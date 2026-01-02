Petrovietnam và khát vọng mới trong năm mở đầu kỷ nguyên bứt phá

Những thành quả toàn diện đạt được trong năm 2025 đã tạo nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực và niềm tin để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) bước vào năm 2026 - năm mở đầu cho chiến lược phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò và sứ mệnh của một “doanh nghiệp dân tộc”.

Năm 2025 khép lại với Petrovietnam bằng một dấu mốc mang tính lịch sử. Sau 50 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn chính thức mang định danh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò trụ cột trong cấu trúc phát triển công nghiệp – năng lượng, gắn với an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

VƯỢT BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU, TẠO NỀN TẢNG CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết đây là một năm đặc biệt, khi Tập đoàn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm mà còn về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng của Kế hoạch 5 năm 2021–2025.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu bất ổn, thị trường năng lượng biến động mạnh, giá dầu thô giảm sâu tới 14%, Petrovietnam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, vượt qua “cái bóng” kỷ lục của chính mình trong năm 2024, tiếp tục đóng vai trò “bộ đệm” quan trọng cho nền kinh tế.

Dưới sự điều hành quyết liệt, sát thực tiễn của nguyên Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn, trên nền tảng đoàn kết của toàn hệ thống, Petrovietnam đã triển khai quản trị biến động theo hướng chủ động, linh hoạt, cập nhật theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp Tập đoàn tận dụng hiệu quả dư địa thị trường, tạo ra những kết quả nổi bật trên các mặt chính trị, sản xuất kinh doanh, đầu tư, hội nhập quốc tế và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Năm 2025 cũng ghi dấu thành công của Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV – Đại hội của Khát vọng Toàn cầu. Đảng bộ Tập đoàn không chỉ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025 với 12/12 chỉ tiêu vượt mức, mà còn tổ chức Đại hội bài bản, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao. Đại hội đã xác lập tầm nhìn chiến lược đưa Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, phản ánh rõ định hướng phát triển gắn mục tiêu kinh tế với sứ mệnh quốc gia.

Song hành với dấu mốc chính trị là hành trình 50 năm kiến tạo và cống hiến, trong đó Petrovietnam tiếp tục khẳng định sứ mệnh “5 AN” và thành tựu “5 NHẤT” trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và phát triển bền vững. Trên toàn chuỗi giá trị – từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác; khí – điện; chế biến; dịch vụ kỹ thuật đến năng lượng tái tạo – Petrovietnam đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng mang tính xương sống của nền kinh tế.

ĐỊNH DANH MỚI VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG TRÊN TOÀN CHUỖI GIÁ TRỊ

Việc chính thức mang tên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam không chỉ là thay đổi về mặt thương hiệu, mà còn khẳng định rõ hơn vai trò của Petrovietnam trong phát triển công nghiệp – năng lượng, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao vị thế quốc gia. Tám chữ vàng “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu” được Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm đã trở thành kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam kích hoạt đồng thời nhiều động lực tăng trưởng. Lĩnh vực thăm dò – khai thác tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong bảo đảm trữ lượng; các lĩnh vực khí – điện – chế biến và dịch vụ kỹ thuật trở thành những cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung. Đặc biệt, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 – các nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam – chính thức vận hành, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 là một trong những động lực tăng trưởng của Petrovietnam trong năm 2026.

Chuỗi sản xuất được tổ chức an toàn, liên tục với hiệu quả cao. Khai thác dầu thô lần đầu tiên sau 11 năm đảo chiều suy giảm, tăng 0,8%; hệ số uptime các công trình dầu khí đạt trên 99,6%; các nhà máy chế biến vận hành ở mức kỷ lục 106–120%. Hệ số bù trữ lượng trong nước đạt 1,09 lần, bảo đảm dư địa phát triển dài hạn.

VAI TRÒ TRỤ CỘT THỂ HIỆN QUA CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ

Năm 2025, Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số. Tổng tài sản đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng; tổng doanh thu vượt 1,1 triệu tỷ đồng – lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục, tương đương khoảng 9–10% GDP; nộp ngân sách Nhà nước gần 166 nghìn tỷ đồng, chiếm 7–8% tổng thu ngân sách.

Hoạt động đầu tư phát triển vượt kế hoạch, tăng 44% so với năm 2024; nhiều chỉ tiêu tài chính hoàn thành sớm từ 1–2 năm so với kế hoạch 5 năm. Song song với đó, Petrovietnam mở rộng không gian phát triển thông qua các khuôn khổ hợp tác chiến lược về tài chính, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và R&D; đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết quốc tế, tạo dư địa dài hạn về thị trường, vốn và công nghệ.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Petrovietnam tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác an sinh xã hội với tổng giá trị 1.317 tỷ đồng, từ các chương trình STEM Innovation Petrovietnam đến hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, khó khăn, qua đó lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp quốc gia gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội.

KHÁT VỌNG 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG BỨT PHÁ

Bước sang năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP của đất nước đặt ra từ 10% trở lên, Petrovietnam xác định phương châm hành động:

“Tiên phong công nghệ – Đổi mới sáng tạo; Dẫn dắt chuyển dịch xanh; Kiến tạo giá trị vượt trội; Nâng cao vị thế năng lượng quốc gia; Bứt phá mở rộng toàn cầu.”

Theo Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn, Tập đoàn sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; hoàn thiện và triển khai Bộ Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050; duy trì tăng trưởng hai con số; tiếp tục hoàn thiện thể chế, mô hình quản trị, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chiến lược. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa Petrovietnam được xác định là nền tảng lâu dài, song hành với trách nhiệm xã hội và văn hóa “Biết ơn – Tri ân”.

Từ 9 cụm từ được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng: “Ý chí hội tụ, trí thức nâng cao, giá trị gia tăng, hợp tác rộng rãi, niềm tin lan tỏa, tinh thần chiến binh, nhân văn đong đầy, khát vọng vươn xa, tiềm năng tươi sáng”, lãnh đạo Petrovietnam khẳng định đây là động lực tinh thần quan trọng, thôi thúc Tập đoàn quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, tạo đà vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Từ nền tảng vững chắc của năm 2025, Petrovietnam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp dân tộc, đầu tàu của ngành năng lượng và trụ cột của nền kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới.