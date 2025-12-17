S&P 500 giảm 3 phiên liên tiếp, giá dầu xuống đáy gần 5 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/12) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 giảm phiên thứ ba liên tiếp do ảnh hưởng từ báo cáo việc làm ảm đạm...

Giá dầu thô “bốc hơi” gần 3%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 vì mối lo thừa cung.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,24%, còn 6.800,26 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 302,3 điểm, tương đương giảm 0,62%, còn 47.114,26 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq tăng 0,23%, đạt 23.111,46 điểm.

Báo cáo việc làm từ Cục Thống kê lao động (BLS) cho thấy Mỹ có thêm 64.000 công việc trong khu vực phi nông nghiệp trong tháng 11, nhiều hơn con số dự báo 45.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy Mỹ mất 105.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, và tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 đã tăng lên mức 4,6%, cao hơn dự báo của giới chuyên gia là 4,5%.

Những dữ liệu này làm gia tăng mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu.

Ngoài ra, việc giá dầu thô giảm mạnh trong phiên này cũng kéo tụt nhóm cổ phiếu dầu khí, dẫn tới sức ép đối với S&P 500 và Dow Jones. Loạt cổ phiếu Big Oil như Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips và Marathon Petroleum đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Trái lại, mức tăng 3,1% của cổ phiếu Tesla, đưa cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá kỷ lục, đã hỗ trợ cho Nasdaq.

Một báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày thứ Ba cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 10 gần như đi ngang so với tháng 9, thay vì tăng 0,1% như dự báo. Nhưng nếu loại trừ mặt hàng ô tô, doanh thu bán lẻ tăng 0,4%, cao hơn dự báo là tăng 0,2%.

Sau các số liệu về việc làm và bán lẻ, kỳ vọng của thị trường về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026 về cơ bản không thay đổi. Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng chỉ hơn 20% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 1/2026. Dù vậy, thị trường vẫn cho rằng Fed sẽ có hai lần giảm lãi suất trong cả năm tới, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

“Dữ liệu công bố ngày hôm nay vẽ nên bức tranh một nền kinh tế đang đuối sức. Thị trường việc làm đang trụ vững nhưng các vết rạn đã hình thành. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu, nhưng đã thận trọng hơn. Sự kết hợp này mang tới cho Fed dư địa để hạ lãi suất nhưng không tới mức phải giảm ồ ạt. Và nhà đầu tư có lý do để nhìn vào chất lượng cổ phiếu, lợi nhuận doanh nghiệp và các yếu tố dài hạn thay vì những tin tức ngắn hạn”, Chủ tịch Gina Bolvin của công ty Bolvin Wealth Management Group nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,55 USD/thùng, tương đương giảm 2,73%, đóng cửa ở mức 55,27 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 2/2021 - thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,64 USD/thùng, tương đương giảm 2,71%, còn 58,92 USD/thùng.

Giá dầu WTI đã giảm khoảng 23% trong năm nay, tiến tới hoàn tất năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2018, còn giá dầu Brent đã giảm khoảng 21% từ đầu năm, sâu nhất từ năm 2020. Gây áp lực giảm lên giá dầu là mối lo rằng nguồn cung dầu đang tăng trưởng với tốc độ vượt nguồn cung.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 5 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tại Mỹ, giá xăng đã giảm xuống dưới mức 3 USD/gallon, mức thấp nhất trong 4 năm - theo dữ liệu từ website AAA.

Năm nay, liên minh OPEC+ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga đã liên tục tăng sản lượng. Gần đây, giới đầu tư cũng tính đến khả năng rủi ro địa chính trị đối với nguồn cung dầu giảm xuống khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực nhằm để Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga.