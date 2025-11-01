Chung tay "Vì bầu trời xanh Việt Nam"

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Bảy, 01/11/2025
Chu Khôi
01/11/2025, 16:23
Sự kiện "Không khí sạch cho bầu trời xanh" với thông điệp "Vì từng nhịp thở – For Every Breath" đã được lan tỏa mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường không khí. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là lời kêu gọi hành động cụ thể từ mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng để bảo vệ môi trường sống, hướng tới một tương lai bền vững và khỏe mạnh cho tất cả mọi người...
Ngày 1/11/2025, tại không gian Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, sự kiện "Không khí sạch cho bầu trời xanh" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều đại diện từ các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và đông đảo người dân Thủ đô.
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Sự kiện không chỉ thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường mà còn nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quyền được hít thở không khí trong lành.
Ô nhiễm không khí đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững. Trên phạm vi toàn cầu, ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh nguy hiểm khác.
Tại Việt Nam, các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp, làng nghề và đốt rơm rạ, chất thải sinh hoạt tự phát. Đặc biệt, khu vực phía Bắc, nhất là Hà Nội, còn chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện địa hình và khí hậác
Không khí sạch là nguồn tài nguyên vô giá nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất. Việc bảo vệ môi trường không khí không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là chỉ số văn minh của một quốc gia hiện đại.
Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: "Bảo vệ môi trường không khí là trách nhiệm lâu dài đối với sức khỏe giống nòi và sự phát triển của dân tộc Việt Nam".
Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết Bộ đã và đang tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, công nghiệp sạch.
Đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi từ UNDP và bà Angela Pratt từ WHO cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc vượt qua các thách thức về ô nhiễm không khí.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, khẳng định: "Hà Nội sẽ tiếp tục tiên phong trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp – đáng sống".
Sự kiện đã chứng kiến nghi lễ kết nối dữ liệu từ các thiết bị cảm biến không khí với hệ thống giám sát quốc gia, giúp người dân tiếp cận thông tin về chất lượng không khí mỗi ngày.
Các đại biểu và người dân cũng tham gia đi bộ trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, gửi đi thông điệp về sự lựa chọn phương tiện giao thông xanh và giảm phát thải phương tiện giao thông cá nhân.
Những hoạt động này không chỉ lan tỏa niềm tin và hy vọng về một thế hệ mới yêu thiên nhiên mà còn khẳng định cam kết chung tay "Vì bầu trời xanh Việt Nam".
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: