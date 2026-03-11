Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Antesco vừa triển khai chương trình làm việc chuyên sâu với các tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc, tập trung vào ba trụ cột: Giống, mô hình nông nghiệp thông minh và quản trị chuỗi thực phẩm theo tiêu chuẩn cao.

Động thái này nằm trong lộ trình tái cấu trúc nền tảng tăng trưởng, hướng tới nâng cao khả năng kiểm soát chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh dài hạn.

NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ THÔNG QUA HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CAO

Sau nhiều năm tăng trưởng dựa trên mở rộng vùng nguyên liệu và năng lực chế biến, nhiều doanh nghiệp nông sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch quan trọng: Từ mô hình sản xuất - xuất khẩu sang xây dựng chuỗi giá trị tích hợp, đặt công nghệ, tiêu chuẩn và năng lực kiểm soát chất lượng làm trụ cột cạnh tranh dài hạn.

Đoàn công tác của Antesco làm việc với đối tác tại Hàn Quốc nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Antesco.

Trong xu hướng đó, việc lựa chọn Hàn Quốc làm điểm kết nối cũng phản ánh một hướng tiếp cận có tính chiến lược của Antesco. Quốc gia này đã xây dựng được mô hình nông nghiệp tích hợp tương đối hoàn chỉnh, từ nghiên cứu giống, canh tác công nghệ cao, chế biến đến hệ thống phân phối hiện đại.

Các đối tác mà Antesco gặp gỡ và trao đổi gồm những doanh nghiệp có vị thế đáng chú ý trong chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao. Tiêu biểu: Pulmuone, tập đoàn thực phẩm lớn của Hàn Quốc, nổi tiếng với triết lý phát triển dựa trên thực phẩm tự nhiên và hệ thống chuỗi cung ứng minh bạch, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ vùng nguyên liệu đến khâu phân phối. Cheongbok Nongsan hoạt động mạnh trong lĩnh vực phát triển giống và các giải pháp nông nghiệp sinh học, chuyên sản xuất các dòng rau mầm và rau lá non chất lượng cao, cung ứng cho hệ thống bán lẻ lớn trên toàn Hàn Quốc…

Cùng trong nhóm doanh nghiệp sản xuất rau chất lượng cao, Farm8 là đơn vị chuyên cung ứng rau baby, rau đặc biệt và ớt chuông, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng đồng nhất và năng lực cung ứng ổn định ở quy mô thương mại, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hiện đại.

Các trao đổi giữa Antesco và Pulmuone vào cách Pulmuone tổ chức vùng nguyên liệu, quản trị rủi ro chất lượng và đồng bộ hóa sản xuất với định vị thương hiệu. Ảnh: Antesco.

Nội dung trao đổi tập trung vào các mắt xích then chốt trong chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, từ phát triển vùng trồng ứng dụng công nghệ, cải tiến giống và giải pháp sinh học, đến hệ thống kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng…

Chuyến công tác cũng nằm trong định hướng phát triển ANTAGRI - đơn vị thành viên mới của Antesco trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, vừa được công ty mẹ thông qua kế hoạch góp vốn thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Với Antesco, việc tiếp cận các hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao không nhằm mở rộng sản lượng hay tìm kiếm thị trường mới, mà hướng tới tái cấu trúc nền tảng chuỗi giá trị. Trọng tâm là chuẩn hóa vùng nguyên liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng từ đầu vào và từng bước dịch chuyển sang các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, qua đó nâng năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch và phát triển bền vững.

TÁI CẤU TRÚC TĂNG TRƯỞNG VÀ CỦNG CỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DÀI HẠN

Đối với Antesco, giai đoạn phát triển tiếp theo được định hình bởi ba trọng tâm: Ổn định vùng nguyên liệu, nâng chuẩn hệ thống kiểm soát chất lượng và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Trong đó, vùng nguyên liệu vẫn giữ vai trò nền tảng. Việc đảm bảo tính ổn định và đồng đều ở quy mô lớn đòi hỏi sự kết hợp giữa cải tiến giống, ứng dụng công nghệ sinh học, chuẩn hóa quy trình canh tác và tăng cường quản trị dữ liệu trong sản xuất. Đây cũng là những lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc đã phát triển tương đối sâu trong thời gian qua.

Cùng với đó, áp lực từ các thị trường xuất khẩu lớn đang thúc đẩy doanh nghiệp phải đầu tư mạnh hơn vào hệ thống kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa trong sản xuất. Song song, xu hướng chuyển dịch sang các dòng sản phẩm chế biến sâu và giá trị gia tăng cao hơn cũng trở thành hướng đi quan trọng để cải thiện biên lợi nhuận và giảm phụ thuộc vào biến động nguyên liệu thô.

Đối tác Nongwoo Bio của Atesco là một trong những doanh nghiệp R&D hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực hạt giống. Ảnh: Antesco.

Trong bối cảnh đó, các chương trình trao đổi với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc được xem như bước chuẩn bị cho quá trình nâng cấp mô hình tăng trưởng. Thay vì các dự án hợp tác ngắn hạn, trọng tâm được đặt vào việc tiếp cận công nghệ, mô hình vận hành và kinh nghiệm quản trị chuỗi giá trị tích hợp.

Ở giai đoạn hiện tại, các hoạt động hợp tác tập trung vào trao đổi chuyên môn và đánh giá khả thi của các giải pháp công nghệ. Sau quá trình này, một số sáng kiến có thể được cụ thể hóa thông qua các chương trình thí điểm tại Việt Nam trước khi mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

Cách tiếp cận thận trọng nhưng có định hướng này phản ánh xu hướng chuyển dịch đang diễn ra trong ngành nông nghiệp: tăng trưởng không còn đến từ mở rộng diện tích hay sản lượng, mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng xây dựng chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao, minh bạch và bền vững. Đối với Antesco, việc chủ động kết nối với các hệ sinh thái nông nghiệp tiên tiến cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó năng lực quản trị chuỗi cung ứng và đổi mới công nghệ trở thành yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh dài hạn.