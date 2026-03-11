Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2
Thu Minh
11/03/2026, 22:26
Tháng 2/2026 ghi nhận hiệu suất kém đi ở nhóm quỹ Cổ phiếu, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ mở, trong khi nhóm quỹ ETF ngoại hồi phục mạnh, theo thống kê từ FiinTrade.
Theo FiinTrade, tháng 2/2026 ghi nhận sự suy giảm hiệu suất ở nhóm quỹ cổ phiếu, đặc biệt tập trung tại các quỹ mở, trong khi nhóm ETF ngoại lại phục hồi mạnh. Đối với nhóm quỹ trái phiếu, mức sinh lời nhìn chung vẫn duy trì ổn định nhờ mặt bằng lợi suất ít biến động; tuy nhiên, mức lợi nhuận này trở nên kém hấp dẫn hơn nếu so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thực tế tại các ngân hàng thương mại
Cụ thể, trong tháng 2/2026, nhóm quỹ cổ phiếu chỉ ghi nhận mức sinh lời bình quân +1,6%, giảm đáng kể so với +3,8% trong tháng 1/2026. Phần lớn các quỹ cổ phiếu (61/79 quỹ) có hiệu suất thấp hơn chỉ số VN-Index (+2,8%), tăng mạnh so với 31/78 quỹ trong tháng 1/2026.
Ngược lại, nhóm quỹ ETF nước ngoài phục hồi đáng kể. Nổi bật là quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF với hiệu suất +6,7% trong tháng 2/2026, đảo chiều rõ rệt so với -1,6% trong tháng 1/2026, nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu tăng mạnh trong tháng như VIC và BSR. Đồng thời, áp lực rút vốn ròng tại quỹ này cũng giảm bớt sau giai đoạn rút ròng kéo dài từ tháng 4/2024, với mức bình quân khoảng 745 tỷ đồng mỗi tháng.
Trái lại, hiệu suất của nhóm quỹ mở suy giảm rõ rệt do diễn biến thị trường phân hóa mạnh, khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn và có yếu tố nhà nước chi phối.
Mặc dù diễn biến tháng 2/2026 kém tích cực, hiệu suất lũy kế hai tháng đầu năm 2026 của cả ba nhóm quỹ cổ phiếu – gồm quỹ mở, quỹ thụ động và quỹ đóng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng cải thiện 5,4% so với +3,0% cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý nhất là nhóm quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ VinaCapital quản lý, với mức tăng trưởng dao động 10–14%, vượt xa cùng kỳ nhờ tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu tăng mạnh từ đầu năm như GMD và PNJ.
Ở nhóm quỹ trái phiếu, mức sinh lời trong tháng 2/2026 duy trì ổn định với hiệu suất bình quân +0,47%, chỉ thấp hơn nhẹ so với +0,5% của tháng 1/2026, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu ít biến động.
Nổi bật là Quỹ Trái phiếu VCBF (VCBF Fixed Income Fund – VCBF-FIF) với mức tăng +1% trong tháng 2/2026 (so với +1,2% trong tháng 1/2026), nhờ khoản lãi chưa thực hiện hơn 3,1 tỷ đồng từ việc giá thị trường tăng ở một số trái phiếu có tỷ trọng lớn như VBA123036 (+2,6%) và MSN123008 (+1,9%). Nhờ đó, quỹ dẫn đầu hiệu suất lũy kế 2T2026 với mức +2,2%.
Tuy nhiên, dòng vốn tại quỹ lại đảo chiều rút ròng 22,3 tỷ đồng trong tháng 2/2026, mức cao nhất kể từ tháng 9/2025.
Ngược lại, một số quỹ như Quỹ Trái phiếu Techcom (Techcom Bond Fund – TCBF) và Quỹ Trái phiếu Bảo Việt (Bao Viet Bond Fund – BVBF) ghi nhận hiệu suất giảm so với tháng 1/2026 do giá trị các khoản đầu tư trong kỳ suy giảm.
Tính lũy kế hai tháng đầu năm 2026, có 18/26 quỹ trái phiếu đạt hiệu suất cao hơn cùng kỳ năm 2025, cho thấy mặt bằng lợi suất ổn định đã hỗ trợ khả năng tạo lợi nhuận trong giai đoạn đầu năm. Tuy vậy, áp lực rút vốn ròng vẫn khá rõ rệt khi 19/26 quỹ ghi nhận dòng tiền âm trong tháng 2/2026, trong đó TCBF là quỹ bị rút vốn mạnh nhất.
Mặc dù phần lớn quỹ trái phiếu có hiệu suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước (5,2%/năm, tương đương khoảng 0,43%/tháng), mức lợi nhuận này vẫn kém hấp dẫn so với lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng thương mại tư nhân (khoảng 6%/năm, tương đương 0,5%/tháng) cũng như so với các kênh tài sản thay thế như vàng.
Đối với nhóm quỹ cân bằng, hiệu suất bình quân trong tháng 2/2026 đạt 0,7%, chậm lại so với mức +2,2% của tháng 1/2026. Mức sinh lời thấp hơn diễn ra trong bối cảnh các quỹ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, lên khoảng 49–72% so với 48–70% trong tháng 1/2026.
Đáng chú ý, Quỹ Cân bằng Linh hoạt Techcom (Techcom Flexible Fund – TCFF) tiếp tục dẫn đầu về hiệu suất với mức tăng 1,9%, nhờ danh mục nắm giữ các cổ phiếu dẫn dắt như MSR, GMD và PVD. Tuy nhiên, quỹ này vẫn đối mặt với áp lực rút vốn ròng trong tháng thứ hai liên tiếp.
