Trang chủ Kinh tế số

CMC vào top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025

Hòa Khánh

28/09/2025, 18:04

Ngày 27/9/2025, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố bảng xếp hạng Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025, với những thành thích vượt trội, Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) đã vinh dự góp mặt trong “bảng vàng”...

Ông Đinh Tuấn Trung, Phó TGĐ CMC Telecom, đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025.
Ông Đinh Tuấn Trung, Phó TGĐ CMC Telecom, đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025.

Bảng xếp hạng Top 50, được Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, áp dụng các chuẩn mực quốc tế tham chiếu từ Harvard. Xếp hạng này đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên ba chỉ số cốt lõi trong ba năm liên tiếp: doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Đây là thước đo khách quan, phản ánh rõ nét năng lực quản trị và khả năng tạo giá trị của doanh nghiệp.

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư, các doanh nghiệp trong Top 50 đóng góp hơn 55% vốn hóa thị trường HOSE, đại diện cho những ngành dẫn dắt động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, trong đó công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) được xem là mũi nhọn.

Sự hiện diện của CMC trong danh sách này khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin – viễn thông tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của tập đoàn trên hành trình mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế thông qua chiến lược AI-X (Chuyển đổi AI) và Go Global..

Trước đó, quý 1/2025, cổ phiếu CMG chính thức được đưa vào rổ MSCI Frontier Market. MSCI là bộ chỉ số có sức ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư toàn cầu, được hàng nghìn quỹ đầu tư, bao gồm nhiều quỹ ETF, sử dụng làm tham chiếu.

Để đạt được vị trí này, CMC đã vượt qua các tiêu chí khắt khe về tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành, thanh khoản, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế và quy mô uy tín trên thị trường.

Việc lọt rổ MSCI đánh dấu lần đầu tiên CMC gia nhập nhóm các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Một đại diện quỹ đầu tư ngoại nhận định rằng sự kiện này cho thấy CMC đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn bền vững.

Chủ tịch Tập đoàn CMC, ông Nguyễn Trung Chính, chia sẻ: “Việc được MSCI lựa chọn là minh chứng cho năng lực quản trị và tầm nhìn quốc tế của CMC. Đây là cột mốc chiến lược, tiếp thêm động lực để chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược AI-X và Go Global, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.”

Sự kiện này mang lại ba tác động quan trọng đối với CMC.

Thứ nhất, cổ phiếu CMG trở nên hấp dẫn hơn với các quỹ ETF và quỹ chỉ số, gia tăng thanh khoản và thu hút dòng vốn ngoại.

Thứ hai, vị thế trong rổ MSCI củng cố niềm tin của cổ đông, khẳng định chất lượng quản trị theo chuẩn quốc tế và nâng cao định giá trên thị trường.

Thứ ba, đây là đòn bẩy quan trọng hỗ trợ chiến lược toàn cầu hóa của CMC, đồng hành cùng các dự án lớn như khởi công CMC Creative Space Hà Nội, được chấp thuận đầu tư Hyperscale Data Center tại TP.HCM và mở rộng hợp tác AI quốc tế.

Năm 2024 của CMC ghi nhận doanh thu 8.203 tỷ đồng, EBITDA gần 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 502 tỷ đồng. Tại Đại hội Cổ đông thường niên tháng 7/2025, CMC đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm tài chính 2025 với doanh thu đạt 9.828 tỷ đồng (tăng 20%), EBITDA 1.200 tỷ đồng (tăng 22%) và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng.

CMC hiện đã xây dựng tầm nhìn đến năm 2028, hướng tới trở thành công ty chuyển đổi số và chuyển đổi AI toàn cầu với quy mô tỷ đô và đội ngũ hơn 10.000 nhân sự.

blockchain CMC công nghệ kinh tế số trung tâm dữ liệu

