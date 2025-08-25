Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thế giới

Ông Trump mở điều tra để áp thuế quan lên hàng nội thất

Bình Minh

25/08/2025, 14:45

Mỹ nhập khẩu khoảng 25,5 tỷ USD đồ nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, với khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu đó đến từ Việt Nam và Trung Quốc...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành một cuộc điều tra thuế quan lớn đối với đồ nội thất nhập khẩu vào nước này. Đây là một động thái tiến tới việc áp thuế quan cao hơn đối với hàng nội thất - một ngành hàng vốn đã chứng kiến giá cả tăng do các kế hoạch thuế quan đã có của ông Trump.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết: “Đồ nội thất từ các quốc gia khác vào Mỹ sẽ bị áp thuế theo thuế suất chưa được xác định”.

Cổ phiếu của nhà bán lẻ đồ nội thất RH - trước đây gọi là Restoration Hardware - giảm tới 7,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau thông báo trên của ông chủ Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết cuộc điều tra sẽ được hoàn thành trong vòng 50 ngày tới, nhưng hãng tin Reuters cho biết trên thực tế, các cuộc điều tra an ninh quốc gia khác của Mỹ đã mất nhiều thời gian hơn đáng kể. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với Reuters rằng cuộc điều tra nhằm vào hàng nội thất nhập khẩu sẽ được tiến hành theo điều luật an ninh quốc gia, Mục 232.

Cuộc điều tra này cũng có thể đóng vai trò là cơ sở pháp lý dự phòng cho chính sách thuế quan hiện hành nếu tòa án phúc thẩm liên bang bác bỏ các kế hoạch thuế quan đối ứng mà ông Trump đã áp lên gần 200 đối tác thương mại của Mỹ, bên cạnh các thuế quan khác áp riêng với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Ông Trump nói việc điều tra và áp thuế quan mới đối với mặt hàng nội thất “sẽ mang ngành sản xuất đồ nội thất trở lại Bắc Carolina, Nam Carolina, Michigan và các bang trên toàn liên bang”.

Sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm gỗ ở Mỹ - ngành sử dụng 1,2 triệu lao động vào năm 1979 - đã chứng kiến số lượng lao động giảm từ 681.000 người vào năm 2000 xuống còn 340.000 người vào thời điểm hiện tại - theo số liệu thống kê của Chính phủ nước này.

Trong khi đó, Mỹ nhập khẩu khoảng 25,5 tỷ USD đồ nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, với khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu đó đến từ Việt Nam và Trung Quốc - theo ấn phẩm của ngành nội thất Mỹ Furniture Today.

Thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu nói chung đã đẩy giá tiêu dùng đối với đồ nội thất gia đình ở Mỹ tăng mạnh 0,7% trong tháng 7 - theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, mặc dù lạm phát giá tiêu dùng tổng thể đã được kiềm chế bởi giá xăng thấp hơn.

Liên minh Đồ nội thất gia dụng Mỹ (AHFA) - một tổ chức hiệp hội ngành đại diện cho các nhà sản xuất và nhập khẩu đồ nội thất của nước này - chưa đưa ra bình luận gì vè thông báo của ông Trump. Nhưng liên minh này hồi tháng 4 đã phản đối thuế quan mới đối với gỗ xẻ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu, được áp theo cuộc điều tra đang diễn ra của ông Trump dựa trên Mục 232.

Trong một văn bản gửi tới Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 4, liên minh này nói: “Về mặt pháp lý thuần túy, không có mối liên hệ hợp lý nào giữa việc nhập khẩu các sản phẩm gỗ hoặc đồ nội thất với an ninh quốc gia của Mỹ. Thứ hai, không có mức thuế nào có thể đưa ngành sản xuất đồ nội thất của Mỹ trở lại như trước đây. Thuế quan sẽ gây tổn hại cho hoạt động sản xuất vẫn đang được thực hiện ở Mỹ”.

Với cuộc điều tra dự kiến sắp được tiến hành, đồ nội thất sẽ là các sản phẩm nhập khẩu mới nhất trở thành mục tiêu điều tra an ninh quốc gia của chính quyền ông Trump. Hôm 21/8, Chính phủ Mỹ công bố một cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với turbin gió nhập khẩu và trước đó đã nhắm mục tiêu vào kim loại đồng và các kim loại khác. Đến nay, Bộ Thương mại Mỹ mở nhiều cuộc điều tra về các hệ lụy an ninh quốc gia của việc nhập khẩu các mặt hàng từ máy bay, chất bán dẫn, dược phẩm, xe tải hạng nặng và gỗ xẻ, cho tới khoáng sản quan trọng và thiết bị bay không người lái.

Liên minh châu Âu (EU) đã giành được một số miễn trừ khỏi việc áp thuế quan dựa trên Mục 232, theo tuyên bố chung giữa Mỹ và EU hôm 21/8 nhằm làm rõ thỏa thuận thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương. Theo đó, hai bên đã đồng ý giới hạn bất kỳ mức thuế mới nào của Mỹ đối với dược phẩm, gỗ xẻ và chất bán dẫn của EU ở mức 15% - mức thuế quan chung áp dụng cho hầu hết các sản phẩm từ khối này. Ngoài ra, Mỹ sẽ hoàn toàn không áp thuế mới đối với máy bay và linh kiện máy bay, dược phẩm gốc và tiền chất hóa học dược phẩm từ EU nhập khẩu vào Mỹ.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: