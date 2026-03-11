Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén

Dự Lễ kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu và trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Báo Nhân Dân trở thành lực lượng chủ lực, tiên phong trên mặt trận tư tưởng – thông tin.

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951 – 11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên, người lao động của tờ báo.

BÁO NHÂN DÂN – NGỌN CỜ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong hơn bảy thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo cách mạng tiền thân, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy, chính quyền; là diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm về lịch sử báo Nhân Dân bên lề lễ kỷ niệm 75 năm báo Nhân Dân ra số đầu tiên - Ảnh: BTC

Theo Tổng Bí thư, trong các chặng đường lịch sử đầy thử thách của cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Gắn bó với sự trưởng thành của Đảng và đất nước, các thế hệ người làm Báo Nhân Dân đã kiên định lý tưởng, tận tụy với nghề, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để phục vụ sự nghiệp cách mạng.

Trong những năm tháng kháng chiến, nhiều cán bộ, phóng viên vừa cầm bút, vừa cầm súng, trực tiếp có mặt trên các chiến trường, đóng góp bằng mồ hôi, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và phát triển đất nước, Báo Nhân Dân luôn bám sát thực tiễn sinh động, tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh những vấn đề mới nảy sinh, góp phần quan trọng để Đảng, Nhà nước nắm bắt thực tiễn, hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách.

Dự lễ kỷ niệm có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh: BTC

Báo cũng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tựu và truyền thống vẻ vang của Báo Nhân Dân; chúc mừng tập thể tờ báo được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất – phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp bền bỉ, to lớn đối với sự nghiệp cách mạng.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ Báo Nhân Dân đang đứng trước những nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi phải nghiêm túc đánh giá, nhận diện đúng những hạn chế, thách thức để tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, xứng đáng vị thế ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

ĐỔI MỚI, CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ GIỮ VAI TRÒ CHỦ LỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Tổng Bí thư yêu cầu Báo Nhân Dân phát huy mạnh mẽ truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng, với chức năng là cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc vai trò là ngọn cờ chính trị – tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí và không gian mạng, Báo Nhân Dân cần tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Báo Nhân Dân trở thành “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén: vững chắc về bản lĩnh chính trị, nhanh nhạy trong nắm bắt và xử lý thông tin, sâu sát thực tiễn đời sống xã hội; bám sát tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động Nhất tặng Báo Nhân Dân tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. Ảnh: Nhân Dân

Theo Tổng Bí thư, báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của đông đảo bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn có trách nhiệm cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thông tin báo chí cần lan tỏa những giá trị chân – thiện – mỹ, đồng thời kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; phổ biến điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội.

Tổng Bí thư lưu ý đối với Báo Nhân Dân tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân; lòng trung thực, sự công tâm, nhân văn phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Một nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây phải thực sự trở thành động lực để Báo Nhân Dân phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, chiếm lĩnh không gian số và không gian mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho báo Nhân Dân - Ảnh: BTC

Theo Tổng Bí thư, trong công tác tư tưởng của Đảng, báo Đảng phải là nguồn thông tin chủ lực, rộng khắp, hữu ích, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân cập nhật kịp thời các vấn đề thời sự quan trọng; đồng thời là nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử Đảng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới.

Thông tin của Đảng, Nhà nước cần đến được với từng người dân bằng ngôn ngữ dễ hiểu, hình thức phù hợp, tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Tiếng nói của Nhân dân – những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng – cũng phải được lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tới các cơ quan có trách nhiệm.

Tổng Bí thư căn dặn mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu của Báo Nhân Dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin. Bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, kỹ năng số hiện đại, tác phong chuyên nghiệp và kỷ luật cao là nền tảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao phó.

Kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, không chỉ là dịp để tự hào về chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là thời điểm xác lập quyết tâm mới cho chặng đường phía trước.

Với truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được, Báo Nhân Dân được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò ngọn cờ chính trị – tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

ĐÚNG VỀ CHÍNH TRỊ, CHẮC VỀ NGHIỆP VỤ, SẮC VỀ TƯ DUY, NHANH VỀ PHẢN ỨNG

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với cán bộ chủ chốt Báo Nhân Dân.

Đánh giá cao những việc Báo Nhân Dân đã làm được trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư nêu rõ chúng ta đang triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ những công việc lớn, có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng, không thể làm theo cách cũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với cán bộ chủ chốt Báo Nhân Dân. Ảnh: BTC

Báo phải làm đúng, làm mạnh, làm chuẩn, làm sắc, thuyết phục, bao trùm; xác định rất rõ vị trí không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng.

Báo phải là một trung tâm tư tưởng, một trung tâm chính luận, lực lượng có khả năng định hướng nhận thức xã hội, vì thế, phải đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy, nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ, gần gũi về ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, phải tập trung cao hơn nữa vào những lĩnh vực tuyên truyền thật sự lớn, chiến lược, nói đúng, nói trúng, nói hay, thuyết phục, đặc biệt tập trung vào một số trục nội dung lớn như: Làm rõ con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đi sâu vào các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phải rất coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về văn hóa, con người, đạo đức xã hội, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực ứng xử, lối sống, ý thức công dân; nâng chất lượng tuyên truyền đối ngoại.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Nhân Dân.

Báo Nhân Dân phải coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trung tâm, nhưng cách làm phải đổi mới rất mạnh mẽ; xây dựng lực lượng nòng cốt về đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng và trên báo chí chính luận một cách bài bản hơn.

Điều quan trọng là phải đổi tư duy đấu tranh; không chỉ bác bỏ cái sai, mà phải kiến tạo cái đúng; không chỉ phản ứng, mà phải chủ động dẫn dắt; phải nói đúng thứ ngôn ngữ mà xã hội, nhất là giới trẻ có thể tiếp nhận...

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình truyền thông đa phương tiện, rõ mục tiêu, có bản lĩnh, không chạy theo phong trào, Báo Nhân Dân cần làm rõ: Đa phương tiện không phải để cho có đủ loại hình, đủ nền tảng, quan trọng nhất là từng nền tảng, loại hình phải phục vụ mục tiêu chính trị - tư tưởng và nhiệm vụ truyền thông hiệu quả hơn; phải có sự phân vai rõ; Báo Đảng phải có nhịp điệu, chuẩn mực và vị thế riêng.

Tổng Bí thư đề nghị phải làm rõ hơn nữa tinh thần: “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân” trong điều kiện mới. Đồng thời, phải giữ rất nghiêm kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; chống cho được xu hướng thương mại hóa, quảng cáo trá hình, thông tin lệch chuẩn...

Cùng với đó, Báo Nhân Dân phải xây dựng đội ngũ thật mạnh, nhất là đội ngũ cây bút chính luận, bút chiến, bình luận và lực lượng làm báo trong môi trường số; nâng chất lượng phối hợp chiến lược với các cơ quan báo chí lớn và các cơ quan tham mưu của Đảng; rất quan tâm xây dựng những tác phẩm lớn, chuyên đề lớn, sản phẩm lớn của Báo trong thời gian tới…