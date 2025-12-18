Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu Oracle, giá dầu thoát đáy 5 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/12), khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị xả hàng sau một thông tin bất lợi liên quan tới Oracle...

Giá dầu thô phục hồi từ mức đáy của gần 5 năm thiết lập vào phiên trước, do Tổng thống Donald Trump có động thái leo thang căng thẳng mới với Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,16%, còn 6.721,43 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1,81%, còn 22.693,32 điểm. Chỉ số Dow Jones sụt 228,29 điểm, tương đương giảm 0,47%, còn 47.885,97 điểm.

Oracle, cổ phiếu AI từng gây sốt, sụt 5,4% sau khi tờ báo Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết kế hoạch của công ty quản lý quỹ Blue Owl Capital, một nhà đầu tư lớn của Oracle, về cấp vốn cho trung tâm dữ liệu đám mây trị giá 10 tỷ USD của Oracle ở Michigan đã đổ vỡ. Nguồn tin nói rằng sự thất bại của kế hoạch có liên quan tới mối lo ngại về nợ nần và mức chi tiêu lớn của Oracle. Về phần mình, Oracle lên tiếng phủ nhận báo cáo này và cho biết dự án vẫn được triển khai như bình thường.

Các kế hoạch tài chính đầy rủi ro liên quan tới hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu của các “ông lớn” AI đã khiến giới đầu tư ở Phố Wall lo ngại trong những tuần gần đây. Mối lo về Oracle trong phiên này nổi lên sau khi mới chỉ trong tuần trước, Oracle bác bỏ một bài viết của hãng tin Bloomberg nói rằng công ty đã hoãn một số dự án cho OpenAI tới năm 2028.

Bị bán tháo theo Oracle, loạt cổ phiếu AI lớn khác chìm sâu trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Broadcom giảm hơn 4%, Nvidia giảm gần 4%, AMD sụt hơn 5%, Alphabet trượt hơn 3%...

“Chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ ràng từ các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn sang các cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn. Tôi cho rằng mọi người đang chuẩn bị cho một tư thế phòng thủ hơn trong năm tới. Câu hỏi thực sự được đặt ra ở đây là : ‘Ai sẽ kiếm được tiền từ những khoản đầu tư rất lớn vào AI này?’” nhà quản lý danh mục Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nhận định với hãng tin CNBC.

Loạt cổ phiếu AI vốn hóa lớn đã ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng 12 này, khi nhà đầu tư dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu khác như tài chính. Từ đầu tháng tới hiện tại, Oracle và Broadcom đã giảm tương ứng hơn 11% và khoảng 19%.

Ông Mulberry dự báo sự dịch chuyển khỏi các cổ phiếu có mức định giá cao sang những nhóm có mức định giá vừa phải hơn sẽ duy trì sang năm 2026. Ông cũng cho rằng xu hướng này, cùng với những bấp bênh liên quan tới chính sách tiền tệ của Mỹ, có thể khiến mức độ biến động của thị trường gia tăng.

Phiên này đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp của S&P 500 và Dow Jones. Hôm thứ Ba, thị trường giảm do báo cáo việc làm tháng 11 ảm đạm làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,76 USD/thùng, tương đương tăng 1,29%, đóng cửa ở mức 59,68 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,67 USD/thùng, tương đương tăng 1,21%, đóng cửa ở mức 55,94 USD/thùng.

Trong phiên ngày thứ Ba, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất gần 5 năm do mối lo về nguồn cung vượt nhu cầu. Phiên này, giá dầu hồi phục do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/12 ra lệnh “phong tỏa” tất cả các con tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, trong động thái gia tăng sức ép mới nhất của Washington đối với Caracas.

Tuần trước, Mỹ đã bắt một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, đánh dấu bước leo thang căng thẳng lớn trong quan hệ giữa hai nước.

Venezuela là một thành viên sáng lập của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và sở hữu trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện lớn nhất thế giới. Năm nay, Venezuela xuất khẩu khoảng 749.000 thùng dầu mỗi ngày, với ít nhất một nửa được xuất khẩu sang Trung Quốc - theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu biển Kpler.