Canada kết luận doanh nghiệp xuất khẩu dây đai thép Việt Nam không bán phá giá

CBSA kết luận Chính phủ Việt Nam không can thiệp giá thép và doanh nghiệp xuất khẩu duy nhất của Việt Nam không bán phá giá nên không bị áp thuế. Trong khi đó, các quốc gia khác chịu thuế đến 47,9%. Kết quả này khẳng định ngành thép Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh, giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế tại Canada…

Theo thông tin mới nhất từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 30/12/2025, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã ban hành công bố Bản giải trình lý do liên quan đến quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với mặt hàng dây đai thép nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó Việt Nam chỉ bị điều tra chống bán phá giá.

Khi khởi xướng điều tra chống bán phá giá với Việt Nam, dựa trên cáo buộc của nguyên đơn cho rằng Chính phủ Việt Nam có thể gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam, CBSA đã đồng thời khởi xướng điều tra độc quyền xuất khẩu đối với ngành thép cán phẳng, bao gồm cả dây đai thép theo Mục 20 của Đạo luật Biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA).

Do đó, CBSA đã gửi các yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) tới Chính phủ Việt Nam và các nhà sản xuất và xuất khẩu dây đai thép liên quan tại Việt Nam; tiến hành thẩm tra tại chỗ để xác minh thông tin do Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cung cấp, cũng như thu thập thêm thông tin và tài liệu.

Các thông tin và bằng chứng mà CBSA thu thập được liên quan đến hệ thống pháp luật và các công cụ chính sách liên quan của Chính phủ Việt Nam, cũng như quyền sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất thép cán phẳng không ủng hộ cáo buộc Chính phủ Việt Nam có vai trò quyết định đáng kể đối với giá nội địa trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam.

Hơn nữa, kết quả các phân tích giá do CBSA thực hiện cũng không cho thấy rằng giá thép cán nóng, thép cán nguội (full-hard coil), thép cuộn cán nguội hoặc dây đai thép khác biệt đáng kể so với mức giá được xác định trong một thị trường cạnh tranh.

Trên cơ sở đó, CBSA kết luận: Chính phủ Việt Nam đã không quyết định đáng kể giá cả trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam và các mức giá tương đồng đáng kể với các mức giá được xác định trong một thị trường cạnh tranh. Vì vậy, CBSA không đưa ra quan điểm rằng các điều kiện độc quyền xuất khẩu của Mục 20 tồn tại trong ngành thép cán phẳng tại Việt Nam trong giai đoạn điều tra. Với kết luận này, CBSA quyết định sử dụng các dữ liệu do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp để tính toán biên độ bán phá giá.

Trước đó, ngày 15/12/2025, CBSA đã ban hành quyết định cuối cùng của vụ việc. Đối với doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đang xuất khẩu sản phẩm này sang Canada và tham gia vụ việc lần này, CBSA xác định không tồn tại hành vi bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép nên không bị áp thuế chống bán phá giá. Đối với các doanh nghiệp khác của Việt Nam, mức thuế là 25,3% dựa trên thông tin sẵn có.

Tuy nhiên, CBSA kết luận rằng dây đai thép từ các nhà xuất khẩu và quốc gia khác vẫn có hành vi bán phá giá (mức thuế chống bán phá giá lên đến 47,9%), đồng thời xác định hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc được trợ cấp (mức thuế trợ cấp là 0,44 CNY/KG).

Vụ việc vẫn đang được Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) xem xét mức độ thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước, với quyết định dự kiến ban hành trước ngày 14/01/2026.