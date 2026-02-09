Chủ tịch nước Lương Cường: Khát vọng Việt Nam là động lực phát triển của dân tộc

Tối 8/2, trước thềm Xuân Bính Ngọ, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và khoảng 1.500 đại diện kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới về nước đón Tết, vui Xuân.

Xuân Quê hương là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Qua nhiều năm, chương trình đã trở thành sự kiện văn hóa – chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là dịp để bà con kiều bào gặp gỡ, gắn kết và cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

KIỀU BÀO LÀ BỘ PHẬN KHÔNG TÁCH RỜI CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Năm 2026, chương trình diễn ra từ ngày 6 đến 9/2 (tức ngày 19 – 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu, góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được khẳng định là bộ phận không tách rời của dân tộc, luôn đồng hành cùng Tổ quốc trong mọi chặng đường phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. Ảnh: Nhân Dân.

Với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, Xuân Quê hương 2026 thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Khát vọng” phản ánh tinh thần vươn lên mạnh mẽ, bền bỉ của dân tộc Việt Nam; “Hòa bình” là giá trị cốt lõi, nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, được lan tỏa từ Thủ đô Hà Nội – “Thành phố vì hòa bình”; “Thịnh vượng” thể hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, nơi mọi người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đều có điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Phát biểu chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp gỡ đồng bào ta từ khắp năm châu về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào trong nước và ở nước ngoài, cùng các vị khách quý, những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước cho biết năm Ất Tỵ 2025 là một năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, với các dấu mốc lớn như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 2025 cũng là năm đánh dấu quá trình tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo đà tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Chủ tịch nước phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhân Dân

Nhấn mạnh trong các sự kiện trọng đại của dân tộc luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch nước dẫn lại hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, khẳng định người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều là “con Lạc, cháu Hồng”, là máu thịt của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

KHÁT VỌNG VIỆT NAM – ĐỘNG LỰC TINH THẦN CHO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN

Nêu rõ năm 2025 cũng là năm đất nước phải gồng mình trước những tác động nặng nề của thiên tai, cũng như bối cảnh quốc tế và khu vực phức tạp, Chủ tịch nước cho rằng chính trong hoàn cảnh đó, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khẳng định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân, toàn quân, đất nước đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện.

Chủ tịch nước đánh trống khai xuân. Ảnh: Nhân Dân.

Theo Chủ tịch nước, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình tiếp tục được giữ vững; kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao trong khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao; Việt Nam vươn lên nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 15 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị – xã hội ổn định; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, trong đó có các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai, xây dựng trường học tại khu vực biên giới.

Cùng với đó, công tác đối ngoại tiếp tục là điểm sáng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia, ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định uy tín tại nước sở tại và đóng góp nguồn lực quan trọng cho đất nước.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân cả nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử của bà con kiều bào đối với quê hương, đất nước. Chủ tịch nước khẳng định “Khát vọng Việt Nam” chính là dòng chảy bền bỉ, là động lực tinh thần to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thách thức để vươn lên mạnh mẽ.

Bước sang năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030. Khát vọng Việt Nam tiếp tục kết tinh trong hai giá trị cốt lõi là Hòa bình và Thịnh vượng – nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững và nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định vận hội lớn đi cùng với khát vọng lớn và trách nhiệm lớn của mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước. Sức mạnh quyết định để hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc.

Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 khép lại bằng hành trình cảm xúc kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, là cuộc đoàn viên tinh thần của những người con Việt Nam xa quê trở về nguồn cội, tiếp tục gửi gắm niềm tin, trí tuệ và tâm huyết cho chặng đường phát triển phía trước của đất nước.