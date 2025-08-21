Chuyên gia: “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là "kỳ quan" mới của Thủ đô, cú hích kinh tế Việt Nam”

Rút ngắn 60% thời gian thi công so với dự kiến, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) khánh thành ngày 19/8, được xem là “kỳ quan” mới của Hà Nội, một kỳ tích xây dựng tại Việt Nam. Công trình này hứa hẹn trở thành nhân tố thúc đẩy hạ tầng quốc gia và kinh tế bứt phá.

HÀNH TRÌNH THẦN TỐC KIẾN TẠO VEC

VEC là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới, hoàn thành trong chưa đầy 10 tháng - một kỷ lục hiếm thấy so với các công trình quốc tế như Thâm Quyến hay Thượng Hải (3-3,5 năm).

Trái tim của VEC là Nhà triển lãm Kim Quy, công trình hình tròn lớn nhất thế giới với diện tích 130.000 m2, vòm mái cao 56m, sử dụng 24.000 tấn thép. VEC còn có 4 khu triển lãm ngoài trời (200.000 m2), Trung tâm hội nghị VinPalace sức chứa 5.000 người, bãi đỗ xe 18 ha, và các khu phụ trợ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu công trình đủ sức tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn với hàng trăm nghìn khách.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận: “Hoàn thành trong 10 tháng là điều chưa từng có tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh khó khăn. Vingroup đã vượt kỳ vọng".

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhấn mạnh: “VEC mang tầm thời đại, kết nối thế giới mà vẫn đậm chất văn hóa dân tộc".

CÚ HÍCH KINH TẾ KỶ NGUYÊN MỚI

Ngay khi vừa hoàn thành, VEC đã chứng minh tác động kinh tế, xã hội của một công trình tầm vóc quốc tế, được xem là cột mốc kích hoạt nền kinh tế Expo tại Việt Nam.

Phép thử thành công đầu tiên là bộ đôi đại nhạc hội V-Concert và V-Fest (ngày 9 và 10/8) với hơn 50.000 khán giả. Tới đây, loạt sự kiện “bom tấn” chào mừng 80 năm Quốc khánh cũng đã chọn VEC là địa điểm tổ chức, gồm đại nhạc hội quốc tế 8Wonder 2025 - Moments of Wonder (23/8), giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” (24/8).

Ngay sau khi về đích, VEC đã trở thành thủ phủ mới của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Đặc biệt, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kéo dài 9 ngày từ 28/8 đến 5/9, hứa hẹn trở thành “ngày hội non sông” quy tụ hàng triệu người dân cả nước và bạn bè quốc tế tới tham quan, thưởng lãm. Hàng trăm gian hàng từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp sẽ tái hiện toàn diện bức tranh thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam 8 thập kỷ qua.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, kỳ vọng: “VEC sẽ khẳng định thương hiệu quốc gia, thu hút bạn bè quốc tế.” Các triển lãm quốc tế như Shanghai Expo 2010 (73 triệu khách) hay Dubai Expo 2020 (24 triệu khách) cho thấy tiềm năng kinh tế Expo. Với vị trí đắc địa trên đại lộ Trường Sa, kết nối Nội Bài - Gia Bình - Tứ Liên, VEC dự kiến đón 60 triệu lượt khách/năm, cùng cộng đồng 40.000 cư dân Vinhomes Global Gate.

VEC là một trong những công trình biểu tượng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đánh giá VEC sẽ là hạt nhân nòng cốt đưa khu vực cửa ngõ Đông Bắc trở thành CBD mới năng động, lõi giao thương sôi động bậc nhất Thủ đô tương lai. Khu vực này có thể hình thành một thị trường hỗn hợp, giống như ở Dubai. Khi đó, các doanh nghiệp hàng đầu, các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn cũng muốn đổ bộ về đây, hình thành một trung tâm giao thương bền vững. “Đây là biểu tượng cho khát vọng phát triển của Việt Nam, góp phần đưa kinh tế bứt phá trong kỷ nguyên mới”, vị chuyên gia nhấn mạnh.