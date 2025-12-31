Thanh âm tinh hoa - Hành trình kiến tạo chuẩn mực nghệ thuật cùng MSB

Diễn ra từ năm 2025, chuỗi sự kiện âm nhạc hàn lâm “Thanh âm tinh hoa” do MSB đồng hành đã mang đến cho công chúng trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết của MSB trong việc mang đến những đặc quyền văn hóa khác biệt dành riêng cho cộng đồng khách hàng ưu tiên.

Thưởng thức âm nhạc hàn lâm từ lâu đã được xem là một trong những hoạt động khẳng định vị thế của giới tinh hoa. Bởi vậy, khi tầng lớp thành đạt tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến những giá trị vượt lên trên tài chính như phong cách sống, nghệ thuật và trải nghiệm tinh thần, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã bắt nhịp xu hướng đó để chạm tới những trái tim đồng điệu.

Chuỗi sự kiện “Thanh âm tinh hoa” do MSB đồng hành trong năm 2025 là minh chứng cho hành trình lan tỏa giá trị nghệ thuật, nơi âm nhạc hàn lâm không chỉ là trải nghiệm độc bản, mà còn là biểu tượng xứng tầm của cộng đồng ưu tiên.

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI VIỆT NAM VỚI TINH HOA ÂM NHẠC THẾ GIỚI

Suốt thời gian qua, “Thanh âm tinh hoa” đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của khán giả yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam. Khán giả được thưởng thức những chương trình quy mô: Từ “Vivaldi & Beethoven” mở ra bức tranh bốn mùa đầy cảm hứng; “Italia Mistero” mang hơi thở Ý đến giữa lòng Hà Nội; “La Traviata” đưa khán giả vào câu chuyện về tình yêu và khát vọng sống; “The Masterpieces of Slavic Romanticism” đưa người xem lạc vào thế giới lãng mạn của Dvořák cùng Rachmaninov; “A Special VNAMYO & SSO Concert Across Generation” - cuộc hội ngộ 5 kiệt tác châu Âu; và mới nhất là những thanh âm tràn đầy cảm xúc tại New Year Concert vang lên như điểm nhấn rực rỡ khép lại hành trình âm nhạc giàu cảm xúc trong năm 2025.

Không gian trình diễn đóng vai trò không nhỏ làm nên sự hoàn hảo của chương trình. Nhà hát Hồ Gươm và Phòng hòa nhạc Lớn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), với kiến trúc đạt chuẩn âm học quốc tế, đã trở thành những địa điểm lý tưởng để các buổi hòa nhạc vang lên trọn vẹn nhất. Kịch bản dàn dựng công phu, dàn nghệ sĩ tài năng hàng đầu cả trong và ngoài nước, cùng không khí sang trọng, chuẩn mực, “Thanh âm tinh hoa” đã mang lại những đêm nhạc chạm đến mọi giác quan.

MSB - HÀNH TRÌNH KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU BẰNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA

MSB đồng hành cùng các tổ chức âm nhạc mang đến chuỗi sự kiện “Thanh âm tinh hoa” như một phần trong chiến lược dài hạn nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững. Trong tầm nhìn phát triển thương hiệu, MSB xem nghệ thuật hàn lâm là cầu nối giữa tài chính và văn hóa, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Beyond Banking” - vượt lên trên những trải nghiệm ngân hàng truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tài chính linh hoạt, hiện đại, MSB hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, nơi giá trị vật chất song hành cùng giá trị tinh thần. Thông qua chuỗi sự kiện “Thanh âm tinh hoa”, ngân hàng mong muốn mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, để mỗi khách hàng có thể cảm nhận rằng ngân hàng không chỉ quản lý tài sản, mà còn đồng hành cùng họ trong hành trình tận hưởng, trải nghiệm đời sống tinh thần một cách tinh tế.

Đại diện MSB chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa tài chính và văn hóa sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển toàn diện, nơi mỗi người đều có cơ hội tiếp cận với cái đẹp, sự tinh tế và những giá trị đặc trưng của nghệ thuật. Đây cũng là cầu nối tuyệt vời giúp con người xích lại gần nhau hơn. MSB tự hào được đồng hành cùng khách hàng nâng cao giá trị tinh thần, cùng thưởng thức những giá trị nghệ thuật đẳng cấp”.