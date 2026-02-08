Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu

Tổng Bí thư khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, nguồn lực quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. Ảnh: Nhân Dân.

Trong không khí đầu Xuân, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng chào đón kiều bào về nước đón Tết cổ truyền, gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài, những người luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm sâu nặng và tinh thần trách nhiệm cao.

Tổng Bí thư cho biết năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp của khoảng 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển mạnh trong đổi mới tư duy và hành động phát triển, thể hiện qua quá trình hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và tái cấu trúc không gian phát triển. Những kết quả đó là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự gắn bó, đồng thuận của đồng bào trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới. Thời gian qua, các chủ trương, chính sách đối với kiều bào tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa và gắn bó với quê hương.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. Ảnh: Nhân Dân.

Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước; đồng thời đánh giá cao nỗ lực gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt cho các thế hệ trẻ ở nước ngoài.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết Đại hội đã mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, ưu tiên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, củng cố quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư mong muốn kiều bào tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” diễn ra từ ngày 6-9/2 tại Hà Nội và kết nối Ninh Bình, là sự kiện văn hóa – chính trị thường niên, thu hút sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến, Xuân về.