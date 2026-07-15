TP. Hồ Chí Minh: Kết nối hệ thống y tế để khám sức khỏe toàn dân

TP.HCM lần đầu huy động các bệnh viện tuyến cuối trực tiếp đồng hành với từng xã, phường, cử bác sĩ về tận cơ sở khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong chiến dịch 150 ngày đêm…

Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng công bố chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm chính thức khởi động từ ngày 16/7 nhằm tăng tốc chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Điểm nhấn của kế hoạch là mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có một hoặc nhiều bệnh viện đồng hành tùy quy mô dân số. "Thay vì để người dân đến bệnh viện, các đơn vị này sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên xuống tận trạm y tế hoặc các điểm khám lưu động trong cộng đồng", ông Thượng nói.

Đây là lần đầu tiên thành phố huy động đồng bộ toàn bộ hệ thống điều trị vào một chương trình y tế cộng đồng. Lực lượng tham gia trải rộng từ các bệnh viện thuộc bộ, ngành như: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175, Đại học Y Dược TP.HCM… đến các bệnh viện tuyến cuối của thành phố như Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Trưng Vương, An Bình, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt…

Bên cạnh đó, các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện ngoài công lập, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế cũng được huy động, bảo đảm cả 168 xã, phường, đặc khu đều có lực lượng y tế đồng hành thực hiện chương trình. Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, điểm mới của mô hình không chỉ là bổ sung nguồn nhân lực khám sức khỏe, mà còn thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và chính quyền địa phương.

Lực lượng tham gia trải rộng từ các bệnh viện thuộc bộ, ngành đến các bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất

Trong khi địa phương chịu trách nhiệm rà soát danh sách dân cư, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám thì các bệnh viện sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các tổ khám lưu động, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến và theo dõi các trường hợp cần quản lý lâu dài.

Chiến dịch bắt đầu trên nền tảng kết quả khả quan sau gần hai tháng triển khai. Đến 23h ngày 12/7, toàn thành phố đã có 467.800 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đáng chú ý, riêng trong tuần thứ 7 triển khai chương trình (từ ngày 6/7 đến ngày 12/7), toàn thành phố đã thực hiện được 120.086 lượt khám sức khỏe, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Với tốc độ hiện nay, TP.HCM được dự báo sẽ vượt mốc 500.000 người dân được khám sức khỏe ngay trong tuần này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

Một điểm sáng của chương trình là nhiều địa phương đã tạo được những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc khu Côn Đảo tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố khi có 35,73% dân số đã được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhơn Tây (28,16%), xã Thạnh An (18,71%), xã Bắc Tân Uyên (16,21%) và xã Vĩnh Lộc (15,02%).

Đây là những địa phương duy trì tiến độ ổn định ngay từ những ngày đầu triển khai, nhờ sự chủ động của chính quyền cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời huy động hiệu quả sự tham gia của người dân.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược

Tại phường Thủ Dầu Một, để tạo điều kiện thuận lợi khám sức khỏe cho người dân, UBND phường đặt ra phương châm "làm hết việc, không hết giờ". Việc khám sức khỏe được linh hoạt cả ngoài giờ hành chính, vào buổi tối, ngày nghỉ và cuối tuần. Theo quy định, người dân có thể lựa chọn bất kỳ cơ sở y tế nào phù hợp với địa điểm sinh sống, công việc, học tập của mình để khám sức khỏe. Danh sách cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ miễn phí liên tục được cập nhật trên website của Sở Y tế TP.HCM.

Tham gia chương trình khám sức khỏe cho người dân ở đây là các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương, phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương. Tại mỗi điểm khám sức khỏe, người dân được thực hiện nhiều nội dung kiểm tra, sau khi có kết quả sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời các bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Tương tự, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, từ ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bắt đầu triển khai kỹ thuật nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) kết hợp cắt polyp trong cùng một lần nội soi. Kỹ thuật được thực hiện định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần.

Trước đây, tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, khi phát hiện polyp trong quá trình nội soi, người bệnh phải quay lại bệnh viện vào một thời điểm khác để thực hiện thủ thuật cắt bỏ. Với kỹ thuật mới, nếu polyp đủ điều kiện can thiệp, bác sĩ sẽ tiến hành cắt ngay trong lần nội soi đầu tiên, giúp giảm số lần đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế tâm lý lo lắng do phải chờ điều trị.

Các bệnh viện mang đến cho người dân những phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, an toàn, hiệu quả ngay tại địa phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt người từ 45 tuổi trở lên hoặc có các yếu tố nguy cơ như tiền sử polyp, người thân mắc ung thư đường tiêu hóa, thường xuyên đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân… nên chủ động nội soi tầm soát để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đã góp phần khẳng định hiệu quả của chương trình hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và bệnh viện tuyến cuối. Người dân được tiếp cận các kỹ thuật y khoa hiện đại ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến, đảm bảo chất lượng điều trị.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, mục tiêu cuối cùng của mô hình "bệnh viện đồng hành cùng địa phương" là giúp 100% người dân TP.HCM được kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ điện tử và quản lý sức khỏe liên tục ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.Việc khám sức khỏe được linh hoạt cả ngoài giờ hành chính, vào buổi tối, ngày nghỉ và cuối tuần.

Việc khám sức khỏe được linh hoạt cả ngoài giờ hành chính, vào buổi tối, ngày nghỉ và cuối tuần. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược

Ngành y tế sẽ cập nhật dữ liệu của đợt khám vào hồ sơ điện tử suốt vòng đời mỗi người, giúp bệnh viện phối hợp với trạm y tế theo dõi bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi.

Xa hơn, mô hình "Bệnh viện đồng hành cùng địa phương" sẽ tiếp tục được duy trì sau chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, trở thành nền tảng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, các bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ trạm y tế và các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục trong quản lý bệnh mạn tính, theo dõi người cao tuổi, tư vấn điều trị, chuyển tuyến và đào tạo chuyên môn.