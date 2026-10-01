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Bộ Y tế gỡ vướng trong triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí

T Thu Hằng

Bộ Y tế tháo gỡ vướng mắc của các địa phương trong công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân, tập trung vào bố trí cơ sở vật chất, nhân lực trong tổ chức thực hiện…

Ảnh minh họa: Thu Hằng.
Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Trước đó, Bộ Y tế nhận được báo cáo sơ kết công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí của các tỉnh, thành phố. Qua tổng hợp, Bộ Y tế nhận được một số ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn và tổ chức triển khai tại các địa phương.

Một số địa phương phản ánh năng lực, điều kiện của Trạm Y tế chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức khám sức khỏe. Do vậy, các địa phương đề nghị hướng dẫn tiêu chí về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục kỹ thuật và phạm vi chuyên môn để Trạm Y tế có thể thực hiện một số nội dung khám, sàng lọc và phối hợp với cơ sở tuyến trên khi cần thiết.

Hướng dẫn về nội dung trên, Bộ Y tế cho biết theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở có tổ chức hoạt động khám sức khỏe phải được tổ chức theo hình thức bệnh viện, hoặc phòng khám đa khoa.

Ngoài ra, còn phải đáp ứng thêm các điều kiện là có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe. Đồng thời, có mẫu phiếu khám sức khỏe được ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn khám sức khỏe.

Tại Thông tư số 25/2026/TT-BYT của Bộ Y tế đã ban hành mẫu khám sức khỏe định kỳ, trong đó không yêu cầu danh mục kỹ thuật cận lâm sàng cố định, mà thực hiện theo chỉ định của bác sĩ.

Do vậy, các điều kiện về thiết bị y tế không còn là điều kiện bắt buộc để cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Trạm Y tế cấp xã, phường công bố đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Trường hợp không đủ nhân lực, đặc biệt là bác sĩ các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt..., Sở Y tế có thể tăng cường bác sĩ làm việc tại Trạm Y tế theo thời gian cố định trong tuần.

Việc này để đảm bảo Trạm Y tế đủ điều kiện công bố là cơ sở khám sức khỏe định kỳ trong thời gian tương ứng với thời gian bác sĩ chuyên khoa được tăng cường.

Trường hợp Trạm Y tế cấp xã không đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chủ động phối hợp, hỗ trợ chuyên môn, hoặc chọn Trạm Y tế cấp xã làm địa điểm khám sức khỏe lưu động theo quy định.

Ngoài ra, một số địa phương phản ánh thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ có đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe. Nhân lực tuyến cơ sở phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ nên khó bố trí cho các đợt khám tập trung, khám lưu động và nhập dữ liệu sau khám.

Với nội dung này, Bộ Y tế cho biết việc bố trí người hành nghề thực hiện khám sức khỏe phải bảo đảm điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn theo quy định.

Đối với các đợt khám tập trung, khám lưu động, địa phương cần chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp. Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, một số địa phương phản ánh chưa có hướng dẫn thống nhất về việc sử dụng, kế thừa kết quả khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ kỹ thuật y tế đã thực hiện trong năm để cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, tránh yêu cầu người dân khám, xét nghiệm lại.

Hướng dẫn về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết bác sĩ khám lâm sàng sẽ xem xét các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...Nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, đã có sẵn và có thể truy cập được kết quả trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, Hệ thống cơ sở dữ liệu VNeID, hoặc Sổ sức khỏe điện tử cá nhân, trong trường hợp kết quả còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán, thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí.

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