Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 100% người dân trong năm 2026. Đến nay, Thành phố đã thực hiện hơn 162.000 lượt khám; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, nguồn lực và hạ tầng dữ liệu để triển khai rộng khắp...

Chiều 9/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã chủ trì cuộc họp báo cáo về Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Theo Kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân đang sinh sống trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần/năm. Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 25/5/2026 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Đối tượng thụ hưởng là toàn bộ công dân Việt Nam đang thực tế cư trú trên địa bàn Thành phố, bao gồm người thường trú và tạm trú được xác thực qua ứng dụng VNeID; người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó ưu tiên các nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã đảo và đặc khu.

Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là xây dựng và triển khai nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân.

Theo đó, mỗi người dân sẽ được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, lưu trữ dữ liệu khám sức khỏe theo vòng đời, kết nối với ứng dụng Công dân số Thành phố, kho dữ liệu ngành Y tế và các hệ thống thông tin liên quan.

Dữ liệu khám sức khỏe sẽ được cập nhật trực tiếp tại điểm khám, bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.

Tính đến ngày 7/6/2026, Thành phố đã tổ chức tổng lượt khám sức khỏe cho 162.371 người, trong đó khám sàng lọc 56.846 lượt người; 105.531 lượt khám định kỳ.

Kết quả triển khai điểm tại 9 phường, xã, đặc khu với 21.409 lượt khám cho thấy mô hình hoàn toàn khả thi. Đặc biệt, các địa phương như Bà Điểm, An Nhơn Tây, Thạnh An, Hiệp Phước đã có cách làm hay, đạt kết quả nối bật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự chủ động của Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026.

Thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các địa phương tiên phong đăng ký thực hiện sớm chương trình, qua đó tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để nhân rộng trên toàn địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết khám sức khỏe định kỳ cho người dân là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

“Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe đơn thuần mà còn là nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Đồng thời, đây là nhiệm vụ khó, có quy mô rất lớn và gần như chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thành công của chương trình phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, cơ sở y tế và các tổ chức chính trị - xã hội.

Vì vậy, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai chương trình; thống nhất các nội dung về đối tượng thụ hưởng, kinh phí, định mức chi, lập dự toán, thanh quyết toán và tổ chức khám sức khỏe.

Thành phố nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ; đồng thời phát huy hiệu quả các kênh truyền thông đại chúng, nền tảng số và hệ thống đoàn thể ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường giao Sở Y tế theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn; đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, chủ động triển khai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch.