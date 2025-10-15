Chính thức công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến nhân dân

Việc công bố, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước...

Ngày 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Theo ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 đã họp và quyết định các công việc rất quan trọng, trong đó thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, nội dung"xương sống" liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống của nhân dân.

Hội nghị khẳng định quá trình xây dựng và chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, được thiết kế theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Nội dung các văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 13 chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung các Văn kiện, cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế - hạ tầng - nhân lực), làm rõ chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, liên kết vùng - đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại họp báo. Ảnh: TTXVN.

Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức công bố toàn văn Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, gồm: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có tiêu đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”; (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng thời, triển khai công tác lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ ngày 15/10-15/11/2025.

“Việc công bố, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại họp báo. Ảnh: TTXVN.

Việc lấy ý kiến thông qua 3 hình thức là tổ chức lấy ý kiến thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua ứng dụng VneID; thông qua thư.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cung cấp thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/Toàn Thắng.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, so với các kỳ Đại hội trước, điểm mới của Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng.

Việc tích hợp này thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới, xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước và sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng, bảo đảm ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, thống nhất, đồng bộ giữa các văn kiện.