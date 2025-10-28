Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...

Trong buổi tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2025 - 2030; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD trước năm 2028.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và APEC, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore – đối tác kinh tế hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác hai nước đang có những bước phát triển đột phá trong khuôn khổ Đối tác Kinh tế Xanh – Kinh tế Số.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, xây dựng và triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và duy trì đà phát triển thương mại, đầu tư song phương.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Singapore cần tiếp tục hợp tác, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Đại sứ Jaya Ratnam cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) – minh chứng cho vai trò chủ động, uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn.