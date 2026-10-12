Chương trình khám sức khỏe toàn dân giúp nhận diện bệnh tật theo nhóm tuổi

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, Sở Y tế TP.HCM đã công bố những kết quả bước đầu từ khai thác dữ liệu khám sức khỏe toàn dân, góp phần nhận diện mô hình bệnh tật, phân tầng nguy cơ và định hướng các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp…

Ảnh: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Ngày 11/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo kết quả phân tích bước đầu dữ liệu khám sức khỏe toàn dân. Theo PGS.TS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính đến 4 giờ sáng 10/10, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám, với hơn 5,37 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Từ đó, dữ liệu khám sức khỏe cho thấy những vấn đề sức khỏe nổi bật khác nhau giữa các nhóm tuổi. Ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, trong 388.793 lượt ghi nhận, tật khúc xạ chiếm 48%, sâu răng chiếm 34,6%. Kết quả gợi mở nhu cầu tăng cường sàng lọc thị lực, chăm sóc răng miệng và dự phòng trong trường học.

Ở nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, trong 1,46 triệu lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 6,7%, đái tháo đường tuýp 2 chiếm 1,6% và rối loạn lipid máu chiếm 1,6%. Đây là những vấn đề cần được chú trọng phát hiện sớm, tư vấn và quản lý ngay từ độ tuổi lao động.

Với nhóm từ 60 tuổi trở lên, trong 812.377 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 16,1%, đái tháo đường tuýp 2 chiếm 5,5% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,4%. Kết quả cho thấy sự cần thiết của việc quản lý bệnh mạn tính, theo dõi sức khỏe định kỳ và chăm sóc liên tục cho người cao tuổi.

Sở Y tế giải thích, 812.377 là tổng số lượt ghi nhận bệnh, không phải số người được khám. Một người có thể mắc nhiều bệnh cùng lúc nên được tính ở nhiều nhóm bệnh khác nhau. Vì vậy, tỷ trọng 16,17% phản ánh tỷ lệ tăng huyết áp trong tổng số lượt ghi nhận bệnh, không phải tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh này.

Dữ liệu khám sức khỏe cho thấy những vấn đề sức khỏe nổi bật khác nhau giữa các nhóm tuổi. Ảnh: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Sở Y tế TP.HCM lưu ý các dữ liệu này chưa đại diện cho tỷ lệ mắc bệnh của toàn bộ dân số thành phố, nhưng cung cấp thông tin ban đầu để định hướng hoạt động y tế theo từng giai đoạn cuộc đời. Từ nguồn dữ liệu lớn, lần đầu tiên ngành y tế thành phố bước đầu phân tầng nguy cơ sức khỏe, giúp nhận diện những người cần được ưu tiên theo dõi thay vì chỉ thống kê các bệnh đã phát hiện.

Đối với bệnh tim mạch, nhóm trên 40 tuổi, 30,72% được xếp vào nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao, gồm 14,70% nguy cơ cao và 16,02% nguy cơ rất cao. Đối với bệnh thận mạn, 6,2% hồ sơ đủ điều kiện đánh giá thuộc nhóm nghi ngờ mắc bệnh thận và 12,39% thuộc nhóm chưa ghi nhận bệnh nhưng có yếu tố nguy cơ. Đối với nguy cơ đái tháo đường, 19,7% hồ sơ thuộc ngưỡng tiền đái tháo đường và 10,9% có kết quả xét nghiệm đạt ngưỡng gợi ý chẩn đoán đái tháo đường...

Các kết quả này giúp nhận diện những trường hợp cần tư vấn thay đổi lối sống, xét nghiệm bổ sung hoặc đánh giá chuyên sâu. Tuy nhiên, tỷ lệ phân tầng chỉ tính trên những hồ sơ đáp ứng điều kiện phân tích của từng nhóm nguy cơ, không phải toàn bộ người tham gia khám. Kết quả này hỗ trợ sàng lọc, quản lý sức khỏe, không thay thế chẩn đoán xác định của bác sĩ.

Thời gian tới, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu, chuẩn hóa và liên thông thông tin giữa các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu sức khỏe cá nhân. "Dấu mốc hơn 6 triệu lượt khám không chỉ phản ánh quy mô chương trình mà còn đánh dấu bước tiến trong khai thác dữ liệu y tế của TP.HCM, hướng đến nền y tế chủ động, lấy dữ liệu làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Các kết quả này giúp nhận diện những trường hợp cần tư vấn thay đổi lối sống, xét nghiệm bổ sung hoặc đánh giá chuyên sâu. Ảnh: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Song song với tăng độ bao phủ, Sở Y tế TP.HCM đang tăng cường kiểm soát chất lượng khám. Từ ngày 1/10, 15 tổ đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân đồng loạt kiểm tra tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng tới các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình.

Đến thời điểm báo cáo, 14 cơ sở đã được đánh giá, trong đó 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở xếp loại B. Năm đơn vị đạt loại A gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Thông qua quá trình đánh giá, các cơ sở y tế được hướng dẫn khắc phục những hạn chế liên quan đến tổ chức khám, quy trình chuyên môn, hồ sơ và việc cập nhật dữ liệu sau khám. Một vấn đề khác được Sở Y tế yêu cầu rà soát là các trường hợp thuộc nhóm "ghi nhận dữ liệu". Sở Y tế TP.HCM cho biết việc rà soát nhằm bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, đồng thời có giá trị phục vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân sau khám.

Về chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 1129/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn, khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Việc tổ chức khám sức khỏe phải gắn với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Các địa phương phải xác định chính xác số người đã được khám, chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng, đồng thời giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Nhóm được ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu cùng các đối tượng khác theo quy định. Việc tổ chức khám phải gắn với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời, đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, có thể tra cứu và phục vụ công tác chuyên môn, quản lý.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn và việc sử dụng kinh phí. Kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm, hình thức, không bảo đảm chất lượng; xử lý nghiêm vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực và trục lợi chính sách. Kết quả thực hiện phải được báo cáo hàng tháng về Bộ Y tế, trong đó nêu rõ số người đã khám theo từng nhóm đối tượng, nguồn kinh phí, mức độ cập nhật dữ liệu, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xử lý.