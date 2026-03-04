Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng
Bình Minh
04/03/2026, 08:17
Các chỉ số thoát khỏi mức đáy của phiên sau khi vào buổi chiều cùng ngày, ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết...
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục trồi sụt mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/3), khi mối lo về xung đột quân sự kéo dài giữa Mỹ và Iran tiếp tục phủ bóng đen lên tâm trí nhà đầu tư, trong khi những phát biểu mới từ Tổng thống Donald Trump dường như đã xoa dịu một phần mối lo này. Giá dầu thô có lúc tăng 9% nhưng thu hẹp mức tăng vào cuối phiên sau khi ông Trump nói Mỹ sẽ hộ tống tàu bè đi qua eo Hormuz.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 403,51 điểm, tương đương giảm 0,83%, còn 48.501,27 điểm. Chỉ số S&P 500 trượt 0,94%, còn 6.816,63 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,02%, còn 22.516,69 điểm.
Vào thời điểm thấp nhất trong phiên, S&P 500 giảm 2,5%, Nasdaq giảm 2,7% và Dow Jones giảm 1.200 điểm, tương đương một cú sụt 2,6%.
Các chỉ số thoát khỏi mức đáy trên sau khi vào buổi chiều cùng ngày, ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.
“Bất kỳ điều gì xảy ra, Mỹ sẽ đảm bảo dòng chảy tự do của năng lượng đến thế giới. Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ là lớn nhất trên Trái Đất này. Sẽ có thêm những hành động”, ông chủ Nhà Trắng viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Vào đầu phiên giao dịch, giá dầu tăng hơn 9%, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ đẩy lạm phát lên cao. Nhưng sau đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thu hẹp mức tăng khi giá dầu tăng ít đi, bổ sung thêm lực đỡ cho giá cổ phiếu.
Tình hình ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch của vận tải thương mại đường biển toàn cầu, trong đó có hoạt động vận chuyển dầu thô và khí đốt. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố chiến dịch có thể kéo dài hơn 4 tuần.
Trong ngày thứ tư của chiến sự, đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, Saudi Arabia, đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán các nhà ngoại giao nước này ở Bahrain, Iraq và Jordan. Cùng ngày, thành phố Tel Aviv của Israel bị phiến quân Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn, tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.
Giới quan sát đang lo ngại về việc liệu hệ thống phòng không các nước Vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể chống chọi với “cơn mưa” tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran trong bao lâu nữa.
“Tôi thực sự tính đến khả năng một chiến dịch kéo dài có thể gây áp lực lên thị trường trong vài tuần tới”, ông Jeffrey O’Connor, trưởng bộ phận cấu trúc thị trường cổ phiếu Mỹ tại công ty Liquidnet, nhận định với hãng tin CNBC. Ông đề cập đến khả năng giá dầu tăng cao kéo dài, dẫn tới việc nhà đầu tư điều chỉnh mạnh các kỳ vọng về lạm phát, lợi suất trái phiếu và lãi suất.
“Theo như những gì lịch sử cho thấy, thị trường chứng khoán Mỹ có khả năng bỏ qua những cú sốc địa chính trị như thế này. Nhưng vấn đề bây giờ là eo biển Hormuz đã bị đóng”, ông O’Connor nói, nhấn mạnh rằng việc 20% lượng dầu mà thế giới tiêu thụ đi qua eo Hormuz, một sự kiện như thế là không thể xem nhẹ.
Tất cả 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đều chốt phiên này trong sắc đỏ. Cổ phiếu nguyên vật liệu thô và năng lượng giảm mạnh nhất do lo ngại giá dầu tăng cao và lãi suất tăng sẽ gây áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Sau khi dẫn đầu sự phục hồi của thị trường trong phiên ngày thứ Hai, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Nvidia quay đầu giảm trở lại trong phiên này.
Đồng USD trở thành một số ít “hầm trú ẩn” phát huy tác dụng trong phiên này, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,7%. Ngay cả vàng và bạc, những tài sản an toàn truyền thống, cũng bị bán tháo mạnh mẽ. Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư ở Phố Wall tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2025.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,66 USD/thùng, tương đương tăng 4,71%, chốt ở mức 81,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,33 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%, chốt ở mức 74,56 USD/thùng.
Trước đó, giá hai loại dầu cùng có thời điểm tăng hơn 9% trong phiên do lo ngại trước những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông. Mức tăng của giá dầu thu hẹp sau khi ông Trump tuyên bố đảm bảo an toàn cho tàu bè đi qua eo Hormuz.
Một số nhà phân tích ở Phố Wall đã cảnh báo giá dầu có thể vượt mức 100 USD/thùng nếu eo Hormuz đóng cửa kéo dài. Trong khi đó, ông Trump ngày thứ Ba nói rằng xung đột Mỹ - Iran có thể dẫn tới “giá dầu cao một chút trong một thời gian” và dự báo giá dầu sẽ giảm một khi xung đột kết thúc.
