Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Apple, giá dầu xuống đáy 8 tuần

Giá dầu thô giảm hơn 1% sau khi có tin về bước tiến trong đàm phán giữa Mỹ và Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,73%, đạt 6.345,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,21%, đạt 21.169,42 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 81,38 điểm, tương đương tăng 0,18%, đạt 44.193,12 điểm.

Cổ phiếu Apple tăng 5% sau khi một quan chức Nhà Trắng xác nhận với hãng tin CNBC rằng nhà sản xuất iPhone sẽ rót 100 tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ở Mỹ. Kế hoạch này nâng tổng cam kết đầu tư trong nước của “táo khuyết” trong vòng 4 năm tới lên 600 tỷ USD. Mức tăng mạnh của cổ phiếu Apple tạo ra cú huých cho cả ba chỉ số trong một ngày hầu như không có số liệu kinh tế quan trọng nào được công bố.

Trước đó, thị trường đã giảm điểm trong phiên ngày thứ Ba, đánh dấu phiên giảm thứ 5 của S&P 500 trong vòng 6 phiên, và phiên giảm thứ 6 của Dow Jones trong vòng 7 phiên.

“Về cơ bản, thị trường vẫn đang nghiền ngẫm những gì đã xảy ra trong tuần trước, gồm báo cáo việc làm gây thất vọng và việc Fed chưa cắt giảm lãi suất. Các chỉ số bây giờ đang có xu thế chững lại”, nhà quản lý danh mục Michael Green của công ty Simplify Asset Management nhận định với CNBC.

Nhà đầu tư cũng đang có quan điểm chờ xem thuế quan cả Tổng thống Donald Trump thực sự có ảnh hưởng như thế nào. Theo ông Green, tác động của thuế quan đối với kinh tế Mỹ tới hiện tại “không tệ như mọi người đã nghĩ”. Ngày thứ Tư, ông Trump tuyên bố áp thêm thuế quan 25% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa nước này lên 50%.

“Mọi người bắt đầu nhận ra rằng thuế quan có tác động theo một kiểu khác tới Mỹ, với tư cách là một nước nhập khẩu, nếu so với trường hợp Mỹ là một nước xuất khẩu lớn. Mọi thứ đang bắt đầu lắng dịu. Thị trường bây giờ đang chờ xem”, ông Green nói.

Mùa báo cáo tài chính quý 2/2025 khả quan đang là một nguồn lực quan trọng cho giá cổ phiếu ở Phố Wall. Trong số các doanh nghiệp thành viên của S&P 500, đến nay đã có khoảng 400 công ty công bố báo cáo. Trong số đó, 80% đạt lợi nhuận tốt hơn dự báo, cao hơn mức bình quân 76% của 4 quý trước. Mức tăng trưởng lợi nhuận của quý này ước tính đạt 12,1%, tăng từ mức 5,8% dự báo vào đầu tháng 7 - theo dữ liệu từ LSEG.

“Lợi nhuận của các công ty tốt hơn dự báo”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của CFRA Research nhận dịnh với hãng tin Reuters, cho rằng dù còn những bất định về thuế quan, nhà đầu tư có vẻ đang lạc quan về ngắn hạn.

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường vào thời điểm này là khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng mạnh kể từ sau báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng công bố vào tuần trước. Phiên này, thị trường đặt cược khả năng 95,2% Fed hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 9, từ mức gần 93% trong phiên trước và cao hơn nhiều mức chỉ 47% cách đây 1 tuần.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói rằng Fed có thể cần giảm lãi suất trong ngắn hạn để ứng phó với nền kinh tế đang giảm tốc.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,75 USD/thùng, tương đương giảm 1,1%, còn 66,89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,81 USD/thùng, tương đương giảm 1,2%, còn 63,45 USD/thùng.

Đây là phiên giảm giá thứ 5 liên tiếp của cả hai loại dầu, khiến dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 10/6 và dầu WTI thấp nhất từ ngày 5/6.

Ông Trump nói đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đạt được “tiến bộ lớn” trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm giải pháp kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine. “Ai cũng nhất trí rằng cuộc chiến này phải chấm dứt, và chúng tôi sẽ hành động vì mục tiêu đó trong những ngày và những tuần tới”, ông Trump nói nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC rằng ông Trump có thể sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, nên bất kỳ một thỏa thuận tiềm năng nào giữa hai nước nhằm giảm các biện pháp trừng phạt với Nga đều có thể giúp nước này xuất khẩu được nhiều dầu hơn.

Trước đó trong phiên, giá dầu đã tăng khi ông Trump áp thêm thuế quan 25% lên Ấn Độ vì mua dầu Nga. Thuế quan này sẽ có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày 7/8.

“Còn 21 ngày nữa thuế quan mới với Ấn Độ mới có hiệu lực, mà Nga đang cố gắng đạt thỏa thuận ngừng bắn trước thời hạn 8/8 mà ông Trump đưa ra. Tình hình vẫn còn có nhiều điều khó đoán”, chuyên gia Bob Yawger của công ty Mizuho nhận định.