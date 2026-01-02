Thứ Sáu, 02/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Người dân xếp hàng rước lộc Vàng 0,1 chỉ đầu năm 2026

P.V

02/01/2026, 12:13

Những ngày đầu năm 2026, thị trường vàng ghi nhận một hiện tượng bùng nổ khi hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng tại các cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải. Không chỉ tại Thủ đô, sức nóng của bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng còn lan tỏa mạnh mẽ tới phương Nam trong ngày đầu tiên thương hiệu này chính thức hiện diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Ghi nhận từ 8 giờ sáng ngày 2/1/2026, bầu không khí tại các điểm bán mới của Bảo Tín Mạnh Hải tại Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp. Đặc biệt, tại số 608 - 608C Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, quận 3, hàng trăm người dân cũng đã có mặt từ sớm để sở hữu bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai để cầu may cho năm mới 2026. Ai nấy đều háo hức mong muốn trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai để cầu may cho năm mới 2026.

Người dân khoe phiếu mua Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.
Người dân khoe phiếu mua Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.

Anh K (27 tuổi, Hà Nội), một trong những người đầu tiên cầm trên tay sản phẩm, hào hứng: “Mình quyết tâm dậy sớm đến cửa hàng tại Trần Nhân Tông để xông đất đầu năm. Điều mình ưng nhất là dòng Tiểu Kim Cát này không tính tiền công, mua bao nhiêu tính bấy nhiêu theo giá vàng nên rất phù hợp để những người trẻ như mình tích lũy dần.”

Dòng người xếp hàng mua Vàng 24K tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày đầu năm.
Dòng người xếp hàng mua Vàng 24K tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày đầu năm.

Lý giải cho sức nóng của bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, bản vị 0,1 chỉ đang dần trở thành sự lựa chọn “quốc dân” vì phá vỡ rào cản về tài chính. Với chỉ hơn 1,5 triệu đồng, bất kỳ ai từ sinh viên đến nhân viên văn phòng đều có thể sở hữu Vàng 24K chuẩn mực, an toàn cho tích lũy bền vững.

Chị H (Quận 3) vừa nhận sản phẩm vừa cười nói: “Hồi giờ nghe danh hiệu Bảo Tín Mạnh Hải uy tín lắm, nay thấy khai trương sát nhà là mình ghé liền. Ở Sài Gòn mình hay mua vàng nhẫn, nhưng nay thấy cái thẻ 0.1 chỉ này đẹp quá, ép vỉ cứng cáp, bỏ vô ví gọn hơ mà không sợ móp méo như vàng chỉ bình thường. Mua lấy hên ngày mùng 1, hy vọng cả năm tiền vô như nước”.

Thông điệp cát tường từ biểu tượng Tứ Quý Không chỉ là tài sản, mỗi thẻ vàng trong bộ sưu tập còn mang lời chúc: Tùng - Bền chí, Cúc - An nhiên, Trúc - Vươn cao, Mai - Khai vận. Sự kết hợp giữa Vàng 24K và công nghệ khắc laser 3D sắc nét đã biến sản phẩm này thành một vật phẩm phong thủy hội tụ đủ may mắn cho cả 4 mùa trong năm.

Các bạn trẻ đã mua thành công Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.
Các bạn trẻ đã mua thành công Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.

Danh sách các cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải mở bán dịp Tết dương lịch 2026:

MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

MH10: 18-20 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng

MH11: 318 - 320 Ngô Gia Tự, tỉnh Bắc Ninh

MH12: 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội

MH15: 608 -608C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

Gian hàng pop-up: AEON Mall Hà Đông, Hà Nội

Danh sách các cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải sẽ Khai trương trong tháng 1/2026:

MH13: 163 Cầu Giấy, Hà Nội

MH14: Tầng 1, Khu Thương Mại, Tòa nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội

Xem thêm tại Website Bảo Tín Mạnh Hải: https://baotinmanhhai.vn

Từ khóa:

Bảo Tín Mạnh Hải

Đọc thêm

Hợp tác quốc tế quyết định khả năng vận hành và vị thế Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác quốc tế quyết định khả năng vận hành và vị thế Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng thu hút dòng vốn, công nghệ và các định chế tài chính toàn cầu, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân nhận định liên kết và hợp tác quốc tế là trụ cột quyết định khả năng vận hành và định vị dài hạn của Trung tâm...

Ngân hàng trung ương Ấn Độ kêu gọi ưu tiên CBDC thay vì stablecoin

Ngân hàng trung ương Ấn Độ kêu gọi ưu tiên CBDC thay vì stablecoin

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ khẳng định CBDC có toàn bộ lợi ích mà stablecoin hứa hẹn, từ hiệu quả, khả năng lập trình cho tới thanh toán tức thì, nhưng đi kèm với mức độ tin cậy và an toàn cao hơn, nhờ được bảo chứng trực tiếp bởi ngân hàng trung ương...

Thu ngân sách của Hà Nội đạt 137,1% dự toán, đứng đầu cả nước

Thu ngân sách của Hà Nội đạt 137,1% dự toán, đứng đầu cả nước

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 704.579 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán; nguồn thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 662.281 tỷ đồng. Cùng đó, tổng chi ngân sách tăng 46% so với cùng kỳ, chi đầu tư phát triển hoàn thành 101,6% dự toán được giao…

Chính phủ ban hành bộ khung 5 tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

Chính phủ ban hành bộ khung 5 tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định số 365/2025/NĐ-CP cụ thể hóa hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả sử dụng vốn. Khung đánh giá này nhằm tạo cơ sở thống nhất cho công tác giám sát và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước…

NCB nâng cao năng lực tài trợ vốn, đồng hành phát triển hệ sinh thái hàng không

NCB nâng cao năng lực tài trợ vốn, đồng hành phát triển hệ sinh thái hàng không

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức mở rộng tài trợ sang lĩnh vực hàng không, với việc tài trợ vốn cho chiếc tàu bay Airbus A321NX mới nhất của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. NCB cũng sẽ hợp tác để giúp hãng “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tư các dự án nâng cấp trọng điểm trong năm 2026.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

eMagazine

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Petrovietnam và khát vọng mới trong năm mở đầu kỷ nguyên bứt phá

Thị trường

2

Người dân xếp hàng rước lộc Vàng 0,1 chỉ đầu năm 2026

Tài chính

3

Thủ tướng phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Tiêu điểm

4

PMI tháng 12 đạt 53 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam tăng mạnh, niềm tin kinh doanh cao nhất 21 tháng

Thị trường

5

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy