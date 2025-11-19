Chung tay mở rộng thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…
Trong khuôn khổ Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 19/11/2025, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
Nghi thức này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc đồng hành phát triển phương thức thanh toán sử dụng mã QR ra thị trường, mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch thanh toán xuyên biên giới.
Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, trong đó thanh toán số đóng vai trò then chốt nhờ tính minh bạch, an toàn cho các giao dịch tài chính góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, nhấn mạnh: “Thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu để hoạch định chính sách. Việc các ngân hàng, trung gian thanh toán đồng hành trong cam kết này cho thấy quyết tâm chung của toàn ngành tài chính - ngân hàng trong xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và liên thông.”
Theo ghi nhận từ NAPAS, tính đến tháng 10/2025 đã có gần 90 triệu tài khoản sử dụng Mobile Banking để quét mã VietQR thực hiện chuyển tiền hằng ngày. Giao dịch chuyển tiền qua mã VietQR được ghi nhận tại hệ thống NAPAS trong 10 tháng đầu năm 2025 tăng hơn 52% về số lượng (đạt 3,6 tỷ giao dịch) và 85% về giá trị (9,2 triệu tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.
VIETQRGlobal được kỳ vọng sẽ là bệ phóng để thương mại và du lịch Việt Nam hòa nhịp mạnh mẽ hơn với dòng chảy kinh tế khu vực. Khi biên giới không còn là rào cản trong thanh toán, người dùng sẽ có thêm trải nghiệm thuận tiện và doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng lợi thế cạnh tranh.
Trong thời gian tới, để hiện thực hóa cam kết và thúc đẩy thanh toán sử dụng mã QR, NAPAS sẽ phối hợp các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay; đồng thời tiếp tục hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy VIETQRGlobal, phục vụ du lịch, mua sắm và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” không chỉ là sự kiện chuyên môn, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần đồng hành, hợp lực của toàn ngành trong việc phát triển thanh toán số tại Việt Nam. Trong đó, việc chuyển đổi sang VietQRPay được kỳ vọng mở ra một giai đoạn mới, nơi mọi giao dịch thương mại được minh bạch hóa, trải nghiệm người dùng tiện ích hơn và nền kinh tế số Việt Nam tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ.
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử...
Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.
Hội thảo được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: