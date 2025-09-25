Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/9), khi hai cổ phiếu AI đình đám Nvidia và Oracle tiếp tục bị bán mạnh...

Giá dầu thô tăng hơn 2% sau khi báo cáo thống kê hàng tuần cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ bất ngờ giảm.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,28%, còn 6.637,97 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,34%, còn 22.497,86 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 171,5 điểm, tương đương giảm 0,37%, còn 46.121,28 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 1%, nối tiếp phiên giảm hôm thứ Ba, khi nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận đầu tư 100 tỷ USD của hãng chip này với OpenAI. Oracle - một cổ phiếu khác đã tăng giá dữ dội thời gian qua nhờ cơn sốt AI - cũng giảm phiên thứ hai liên tiếp, với mức giảm gần 2%.

Độ giảm của Nasdaq được thu hẹp vào cuối phiên nhờ cú tăng 6% của cổ phiếu Intel sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng hãng chip này đang tìm kiếm một khoản đầu tư từ Apple. Vài ngày trước, Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel.

Trước phiên giảm này, S&P 500 đã giảm trong phiên ngày thứ Ba do những mối lo ngại mới nổi lên về cổ phiếu AI. Trước đó, chỉ số đã có 3 phiên tăng liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại vào hôm thứ Hai.

Nhà đầu tư có thể cũng đang chốt lời bởi định giá cổ phiếu ở Phố Wall đang bị đẩy lên cao, nhất là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Nvidia hay Oracle. Mối lo về định giá cổ phiếu cao đã được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đề cập trong một sự kiện vào hôm 23/9.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Jay Hatfield của công ty Capital Advisors cho rằng “định giá cổ phiếu công nghệ đang bị kéo căng một chút” và áp lực giảm có thể duy trì trong vài ngày tới.

Ngoài ra, tâm lý thận trọng cũng đang tăng lên trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng được công bố.

Ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Ngày thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Những dữ liệu này đều có thể ảnh hưởng nhiều đến triển vọng lãi suất Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,68 USD/thùng, tương đương tăng gần 2,5%, đóng cửa ở mức 69,31 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,58 USD/thùng, tương đương tăng 2,49%, chốt phiên ở mức 64,99 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ hôm 1/8 và của dầu WTI từ hôm 2/9.

Báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm 607.000 thùng trong tuần trước, thay vì tăng 235.000 thùng như dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Lượng tồn trữ giảm là dấu hiệu của nguồn cung giảm hoặc nhu cầu tiêu thụ dầu tăng lên.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi tin Ukraine ngày thứ Tư cho biết đã tấn công vào hai trạm bơm dầu ở vùng Volgograd của Nga. Tình trạng khẩn cấp đã được công bố ở thành phố Novorossiisk của Nga, nơi có một hải cảng lớn bên bờ Biển Đen cùng nhiều cảng xuất khẩu dầu và ngũ cốc lớn.

“Mối quan tâm của thị trường dầu gần đây đã dịch chuyển trở lại tới Đông Âu và khả năng áp các biện pháp trừng phạt mới lên Nga”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil Associates nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo tiết lộ của các nhà giao dịch, Nga đang khan hiếm một số loại nhiên liệu nhất định do các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nước này nhằm mục đích giảm nguồn thu xuất khẩu của Nga.

Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) lên 22% vào năm 2026 từ 22% hiện nay để có thêm ngân sách cho quân sự và giảm thâm hụt ngân sách đang ngày càng lớn.