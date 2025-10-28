Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...
Trong buổi tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh.
Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2025 - 2030; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD trước năm 2028.
Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và APEC, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.
Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore – đối tác kinh tế hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác hai nước đang có những bước phát triển đột phá trong khuôn khổ Đối tác Kinh tế Xanh – Kinh tế Số.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, xây dựng và triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và duy trì đà phát triển thương mại, đầu tư song phương.
Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Singapore cần tiếp tục hợp tác, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển.
Đại sứ Jaya Ratnam cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) – minh chứng cho vai trò chủ động, uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn.
Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur...
Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU...
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh...
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: