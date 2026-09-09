Liên kết bệnh viện: Đưa năng lực của hệ thống y tế đến gần người dân

Định hướng xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm đang được các bệnh viện cụ thể hóa bằng việc tăng cường liên kết giữa các tuyến trung ương và địa phương, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ở các khu vực khác nhau...

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Mới đây, một bệnh nhân nam 55 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tuần hoàn kéo dài do nhồi máu cơ tim cấp cộng với tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD). Thành công này đến từ hiệu quả của mô hình bệnh viện liên kết “chị em” giữa Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, cùng quy trình báo động đỏ nội viện hiệu quả.

Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ trong tình trạng đau ngực dữ dội. Chỉ ít phút sau, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, kíp trực khoa cấp cứu triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, kiểm soát đường thở và đặt nội khí quản. Nhận định nguyên nhân bệnh lý tim mạch cấp tính, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị chuyên sâu.

Ngay khi tiếp nhận, TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đã chỉ đạo kích hoạt quy trình báo động đỏ. Ngay sau đó, ê-kíp can thiệp khoa Nội tim mạch đã khẩn trương tiến hành can thiệp động mạch vành qua da, tái thông vị trí tắc và đặt 1 stent động mạch liên thất trước, khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim đang bị thiếu máu.

Các bác sĩ khoa Nội tim mạch đã khẩn trương tiến hành can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ vừa qua cũng đã thực hiện thành công kỹ thuật sinh thiết thận qua da. BSCKII. Ông Huy Thanh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ, cho biết để triển khai hiệu quả kỹ thuật này, bệnh viện đã phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Theo các bác sĩ, bệnh thận ở trẻ em có thể biểu hiện dưới nhiều hình thái như phù, tiểu máu, tiểu đạm, tăng huyết áp hoặc suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên trong một số trường hợp, xét nghiệm máu, nước tiểu và hình ảnh học vẫn chưa đủ để xác định rõ bản chất tổn thương, ảnh hưởng đến việc chọn hướng điều trị phù hợp.

Với kỹ thuật sinh thiết thận qua da dưới hướng dẫn siêu âm, bác sĩ xác định vị trí thận, chọn đường tiếp cận phù hợp và theo dõi hướng đi của kim sinh thiết trong suốt quá trình thực hiện. Siêu âm giúp kiểm soát đường kim tốt hơn, hạn chế tổn thương các cấu trúc lân cận. Kết quả sinh thiết giúp bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp cho từng loại bệnh lý thận ở trẻ.

Đây là bước khởi đầu để y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ từng bước làm chủ kỹ thuật, tiếp nhận điều trị các bệnh lý thận phức tạp ở trẻ từ giai đoạn sớm. Nhờ đó, bệnh nhi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện: tăng cường kết nối với các trung tâm nhi khoa lớn để triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Trước đó bệnh viện đã ký kết chuyển giao với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố các kỹ thuật phẫu thuật tim trẻ em, hồi sức tim phổi chuyên sâu, tuần hoàn ngoài cơ thể, theo dõi sau phẫu thuật... Sắp tới, bệnh viện sẽ ký kết chuyển giao thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu nhi khoa với Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các bác sĩ sinh thiết thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và mở rộng không gian thành phố, ngành y tế TP.HCM đang từng bước đưa năng lực y tế chuyên sâu từ khu vực trung tâm đến các bệnh viện cửa ngõ nhằm giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ phù hợp, kịp thời ngay tại địa phương. Theo định hướng này, Bệnh viện Bình Dân triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hay Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ dự kiến trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định...

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hoạt động hỗ trợ không chỉ tập trung vào một số kỹ thuật riêng lẻ mà hướng đến nâng cao năng lực bệnh viện một cách toàn diện. Cách làm này hướng đến chuyển từ “chuyển giao kỹ thuật” sang “chuyển giao năng lực”, giúp đội ngũ tại chỗ từng bước làm chủ chuyên môn và duy trì các kỹ thuật được phát triển.

Cũng vậy, nâng cao năng lực y tế chuyên sâu đang trở thành một trong những hướng phát triển đáng chú ý của ngành y tế Hà Nội. Thay vì tập trung chủ yếu vào mở rộng quy mô khám, chữa bệnh, nhiều bệnh viện trực thuộc thành phố đang đầu tư nhân lực, công nghệ, trang thiết bị và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật khó từ các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ý nghĩa trực tiếp đối với người dân nằm ở khả năng tiếp cận thêm các dịch vụ chuyên sâu mà không phải mặc nhiên chuyển lên tuyến Trung ương như trước. Giảm chuyển tuyến cũng có ý nghĩa đối với toàn hệ thống. Người bệnh hạn chế được thời gian và chi phí đi lại, các bệnh viện tuyến Trung ương có thêm điều kiện tập trung cho ca bệnh đặc biệt phức tạp, trong lúc năng lực chuyên môn của bệnh viện thành phố được củng cố thông qua thực hành và phát triển đội ngũ.

PGS.TS.BS.Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cùng đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Bệnh viện Bình Dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chất lượng. Hiện Bộ Y tế hiện cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định danh mục xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng và điều kiện sử dụng kết quả khi liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, danh mục dự kiến có 441 dịch vụ cận lâm sàng, gồm 21 kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh, 27 kỹ thuật huyết học - truyền máu, 26 kỹ thuật vi sinh - ký sinh trùng và 367 kỹ thuật điện quang như X-quang, CT, MRI… Dữ liệu được liên thông không chỉ phần kết luận mà bao gồm hình ảnh được thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh, giúp bác sĩ trực tiếp xem để đánh giá tổn thương, diễn biến bệnh, thay vì chỉ dựa vào phần mô tả kết quả.

Theo TS.BS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), liên thông phải đi cùng kiểm soát chất lượng. Không phải kết quả nào đã có trên hệ thống cũng mặc nhiên được sử dụng. “Bộ Y tế sẽ triển khai theo lộ trình, trước mắt lựa chọn những kỹ thuật có đủ điều kiện về chuyên môn, trang thiết bị và khả năng chuẩn hóa. Trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục đánh giá thực tế để cập nhật, bổ sung danh mục phù hợp”, TS.BS. Hà Anh Đức thông tin.