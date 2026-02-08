Chủ Nhật, 08/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Hà Nội: 100% cử tri nơi cư trú phường Đại Mỗ nhất trí giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND

Dũng Hiếu

08/02/2026, 20:47

Chiều 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn tổ dân phố Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ.

100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 4 người ứng cử. Ảnh: HNM
100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 4 người ứng cử. Ảnh: HNM

Hội nghị được tổ chức để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị cũng lấy ý kiến cử tri đối với ông Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa, ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031.

 Các đại biểu dự hội nghị. 
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, cử tri, các đại biểu đã nghe giới thiệu tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tóm tắt tiểu sử của 4 người ứng cử hiện đang cư trú trên địa bàn phường.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của 4 ứng cử, cử tri thống nhất đánh giá ông Trịnh Văn Quyết, ông Nguyễn Kim Sơn, ông Vũ Văn Tiến và ông Mai Văn Trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử; có lối sống giản dị, gần gũi với bà con trên địa bàn cư trú; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 4 người ứng cử.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QĐND
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QĐND

Thay mặt cho các ứng cử viên được cử tri giới thiệu ứng cử, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ niềm xúc động khi được lắng nghe những ý kiến phát biểu tâm huyết của những người xóm phố thân thiết. Đây cũng là những lời động viên, chia sẻ nhưng đánh giá rất cao đối với cá nhân 4 người được giới thiệu ứng cử.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là những kỳ vọng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, nhân dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đất nước vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phân công giao nhiệm vụ tham gia ứng cử, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình và với tư cách là đại biểu của khu phố, chúng tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc và của cách mạng.

HĐND xã Dân Hòa Hội nghị cử tri Nguyễn Kim Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Vũ Văn Tiến

