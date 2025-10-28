Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Tuấn Khang

28/10/2025, 09:43

Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: TTXVN

Trong buổi tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2025 - 2030; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD trước năm 2028.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và APEC, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore – đối tác kinh tế hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác hai nước đang có những bước phát triển đột phá trong khuôn khổ Đối tác Kinh tế Xanh – Kinh tế Số.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, xây dựng và triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và duy trì đà phát triển thương mại, đầu tư song phương.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Singapore cần tiếp tục hợp tác, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Đại sứ Jaya Ratnam cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) – minh chứng cho vai trò chủ động, uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn.

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia

21:39, 10/03/2025

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia

Việt Nam, Indonesia nhất trí thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại gạo

08:00, 08/07/2025

Việt Nam, Indonesia nhất trí thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại gạo

Việt Nam và Singapore nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi

09:55, 27/10/2025

Việt Nam và Singapore nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi

Từ khóa:

chủ tịch nước đối ngoại Tiêu điểm

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung)

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng hợp tác ASEAN+3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng hợp tác ASEAN+3

Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin tốt về thương mại, giá dầu giảm vì OPEC+ lại tính tăng sản lượng

Thế giới

2

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Bất động sản

3

Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Chứng khoán

4

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Dân sinh

5

Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm làm sâu sắc hơn hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy