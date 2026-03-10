Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Trước rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng do xung đột Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động mọi kịch bản bảo đảm xăng dầu, kiểm soát giá, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tạo nền tảng ổn định cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Tổ công tác an ninh năng lượng nhằm bàn giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng cho phát triển kinh tế – xã hội, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Tổ công tác. Trọng tâm thảo luận là đánh giá diễn biến xung đột Trung Đông, dự báo giá dầu thế giới, các kịch bản có thể xảy ra và phương án điều hành để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT, KIỂM SOÁT GIÁ VÀ CHỐNG ĐẦU CƠ

Tại cuộc làm việc, các ý kiến cho biết hiện nay hai nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn vẫn vận hành ổn định. Cùng với nguồn nhập khẩu và dự trữ, nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Đáng chú ý, tại các cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Kuwait, Qatar và UAE, các đối tác đều cam kết duy trì ổn định nguồn cung dầu thô và năng lượng cho Việt Nam. Chính phủ cũng đã ban hành nghị định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu về 0%, nhằm hỗ trợ giá trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Thủ tướng và các thành viên Tổ công tác lưu ý, diễn biến tâm lý thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro. Thời gian qua, tại một số địa bàn đã xuất hiện hiện tượng người dân xếp hàng mua xăng do lo ngại thiếu hàng hoặc giá tăng. Các đại biểu thống nhất cần giải pháp căn cơ, dài hạn để củng cố an ninh năng lượng, đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông nhằm ổn định tâm lý xã hội.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu, làm gia tăng chi phí vận tải, logistics và giá thành sản xuất, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu.

Với tinh thần “không để xảy ra thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Thủ tướng nhấn mạnh việc thành lập Tổ công tác an ninh năng lượng, đẩy mạnh ngoại giao năng lượng, điều hành chính sách kịp thời đã góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của thị trường thế giới đối với kinh tế trong nước.

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG, BẢO ĐẢM CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô; triển khai ngay các cam kết từ kết quả điện đàm với Kuwait, Qatar, UAE; đồng thời chủ động tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu xăng dầu để phục vụ sản xuất, tiêu dùng và dự trữ.

Các bộ, ngành được giao xây dựng đầy đủ các kịch bản bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống; điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến thế giới, linh hoạt, đúng quy định; kiên quyết xử lý hành vi găm hàng, chờ tăng giá, đầu cơ, trục lợi.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi cơ chế quản lý giá tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP theo hướng tăng tính chủ động cho doanh nghiệp, Nhà nước không can thiệp giá bán cụ thể mà quản lý thông qua giới hạn chi phí, định mức lợi nhuận.

Liên quan đến công cụ bình ổn thị trường, Thủ tướng thống nhất về nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề xuất của Bộ Công Thương, giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn quyết định trong ngày 10/3. Bộ Tài chính được yêu cầu trình phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về 0% trong ngày 12/3.

Song song với giải pháp ngắn hạn, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, sử dụng xăng sinh học E10; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng năng lượng xanh, phương tiện giao thông điện và giao thông công cộng.

Đối với các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đầy đủ nhiên liệu cho phát điện và thi công. Bộ Công Thương được giao chỉ đạo EVN, Petrovietnam, TKV và các doanh nghiệp liên quan xây dựng kịch bản vận hành cụ thể; kiểm soát chặt chẽ hồ chứa thủy điện; bảo đảm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện; đẩy mạnh khai thác dầu khí trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đội giá, gây mất ổn định thị trường; tạo điều kiện cho vận chuyển xăng dầu vào khu vực nội đô, tránh thiếu hàng cục bộ.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu chương trình dự trữ dầu quốc gia, xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng; Bộ Tài chính bảo đảm nguồn ngân sách từ dự phòng cho nhiệm vụ này. Các bộ, ngành liên quan được yêu cầu chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.