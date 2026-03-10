Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với lãnh đạo Qatar và UAE: Thúc đẩy đối thoại hoà bình, tăng cường hợp tác năng lượng
Hà Lê
10/03/2026, 09:54
Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó nhấn mạnh đối thoại hoà bình và bảo đảm an ninh năng lượng.
THÚC ĐẨY GIẢI PHÁP HÒA BÌNH, BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG DÂN
Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Việt Nam tới Quốc vương và các nhà Lãnh đạo Qatar.
Bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà người dân khu vực đang phải đối mặt.
Thủ tướng đánh giá cao vai trò và các nỗ lực trung gian hoà giải của Qatar trong việc tìm kiếm giải pháp hoà bình cho các mâu thuẫn, xung đột tại khu vực, đồng thời mong muốn Qatar tiếp tục phối hợp với các bên liên quan kiềm chế, tránh làm tình hình căng thẳng leo thang.
Nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt là các hành động nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Thủ tướng kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các bên.
Trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đề nghị Chính phủ Qatar tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Qatar, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam quá cảnh qua Qatar khi cần thiết. Thủ tướng Qatar khẳng định sẽ bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam “như với người dân Qatar”.
Trao đổi về hợp tác năng lượng, Thủ tướng Qatar cho biết nước này đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết và hợp đồng đã ký với các đối tác, đồng thời sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm góp phần bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng trong bối cảnh hiện nay.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng, đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, chuyển đổi số, phát triển ngành Halal và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – GCC.
UAE CAM KẾT HỖ TRỢ NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI CỦA VIỆT NAM
Cũng trong tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan để trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy quan hệ Việt Nam – UAE. Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống và các nhà Lãnh đạo UAE.
Chia sẻ trước những khó khăn của người dân khu vực do tác động của xung đột, Thủ tướng Chính phủ mong muốn UAE cùng các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đạt được giải pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UAE và các nước trong khu vực trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho Trung Đông.
Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian điện đàm, đánh giá cao lập trường và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia đóng góp vào các nỗ lực giải quyết vấn đề khu vực.
Tổng thống UAE nhấn mạnh mong muốn tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, đồng thời đề nghị tăng cường tiếp xúc, kết nối và tương tác ở các cấp.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ UAE hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại UAE được sơ tán, trung chuyển qua UAE khi cần thiết.
Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed khẳng định sẽ nỗ lực bảo đảm an toàn và sẵn sàng thu xếp để công dân Việt Nam trở về nước bất cứ khi nào có yêu cầu.
Trước những quan ngại về tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng thống UAE cho biết, trên cơ sở coi trọng quan hệ với Việt Nam, UAE sẵn sàng hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam. Hai bên đã chỉ định đầu mối để phối hợp, triển khai ngay các cam kết và thống nhất của lãnh đạo hai nước.
Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên, như đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng và logistics, đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – GCC, hướng tới mục tiêu sớm hiện thực hóa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao UAE thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.
