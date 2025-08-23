Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...

Giá dầu thô tăng nhẹ và hoàn tất một tuần tăng, trong bối cảnh tiến trình hòa bình cho Ukraine có dấu hiệu chững lại.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 846,24 điểm, tương đương tăng 1,89%, đạt kỷ lục 45.631,74 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,52%, đạt 6.466,91 điểm. Ở mức cao nhất trong phiên, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ chỉ còn cách mức kỷ lục 3 điểm.

Chỉ số Nasdaq ghi nhận mức tăng 1,88%, chốt ở 21.496,53 điểm.

Sau bài phát biểu được chờ đợi của ông Powell, nhà đầu tư xuống tiền mạnh vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn - nhóm đã bị bán tháo trong những phiên gần đây vì mối lo rằng Fed có thể giữ nguyên lãi suất lâu hơn. Nvidia tăng 1,7%; Meta Platforms tăng hơn 2%; Amazon và Alphabet tăng hơn 3%; Tesla tăng khoảng 6%.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell nói “kịch bản chính của triển vọng kinh tế và sự dịch chuyển cán cân rủi ro có thể đặt ra điều kiện để điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ của chúng tôi”. Ông nói thêm rằng “cán cân rủi ro có thể đang dịch chuyển” giữa hai nhiệm vụ của Fed là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. Ông cũng đề cập đến “những thay đổi to lớn” về các chính sách thuế, thương mại và nhập cư.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai có lúc đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 75% vào ngày hôm trước. Nhưng sau khi thị trường đóng cửa, đặt cược này lại giảm về 75%.

“Hiện tại, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới là rất thấp”, Giám đốc đầu tư Chris Zaccarelli của công ty Northlight Asset Management nhận xét với hãng tin CNBC.

“Ông Powell đã làm điều mà các sếp ngân hàng trung ương làm tốt nhất ở Jackson Hole, đó là để ngỏ mọi khả năng. Một động thái giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ trấn an các hộ gia đình và doanh nghiệp rằng ngân hàng trung ương không ngủ quên trên vô-lăng. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất sẽ làm gia tăng khả năng xảy ra một cuộc hạ cánh cứng đối với nền kinh tế”, CEO Nigel Green của công ty deVere Group nói với hãng tin Reuters.

Tâm trạng của nhà đầu tư và diễn biến thị trường trong phiên này trái ngược với những phiên trước đó trong tuần. Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã bước sang tuần giao dịch này dưới áp lực giảm đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Phiên tăng ngày thứ Sáu giúp Dow Jones và S&P 500 đảo ngược sự giảm điểm của những phiên trước, hoàn tất một tuần tăng. Trong khi đó, Nasdaq vẫn có một tuần mất điểm.

Cả tuần, Dow Jones tăng 1,5%; S&P 500 tăng 0,3% và Nasdaq giảm 0,6% cả tuần.

Gần đây, chứng khoán Mỹ được hậu thuẫn bởi một loạt yếu tố thuận lợi gồm tăng trưởng lợi nhuận vững vàng của các công ty niêm yết, lạc quan về các thỏa thuận thương mại, và khả năng Fed sắp hạ lãi suất tăng lên. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu tư và nhà phân tích giữ quan điểm thận trọng.

“Nhà đầu tư đang hoan nghênh phát biểu của ông Powell như thể đó là sự khởi đầu của một chuỗi cắt giảm lãi suất. Nhưng nếu Fed chỉ giảm lãi suất một lần, việc đó sẽ không đủ để thúc đẩy tiêu dùng. Câu hỏi lớn bây giờ là liệu Fed có thực sự có một sự xoay trục chính sách, hay thuế quan tăng sẽ khiến Fed phải hãm phanh ngay cả trước khi sự dịch đó bắt đầu”, nhà phân tích cấp cao Zak Stambor của công ty Emarketer nói với Reuters.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,06 USD/thùng, tương đương tăng 0,09%, chốt ở 67,73 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,14 USD/thùng, tương đương tăng 0,22%, chốt ở 63,66 USD/thùng.

Cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,9% và giá dầu WTI tăng 1,4%.

“Ai cũng đang chờ bước đi tiếp theo của Tổng thống Donald Trump. Nhưng trong mấy ngày tới, có vẻ như sẽ không có động thái nào diễn ra”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định với Reuters về tiến trình hòa bình cho Ukraine.

Phát biểu ngày thứ Sáu, ông Trump nói ông sẽ chờ xem liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy có cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Đang có nhiều bất định xung quanh khả năng ngừng bắn. Đàm phán hiện không diễn ra nhanh như hy vọng của thị trường”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét.

Trong một báo cáo ngày thứ Sáu, các nhà phân tích của ngân hàng ING cho rằng triển vọng ngừng bắn ở Ukraine càng mờ mịt, càng có khả năng Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Trong trường hợp đó, nguồn cung dầu từ Nga ra thị trường toàn cầu có thể suy giảm, tạo ra lực hỗ trợ đối với giá dầu.

Tuần này, giá dầu còn được hỗ trợ bởi số liệu thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tuần trước - một dấu hiệu của nhu cầu mạnh. Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm thứ Tư, lượng dầu thô tồn trữ giảm 6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/8, lớn hơn so với mức giảm 1,8 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.