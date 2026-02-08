Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu

Giá vàng trong nước và thế giới
Hà Lê
08/02/2026, 20:49
Tổng Bí thư khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, nguồn lực quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Chiều 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.
Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong không khí đầu Xuân, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng chào đón kiều bào về nước đón Tết cổ truyền, gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài, những người luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm sâu nặng và tinh thần trách nhiệm cao.
Tổng Bí thư cho biết năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp của khoảng 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế.
Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển mạnh trong đổi mới tư duy và hành động phát triển, thể hiện qua quá trình hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và tái cấu trúc không gian phát triển. Những kết quả đó là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự gắn bó, đồng thuận của đồng bào trong và ngoài nước.
Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới. Thời gian qua, các chủ trương, chính sách đối với kiều bào tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa và gắn bó với quê hương.
Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước; đồng thời đánh giá cao nỗ lực gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt cho các thế hệ trẻ ở nước ngoài.
Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết Đại hội đã mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, ưu tiên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, củng cố quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư mong muốn kiều bào tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.
Chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” diễn ra từ ngày 6-9/2 tại Hà Nội và kết nối Ninh Bình, là sự kiện văn hóa – chính trị thường niên, thu hút sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Chương trình diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.
Theo chương trình, vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai Xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự.
Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…
Chiều 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn tổ dân phố Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ.
Chiều 7/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu về “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030”. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: