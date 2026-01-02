Gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nguội nhập khẩu thêm 5 năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 02/01/2026
Huyền Vy
02/01/2026, 16:08
Việc gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nguội từ Trung Quốc thêm 5 năm nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước nguy cơ tái diễn hành vi bán phá giá, gây thiệt hại sau kết quả rà soát cuối kỳ…
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 3765⁄QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Theo đó, biện pháp chống bán phá giá được gia hạn thêm 5 năm, từ ngày 28/12/2025 đến ngày 27/12/2030 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương). Mức thuế áp dụng cho các công ty nhập khẩu của Trung Quốc là từ 4,43% đến 25,22%.
Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá là sản phẩm thép carbon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm, hợp kim hoặc không hợp kim, được cán phẳng, có bề rộng dưới 1.600mm, độ dày từ 0,108mm đến 2,55mm, đã được ủ hoặc chưa ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ hoặc chưa được phủ hoặc tráng.
Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra rà soát cuối kỳ từ tháng 12/2024 theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại Việt Nam. Quá trình điều tra vụ việc được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương, các quy định liên quan cũng như Hiệp định chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Cơ quan điều tra xác định có tồn tại khả năng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.
Dự thảo kết luận rà soát cuối kỳ đã được gửi cho các bên liên quan đóng góp ý kiến theo quy định.
Sau khi Quyết định có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, giám sát hiệu quả của việc thực thi Quyết định trên cơ sở thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá và hàng hóa có khả năng lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá do cơ quan hải quan cung cấp căn cứ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: