Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler

Việt An

11/09/2025, 13:21

Gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mong muốn hợp tác song phương ngày càng phát triển, sẵn sàng chia sẻ công nghệ, đóng góp vào nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng phù hợp với nhu cầu Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler. Ảnh: TTXVN.

Sáng 11/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng Yasar Guler và đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến công tác của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng. 

Đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển trong thời kỳ mới, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam. Bộ trưởng chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn hợp tác song phương ngày càng phát triển. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chia sẻ công nghệ, đóng góp vào nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng phù hợp với nhu cầu Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler cũng mong muốn Việt Nam ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng nói riêng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh quan hệ song phương trong thời gian qua phát triển tốt đẹp và Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Trong đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao và các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại trong những lĩnh vực mà hai nước còn nhiều thế mạnh, có thể bổ trợ cho nhau.

Để đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng đã được ký kết, cũng như các nội dung đã được trao đổi, thống nhất tại hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng

Ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết đang lựa chọn đối tác nước ngoài về nguồn cung vàng nguyên liệu và chế tác vàng miếng; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, kho bãi, hệ thống cân đo, kênh và điểm phân phối trong toàn hệ thống để có thể cung ứng vàng ra thị trường…

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tỉ lệ giải ngân hiện còn rất thấp và chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, đồng thời yêu cầu phải hành động quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Australia và nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Với những thành tựu nổi bật trong hơn nửa thế kỷ qua và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này của Toàn quyền Sam Mostyn, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước...

