Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...
Theo hãng tin CNBC, sự tăng trưởng này của chứng khoán Nhật được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ dòng vốn ổn định từ các nhà đầu tư nước ngoài đến các cải cách quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thị trường cũng đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, từ bất ổn chính trị đến khả năng tăng giá của đồng yên hoặc sự suy giảm của thị trường Mỹ.
Một trong những yếu tố chính dẫn đến xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Nhật Bản là sự phục hồi của nền kinh tế sau nhiều năm trải qua “thập kỷ mất mát”.
Theo ông Kei Okamura, Giám đốc danh mục đầu tư cổ phiếu Nhật Bản tại công ty Neuberger Berman, Nhật Bản đang thoát khỏi tình trạng giảm phát, với mức lương thực tế và tiêu dùng hộ gia đình đang có dấu hiệu phục hồi. Lạm phát đã ổn định quanh mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), và đồng yên đã ổn định sau khi giảm mạnh xuống mức 160 yên đổi một USD vào năm ngoái.
Kinh tế phục hồi đã tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản được ký kết vào tháng 7 và hoàn tất vào tháng 9. Thỏa thuận này đã giúp các nhà đầu tư lấy lại niềm tin vào các công ty xuất khẩu, nhất là trong các lĩnh vực ô tô, bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của các công ty này đã tăng mạnh, góp phần vào đà tăng của thị trường.
Ngoài ra, sự chuyển mình trong quản trị doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn từ nước ngoài.
Các quỹ đầu tư theo trường phái đầu tư chủ động (activist investor) đã gây sức ép buộc các công ty Nhật Bản sử dụng vốn hiệu quả hơn, giảm bớt các cổ phần chéo và tăng cường số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch. Một ví dụ điển hình là quỹ đầu tư chủ động Palliser Capital đã mua một lượng lớn cổ phần của Tokyo Tatemono, một nhà phát triển bất động sản lớn của Nhật Bản, và cho rằng công ty này đang giao dịch với mức giá thấp hơn 45% so với giá trị tài sản ròng.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang đối mặt với nhiều rủi ro.
Một trong những mối lo ngại lớn nhất là sự bất ổn chính trị, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào ngày 7/9, dẫn đến cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua này là cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi và Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi.
Ông Okamura cho rằng các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán Nhật Bản chủ yếu không liên quan đến chính trị, nhưng sự thay đổi lãnh đạo có thể tạo ra những biến động ngắn hạn trong tâm lý nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại về khả năng tăng giá của đồng yên. Nếu đồng yên tăng giá mạnh, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các công ty xuất khẩu, vốn đang phụ thuộc vào sức mạnh của đồng yên so với các đồng tiền khác. Một sự kiện tương tự đã xảy ra vào tháng 8/2024, khi đồng yên tăng giá mạnh dẫn đến lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các công ty Nhật Bản.
Ngoài ra, một cú suy giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng có thể tác động tiêu cực đến thị trường Nhật Bản. Các nhà phân tích cho rằng, nếu thị trường Mỹ gặp khó khăn, điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường Nhật Bản, tạo ra áp lực giảm giá cho các cổ phiếu Nhật Bản. Gần đây, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục.
Mặc dù có những rủi ro này, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Theo ông Zuhair Khan, Giám đốc quỹ tại UBP Investments, thị trường Nhật Bản vẫn có nhiều cơ hội đầu tư, đặc biệt là khi so sánh với các thị trường khác. Hệ số P/E của Nikkei 225 và Topix hiện lần lượt là 23,01 lần và 17,46 lần, trong khi hệ số P/E của S&P 500 đang là 28,54 lần.
Công ty Lombard Odier cũng đưa ra dự báo tích cực cho thị trường chứng khoán Nhật Bản, trên cơ sở cho rằng nền kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 1% trong năm 2025 và 2026, cùng với sự gia tăng giá cả và lợi nhuận doanh nghiệp.
Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản
18:50, 09/09/2025
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức
08:02, 08/09/2025
Đồng yên sụt mạnh vì giao dịch carry-trade trở lại
Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang thỏa luận một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hỗ trợ Argentina và có thể mua trái phiếu bằng đồng USD của chính phủ nước này...
Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD
Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...
EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga
Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các quốc gia châu Âu ngừng ngay lập tức việc mua dầu Nga, cho rằng đây là cách để tối đa hóa sức ép đối với điện Kremlin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine...
TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Theo tiết lộ của nguồn tin từ Nhà Trắng với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký thỏa thuận về nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok với Trung Quốc vào ngày thứ Năm (25/9)...
Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục
Các quỹ ETF đã trở thành một nguồn cầu quan trọng hơn trên thị trường vàng toàn cầu trong năm nay, bên cạnh các ngân hàng trung ương. Ở thời điểm cuối tháng 6/2025, các quỹ ETF vàng nắm tổng lượng vàng gần 3.616 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: