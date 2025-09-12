Thứ Sáu, 12/09/2025

Thứ Sáu, 12/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu tài khóa “chia lửa” với chính sách tiền tệ để giữ ổn định vĩ mô

Phan Linh

12/09/2025, 22:16

Trong bối cảnh kinh tế đối diện nhiều sức ép từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tận dụng dư địa tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ. Song song, chính sách tiền tệ phải tập trung ưu tiên ổn định tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và hạn chế rủi ro...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chiều 12/9 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chiều 12/9 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát thời gian tới là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt 8,3%-8,5% vào năm 2025. Cần đảm bảo các cân đối lớn, gồm: thu ngân sách tăng ít nhất 25% so với dự toán, triệt để tiết kiệm chi; bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng với giá hợp lý; kiểm soát chặt nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chính sách phải được thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trước – sau; làm việc nào dứt điểm việc đó, phối hợp chính sách nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ, ngành và giữa Trung ương với địa phương.

Chính sách tiền tệ và tài khóa phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Cần tận dụng dư địa tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ, trong khi chính sách tiền tệ cần ưu tiên tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát rủi ro. Dòng tiền phải được dẫn hướng đúng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.

(Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp ngày 12/9 về triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025)

Thị trường vốn, bất động sản, khoa học công nghệ, chứng khoán, hàng hóa, xuất nhập khẩu cần được tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, thị trường vốn cần có hành lang pháp lý để hình thành trung tâm tài chính quốc tế; thị trường vàng được quản lý theo Nghị định 232; thị trường tài sản mã hóa triển khai thí điểm theo Nghị quyết 05. Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành hướng dẫn triển khai hai chính sách này.

Tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ vướng mắc tại các dự án chậm trễ để giải phóng nguồn lực. Tăng huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thiện thể chế để thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân, xã hội.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, kiểm soát đầu ra, đẩy mạnh phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hành công vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, chú trọng cấp xã – cấp gần dân nhất – để kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh thêm: các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ tiếp tục làm việc với địa phương, đảm bảo vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

chính sách tài khoá chính sách tiền tệ Đầu tư công kinh tế vĩ mô lạm phát tăng trưởng GDP thị trường vốn

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025...

Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn

Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn

Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với đại diện một số bộ, ngành, địa phương và chuyên gia để nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Ngày 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành nhằm xây dựng Đề án phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước.

450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ ngày 16-18/9/2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

1

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Tiêu điểm

2

Người Mỹ uống cà phê ở mức giá cao chưa từng thấy

Thế giới

3

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Bất động sản

4

Đồng Nai khẩn trương trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành

Dự án

5

VCCI: Cần minh bạch cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, tránh để doanh nghiệp lúng túng

Tài chính

