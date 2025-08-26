Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong lúc đánh giá triển vọng lãi suất, giá dầu tăng mạnh

“Còn quá nhiều điều chưa biết trong thời gian từ nay đến cuộc họp ngày 17/9 của Fed", một chiến lược gia nhận xét...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (25/8), một phần do áp lực chốt lời sau phiên lập kỷ lục hôm thứ Sáu, một phần do nhà đầu tư chờ báo cáo tài chính của Nvidia và nghiền ngẫm về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá dầu thô tăng gần 2% do chiến sự Nga - Ukraine vẫn căng thẳng và tiến trình hòa bình gần như dậm chân tại chỗ.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq giảm 0,22%, còn 31.449,29 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,43%, còn 6.439,32 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 349,27 điểm, tương đương giảm 0,77%, còn 45.282,47 điểm.

Mới hôm thứ Sáu, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, với Dow Jones thiết lập kỷ lục mới, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu từ hội nghị ở Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương này có thể giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 vì thị trường lao động có vẻ đang suy yếu.

“Thị trường vẫn đang hưởng lợi từ dư âm của hội nghị Jackson Hole, nhưng nhà đầu tư muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút”, CEO Jack Dollarhide của công ty Longbow Asset Management nhận định với hãng tin Reuters.

Bài phát biểu của ông Powell hôm thứ Sáu đã khiến nhiều ngân hàng lớn điều chỉnh dự báo về lãi suất. Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank hiện đều cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 84% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng về lãi suất vẫn đang tồn tại ở một mức độ nhất định trên thị trường, bởi nhà đầu tư đang chờ một báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố trong tuần này và một báo cáo việc làm công bố vào tuần tới. Hai điểm dữ liệu này có thể khiến kỳ vọng lãi suất biến động, nhất là bởi ông Powell đã nói rằng triển vọng giảm lãi suất vào tháng 9 là có nhưng chưa chắc chắn.

Vào ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Tiếp đó, vào tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8.

“Tâm điểm chú ý bây giờ là thị trường lao động. Thị trường lao động đang yếu đi một chút và nền kinh tế cũng yếu đi. Bởi vậy, Fed cần hành động sớm, và họ cũng đã nhận thấy điều đó”, Giám đốc đầu tư Brian Klimke của công ty Cetara Investment Management nhận định với Reuters.

Vào ngày thứ Tư, hãng chip Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2. Báo cáo này là một sự kiện được quan tâm nhất ở Phố Wall trong tuần này, bởi kết quả kinh doanh của Nvidia được xem là một “phép thử” quan trọng đối với giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI) đang trong thời kỳ bùng nổ. Nvidia chiếm tỷ trọng vốn hóa khoảng 8% trong S&P 500.

Nhận xét về diễn biến của thị trường trong phiên đầu tuần, chiến lược gia Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng. “Còn quá nhiều điều chưa biết trong thời gian từ nay đến cuộc họp ngày 17/9 của Fed. Dù đã hưng phấn trong phiên ngày thứ Sáu, thị trường còn phải trải qua nhiều thứ trước khi có thể tin chắc là Fed sẽ giảm lãi suất”, ông Stovall nói, và nhận định thêm rằng từ nay đến cuộc họp tháng 9 của Fed, thị trường nhiều khả năng sẽ tăng điểm dè dặt.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,07 USD/thùng, tương đương tăng 1,58%, chốt ở mức 68,8 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,14 USD/thùng, tương đương tăng 1,79%, chốt ở 64,8 USD/thùng.

“Có vẻ như đàm phán hòa bình Nga - Ukraine đang kéo dài lê thê. Nga có thể bị trừng phạt thêm nếu đàm phán không đi đúng hướng”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nói với Reuters.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thêm các biện pháp trừng phạt lên Nga nếu không có bước tiến nào đi tới giải pháp hòa bình cho Ukraine trong 2 tuần tới. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế quan lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga.

Trong khi đó, Ukraine vẫn đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga. Ngày Chủ nhật, Ukraine mở một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, gây ra hỏa hoạn lớn tại cảng xuất khẩu dầu Ust-Luga của Nga. Tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga, một vụ cháy do Ukraine gây ra đã kéo dài 4 ngày liên tiếp tính đến ngày Chủ nhật - giới chức Nga cho hay.

Rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga đang hỗ trợ giá dầu, trong khi nỗ lực tăng sản lượng trở lại của OPEC+ đang gây áp lực giảm giá dầu, theo chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. 8 thành viên chủ chốt của liên minh này dự kiến họp vào ngày 7/9 và có thể công bố một quyết định nâng sản lượng nữa.