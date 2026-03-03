Chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục giữa chiến sự ở Iran, giá dầu tăng vọt vì eo Hormuz đóng cửa

Thị trường chứng khoán Mỹ có một pha hồi điểm ấn tượng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3), khi cả ba chỉ số chính cùng thoát khỏi mức đáy của phiên bất chấp chiến sự diễn ra ác liệt ở Trung Đông...

Giá dầu thô tăng mạnh từ trước khi Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,04%, đạt 6.881,62 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,36%, đạt 22.748,86 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 73,14 điểm, tương đương giảm 0,15%, còn 48.904,78 điểm.

Ở thời điểm thấp nhất của phiên đối với mỗi chỉ số, S&P 500 giảm 1,2%, Nasdaq giảm 1,6% và Dow Jones mất gần 600 điểm.

Sự phục hồi của thị trường diễn ra khi nhà đầu tư mạnh dạn bắt đáy các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã bị bán mạnh thời gian qua như Nvidia và Microsoft. Họ tin rằng những công ty sở hữu lượng tiền mặt lớn này sẽ trụ vững trước bất kỳ tác động nào từ chiến tranh.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nhìn lại lịch sử và cho rằng giá cổ phiếu ở Phố Wall thường không chịu nhiều ảnh hưởng trong các cuộc xung đột địa chính trị trước kia.

“Lúc đầu, thị trường đã phải ứng quá mức với xung đột ở Iran, mở ra cơ hội để mua các cổ phiếu trong S&P 500 ở mức gần thấp nhất của chỉ số này kể từ đầu năm. Xu hướng của thị trường vẫn là giá lên, bất chấp căng thẳng địa chính trị”, CEO Jeff Kilburg của công ty KKM Financial nhận định.

Lực bắt đáy mạnh đưa cổ phiếu Nvidia tăng gần 3%, Microsoft tăng hơn 1%. Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính trong S&P 500, có 4 nhóm chốt phiên trong trạng thái tăng gồm năng lượng, công nghiệp, công nghệ và bất động sản.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên có ý định xuống thang trong cuộc xung đột quân sự ở Iran. Theo tin từ hãng tin Reuters, Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz và sẽ tấn công bất kỳ tàu bè nào tìm cách đi qua eo biển này. Thông tin này được đưa ra sau khi thị trường đã đóng cửa phiên giao dịch chính thức.

Cùng với đó, các cuộc không kích vẫn diễn ra. Ngày thứ Hai, Israel đã không kích Lebanon để đáp trả việc Iran và phiến quân Hezbollah không ngừng dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công vào các nước Vùng Vịnh. Tổng thống Donald Trump tuyên bố “một làn sóng lớn” các cuộc tấn công tiếp theo chuẩn bị diễn ra, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Trước đó cùng ngày, phía Iran tuyên bố sẽ không quay trở lại bàn đàm phán và sẽ báo thù mạnh mẽ. Ông Trump nói rằng xung đột có thể kéo dài trong 4-5 tuần hoặc thậm chí lâu hơn, song ông tin Mỹ sẽ dễ dàng giành thế áp đảo trong cuộc chiến này.

Không chỉ giao thông qua eo biển Hormuz gián đoạn, cơ sở hạ tầng dầu khí trên khắp Trung Đông cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, khiến giá dầu tăng vọt. Ở thời điểm cao nhất của phiên ngày thứ Hai, giá dầu tăng 12%.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 5,72 USD/thùng, tương đương tăng 8,4%, chốt ở mức 72,74 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 6,65 USD/thùng, tương đương tăng 9%, chốt ở mức 79,45 USD/thùng.

Nếu eo Hormuz đóng cửa trong một thời gian dài, giá năng lượng toàn cầu có thể tiếp tục leo thang mạnh và duy trì ở mức cao, đặt ra sức ép lạm phát lớn đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Tình trạng thắt nút kéo dài ở Hormuz có thể đồng nghĩa với dư địa tăng lớn đối với giá dầu từ mức hiện tại. Một cú sốc giá dầu trong 2 tuần sẽ không có ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng Mỹ hay triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng trong nhiều tháng, ảnh hưởng sẽ không nhỏ”, chiến lược gia Ros Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định với hãng tin CNBC.

Ngoài cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu quốc phòng cũng giữ vai trò là trụ đỡ của thị trường trong phiên này, như Northrop Grumman với mức tăng 6% hay Lockheed Martin tăng hơn 3%.

Theo giới chuyên gia, khi xảy ra xung đột địa chính trị trên thế giới, giá cổ phiếu ở Phố Wall ban đầu thường giảm, nhưng rồi lại tăng trong những tuần sau đó. Dữ liệu từ ngân hàng Wells Fargo cho thấy S&P 500 thường chuyển sang trạng thái tăng trong vòng 2 tuần sau khi một cuộc xung đột lớn bùng nổ và đạt mức tăng bình quân 1% trong vòng 3 tháng.

Trong một báo cáo vào hôm 28/2, ngân hàng Barclays dự báo giá dầu Brent có thể lên tới 100 USD/thùng nếu xung đột ở Iran lan rộng ra khu vực. Một báo cáo của ngân hàng UBS cho rằng giá dầu thậm chí có thể vượt 120 USD/thùng nếu xảy ra một sự gián đoạn nguồn cung lớn từ Trung Đông.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Cú sốc này sẽ kết thúc như thế nào là điều rất khó đoán định ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thị trường dầu sẽ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất. Ảnh hưởng tiềm ẩn của cuộc xung đột này với thị trường là không thể phóng đại”, nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays nhận xét.

Ngoài việc eo Hormuz bị đóng cửa gây gián đoạn hoạt động vận tải dầu, xuất khẩu dầu của Iran cũng có thể sụt giảm mạnh trong bối cảnh nước này còn đang chuyển giao quyền lực, đối mặt với biểu tình và đình công ở các vùng sản xuất dầu và các hải cảng - theo chuyên gia Andy Lipow của công ty Lipow Oil Associates. Trong tháng 1 năm nay, Iran có sản lượng dầu khoảng 3,3 triệu thùng mỗi ngày.