảnh kinh tế đối diện nhiều sức ép từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tận dụng dư địa tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ. Song song, chính sách tiền tệ phải tập trung ưu tiên ổn định tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và hạn chế rủi ro...

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát thời gian tới là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt 8,3%-8,5% vào năm 2025. Cần đảm bảo các cân đối lớn, gồm: thu ngân sách tăng ít nhất 25% so với dự toán, triệt để tiết kiệm chi; bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng với giá hợp lý; kiểm soát chặt nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chính sách phải được thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trước – sau; làm việc nào dứt điểm việc đó, phối hợp chính sách nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ, ngành và giữa Trung ương với địa phương.

Chính sách tiền tệ và tài khóa phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Cần tận dụng dư địa tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ, trong khi chính sách tiền tệ cần ưu tiên tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát rủi ro. Dòng tiền phải được dẫn hướng đúng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. (Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp ngày 12/9 về triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025)

Thị trường vốn, bất động sản, khoa học công nghệ, chứng khoán, hàng hóa, xuất nhập khẩu cần được tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, thị trường vốn cần có hành lang pháp lý để hình thành trung tâm tài chính quốc tế; thị trường vàng được quản lý theo Nghị định 232; thị trường tài sản mã hóa triển khai thí điểm theo Nghị quyết 05. Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành hướng dẫn triển khai hai chính sách này.

Tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ vướng mắc tại các dự án chậm trễ để giải phóng nguồn lực. Tăng huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân, xã hội.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, kiểm soát đầu ra, đẩy mạnh phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hành công vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, chú trọng cấp xã – cấp gần dân nhất – để kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh thêm: các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ tiếp tục làm việc với địa phương, đảm bảo vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.