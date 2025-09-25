Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...

Theo hãng tin CNBC, sự tăng trưởng này của chứng khoán Nhật được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ dòng vốn ổn định từ các nhà đầu tư nước ngoài đến các cải cách quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thị trường cũng đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, từ bất ổn chính trị đến khả năng tăng giá của đồng yên hoặc sự suy giảm của thị trường Mỹ.

Một trong những yếu tố chính dẫn đến xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Nhật Bản là sự phục hồi của nền kinh tế sau nhiều năm trải qua “thập kỷ mất mát”.

Theo ông Kei Okamura, Giám đốc danh mục đầu tư cổ phiếu Nhật Bản tại công ty Neuberger Berman, Nhật Bản đang thoát khỏi tình trạng giảm phát, với mức lương thực tế và tiêu dùng hộ gia đình đang có dấu hiệu phục hồi. Lạm phát đã ổn định quanh mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), và đồng yên đã ổn định sau khi giảm mạnh xuống mức 160 yên đổi một USD vào năm ngoái.

Kinh tế phục hồi đã tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản được ký kết vào tháng 7 và hoàn tất vào tháng 9. Thỏa thuận này đã giúp các nhà đầu tư lấy lại niềm tin vào các công ty xuất khẩu, nhất là trong các lĩnh vực ô tô, bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của các công ty này đã tăng mạnh, góp phần vào đà tăng của thị trường.

Ngoài ra, sự chuyển mình trong quản trị doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn từ nước ngoài.

Các quỹ đầu tư theo trường phái đầu tư chủ động (activist investor) đã gây sức ép buộc các công ty Nhật Bản sử dụng vốn hiệu quả hơn, giảm bớt các cổ phần chéo và tăng cường số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch. Một ví dụ điển hình là quỹ đầu tư chủ động Palliser Capital đã mua một lượng lớn cổ phần của Tokyo Tatemono, một nhà phát triển bất động sản lớn của Nhật Bản, và cho rằng công ty này đang giao dịch với mức giá thấp hơn 45% so với giá trị tài sản ròng.

Diễn biến chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản trong 1 năm qua - Nguồn: CNBC.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất là sự bất ổn chính trị, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào ngày 7/9, dẫn đến cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua này là cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi và Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi.

Ông Okamura cho rằng các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán Nhật Bản chủ yếu không liên quan đến chính trị, nhưng sự thay đổi lãnh đạo có thể tạo ra những biến động ngắn hạn trong tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại về khả năng tăng giá của đồng yên. Nếu đồng yên tăng giá mạnh, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các công ty xuất khẩu, vốn đang phụ thuộc vào sức mạnh của đồng yên so với các đồng tiền khác. Một sự kiện tương tự đã xảy ra vào tháng 8/2024, khi đồng yên tăng giá mạnh dẫn đến lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các công ty Nhật Bản.

Ngoài ra, một cú suy giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng có thể tác động tiêu cực đến thị trường Nhật Bản. Các nhà phân tích cho rằng, nếu thị trường Mỹ gặp khó khăn, điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường Nhật Bản, tạo ra áp lực giảm giá cho các cổ phiếu Nhật Bản. Gần đây, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục.

Mặc dù có những rủi ro này, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Theo ông Zuhair Khan, Giám đốc quỹ tại UBP Investments, thị trường Nhật Bản vẫn có nhiều cơ hội đầu tư, đặc biệt là khi so sánh với các thị trường khác. Hệ số P/E của Nikkei 225 và Topix hiện lần lượt là 23,01 lần và 17,46 lần, trong khi hệ số P/E của S&P 500 đang là 28,54 lần.

Công ty Lombard Odier cũng đưa ra dự báo tích cực cho thị trường chứng khoán Nhật Bản, trên cơ sở cho rằng nền kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 1% trong năm 2025 và 2026, cùng với sự gia tăng giá cả và lợi nhuận doanh nghiệp.