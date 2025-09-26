Chứng khoán Mỹ giảm liên ba phiên, dầu vững giá ở vùng đỉnh 7 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/9) do cổ phiếu Oracle sụt giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng...

Giá dầu thô chững ở vùng cao thiết lập vào phiên trước, dù mối lo thừa cung vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, còn 6.604,72 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,5%, còn 22.384,7 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 173,96 điểm, tương đương giảm 0,38%, còn 45.947,32 điểm.

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của chứng khoán Mỹ, và một trong những cổ phiếu bị bán nhiều nhất trong phiên này là Oracle với mức giảm 5%.

Những phiên gần đây, các cổ phiếu AI đã tăng trưởng nóng thời gian qua như Nvidia và Oracle đều mất giá mạnh. Nhà đầu tư ở Phố Wall đang có một số hoài nghi về cơn sốt trí tuệ nhân tạo, bao gồm mối quan hệ tuần hoàn có thể ẩn chứa nhiều rủi ro trong lĩnh vực này sau những thỏa thuận hợp tác, đầu tư mới được ký kết.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn bất an khi định giá cổ phiếu bị đẩy lên mức cao kỷ lục đặt ra nguy cơ điều chỉnh.

Tính đến đóng cửa phiên ngày thứ Năm, cổ phiếu Oracle đã giảm gần 16% từ mức đỉnh gần nhất. Nguyên nhân trực tiếp khiến Oracle sụt giá trong phiên này là một báo cáo của công ty Rothschild & Co. Redburn dự báo mã này sẽ giảm 40% vì “thị trường đã đánh giá quá cao” về việc các thỏa thuận AI gần đây của Oracle sẽ thúc đẩy doanh thu ở mảng đám mây của công ty.

Một cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn nữa là Tesla cũng giảm mạnh phiên này, gây áp lực lên các chỉ số chính. Tesla chốt phiên với mức giảm 4%.

Sức ép bán cổ phiếu công nghệ gia tăng cùng với đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lãi suất dài hạn tăng lên khiến nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm 4,2% sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp ít hơn so với dự báo.

Theo báo cáo nói trên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 218.000 đơn, giảm so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn.

Cùng với đó, báo cáo GDP quý 2 cập nhật lần thứ ba đến từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng hàng năm 3,8%, cao hơn nhiều so với mức tăng 3% trong lần công bố đầu tiên và mức tăng 3,3% trong lần công bố thứ hai.

Những dữ liệu này làm giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất, do đó đặt các nhà đầu cơ giá lên cổ phiếu vào thế bất lợi. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 85% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giảm từ mức 90% vào ngày hôm trước.

Chỉ số S&P 500 trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Phiên ngày thứ Sáu, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 do Bộ Thương mại Mỹ công bố. PCE là thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed và có thể chi phối đường đi lãi suất Fed.

Ngoài ra, thị trường cũng đang dõi theo những diễn biến liên quan đến nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Nếu Chính phủ Mỹ phải tạm ngừng hoạt động vì hết ngân sách tạm thời, công chức liên bang có thể bị sa thải hàng loạt.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,11 USD/thùng, tương đương tăng 0,16%, đóng cửa ở mức 69,42 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,01 USD/thùng, đóng cửa ở mức 64,98 USD/thùng.

Hôm thứ Tư, giá hai loại dầu cùng tăng khoảng 2,5%, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Phiên này, giá dầu được hỗ trợ bởi tin Nga sẽ hạn chế xuất khẩu dầu diesel cho tới cuối năm. Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu bị hạn chế bởi nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Tuần này, giá dầu được thúc đẩy bởi số liệu thống kê cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm và mối lo gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga. Dù vậy, đà tăng của giá dầu cũng bị cản lại bởi loạt dự báo gần đây cho rằng thế giới sẽ thừa cung dầu vào cuối năm nay và sự dư thừa đó sẽ kéo dài sang năm 2025.