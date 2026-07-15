TP. Hồ Chí Minh: Kết nối hệ thống y tế để khám sức khỏe toàn dân

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng công bố chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm chính thức khởi động từ ngày 16/7 nhằm tăng tốc chương trình khám sức khỏe toàn dân.
Điểm nhấn của kế hoạch là mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có một hoặc nhiều bệnh viện đồng hành tùy quy mô dân số. "Thay vì để người dân đến bệnh viện, các đơn vị này sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên xuống tận trạm y tế hoặc các điểm khám lưu động trong cộng đồng", ông Thượng nói.
Đây là lần đầu tiên thành phố huy động đồng bộ toàn bộ hệ thống điều trị vào một chương trình y tế cộng đồng. Lực lượng tham gia trải rộng từ các bệnh viện thuộc bộ, ngành như: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175, Đại học Y Dược TP.HCM… đến các bệnh viện tuyến cuối của thành phố như Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Trưng Vương, An Bình, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt…
Bên cạnh đó, các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện ngoài công lập, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế cũng được huy động, bảo đảm cả 168 xã, phường, đặc khu đều có lực lượng y tế đồng hành thực hiện chương trình. Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, điểm mới của mô hình không chỉ là bổ sung nguồn nhân lực khám sức khỏe, mà còn thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và chính quyền địa phương.
Trong khi địa phương chịu trách nhiệm rà soát danh sách dân cư, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám thì các bệnh viện sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các tổ khám lưu động, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến và theo dõi các trường hợp cần quản lý lâu dài.
Chiến dịch bắt đầu trên nền tảng kết quả khả quan sau gần hai tháng triển khai. Đến 23h ngày 12/7, toàn thành phố đã có 467.800 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đáng chú ý, riêng trong tuần thứ 7 triển khai chương trình (từ ngày 6/7 đến ngày 12/7), toàn thành phố đã thực hiện được 120.086 lượt khám sức khỏe, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.
Với tốc độ hiện nay, TP.HCM được dự báo sẽ vượt mốc 500.000 người dân được khám sức khỏe ngay trong tuần này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.
Một điểm sáng của chương trình là nhiều địa phương đã tạo được những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc khu Côn Đảo tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố khi có 35,73% dân số đã được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhơn Tây (28,16%), xã Thạnh An (18,71%), xã Bắc Tân Uyên (16,21%) và xã Vĩnh Lộc (15,02%).
Đây là những địa phương duy trì tiến độ ổn định ngay từ những ngày đầu triển khai, nhờ sự chủ động của chính quyền cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời huy động hiệu quả sự tham gia của người dân.
Tại phường Thủ Dầu Một, để tạo điều kiện thuận lợi khám sức khỏe cho người dân, UBND phường đặt ra phương châm "làm hết việc, không hết giờ". Việc khám sức khỏe được linh hoạt cả ngoài giờ hành chính, vào buổi tối, ngày nghỉ và cuối tuần. Theo quy định, người dân có thể lựa chọn bất kỳ cơ sở y tế nào phù hợp với địa điểm sinh sống, công việc, học tập của mình để khám sức khỏe. Danh sách cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ miễn phí liên tục được cập nhật trên website của Sở Y tế TP.HCM.
Tham gia chương trình khám sức khỏe cho người dân ở đây là các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương, phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương. Tại mỗi điểm khám sức khỏe, người dân được thực hiện nhiều nội dung kiểm tra, sau khi có kết quả sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời các bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp.
Tương tự, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, từ ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bắt đầu triển khai kỹ thuật nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) kết hợp cắt polyp trong cùng một lần nội soi. Kỹ thuật được thực hiện định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần.
Trước đây, tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, khi phát hiện polyp trong quá trình nội soi, người bệnh phải quay lại bệnh viện vào một thời điểm khác để thực hiện thủ thuật cắt bỏ. Với kỹ thuật mới, nếu polyp đủ điều kiện can thiệp, bác sĩ sẽ tiến hành cắt ngay trong lần nội soi đầu tiên, giúp giảm số lần đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế tâm lý lo lắng do phải chờ điều trị.
Bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt người từ 45 tuổi trở lên hoặc có các yếu tố nguy cơ như tiền sử polyp, người thân mắc ung thư đường tiêu hóa, thường xuyên đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân… nên chủ động nội soi tầm soát để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Việc triển khai thành công kỹ thuật này đã góp phần khẳng định hiệu quả của chương trình hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và bệnh viện tuyến cuối. Người dân được tiếp cận các kỹ thuật y khoa hiện đại ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến, đảm bảo chất lượng điều trị.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, mục tiêu cuối cùng của mô hình "bệnh viện đồng hành cùng địa phương" là giúp 100% người dân TP.HCM được kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ điện tử và quản lý sức khỏe liên tục ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.Việc khám sức khỏe được linh hoạt cả ngoài giờ hành chính, vào buổi tối, ngày nghỉ và cuối tuần.
Ngành y tế sẽ cập nhật dữ liệu của đợt khám vào hồ sơ điện tử suốt vòng đời mỗi người, giúp bệnh viện phối hợp với trạm y tế theo dõi bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi.
Xa hơn, mô hình "Bệnh viện đồng hành cùng địa phương" sẽ tiếp tục được duy trì sau chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, trở thành nền tảng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng.
Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, các bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ trạm y tế và các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục trong quản lý bệnh mạn tính, theo dõi người cao tuổi, tư vấn điều trị, chuyển tuyến và đào tạo chuyên môn.
Thành tựu lớn nhất của ngành tim mạch không nằm ở số lượng kỹ thuật hay công trình nghiên cứu, mà ở việc chuyển hóa thành giá trị thực tiễn. Mọi tiến bộ y học cuối cùng đều phải hướng tới mục tiêu giảm tử vong, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người dân…
Chiều 12/7, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc thông tin hiện tại bệnh viện vẫn đang điều trị tích cực cho một du khách Ấn Độ gặp sự cố lật ca nô tại đặc khu Phú Quốc. Trường hợp này nạn nhân bị nặng, còn có bệnh lý tim mạch phức tạp…
Một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn vừa công bố kết quả gây chấn động: các viên uống dầu cá omega-3 không cải thiện trí nhớ hay làm chậm những biến đổi não bộ liên quan đến bệnh Alzheimer...
Vaccine và sinh phẩm y tế đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành dược Việt Nam. Với nền tảng tiêu thụ hàng chục triệu liều mỗi năm cho y tế công cộng và đà tăng trưởng của khối dịch vụ, thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các dòng sản phẩm cao cấp…
Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam từ 2028.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...