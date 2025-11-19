Chung tay mở rộng thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…

Trong khuôn khổ Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 19/11/2025, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Nghi thức này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc đồng hành phát triển phương thức thanh toán sử dụng mã QR ra thị trường, mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, trong đó thanh toán số đóng vai trò then chốt nhờ tính minh bạch, an toàn cho các giao dịch tài chính góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cùng chứng kiến lễ "kick off".

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, nhấn mạnh: “Thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu để hoạch định chính sách. Việc các ngân hàng, trung gian thanh toán đồng hành trong cam kết này cho thấy quyết tâm chung của toàn ngành tài chính - ngân hàng trong xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và liên thông.”

Theo ghi nhận từ NAPAS, tính đến tháng 10/2025 đã có gần 90 triệu tài khoản sử dụng Mobile Banking để quét mã VietQR thực hiện chuyển tiền hằng ngày. Giao dịch chuyển tiền qua mã VietQR được ghi nhận tại hệ thống NAPAS trong 10 tháng đầu năm 2025 tăng hơn 52% về số lượng (đạt 3,6 tỷ giao dịch) và 85% về giá trị (9,2 triệu tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

VIETQRGlobal được kỳ vọng sẽ là bệ phóng để thương mại và du lịch Việt Nam hòa nhịp mạnh mẽ hơn với dòng chảy kinh tế khu vực. Khi biên giới không còn là rào cản trong thanh toán, người dùng sẽ có thêm trải nghiệm thuận tiện và doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng lợi thế cạnh tranh.

Trong thời gian tới, để hiện thực hóa cam kết và thúc đẩy thanh toán sử dụng mã QR, NAPAS sẽ phối hợp các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay; đồng thời tiếp tục hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy VIETQRGlobal, phục vụ du lịch, mua sắm và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” không chỉ là sự kiện chuyên môn, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần đồng hành, hợp lực của toàn ngành trong việc phát triển thanh toán số tại Việt Nam. Trong đó, việc chuyển đổi sang VietQRPay được kỳ vọng mở ra một giai đoạn mới, nơi mọi giao dịch thương mại được minh bạch hóa, trải nghiệm người dùng tiện ích hơn và nền kinh tế số Việt Nam tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ.