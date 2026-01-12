Gia Lai tập trung hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu để người dân an cư trước Tết

Sau chuỗi bão lũ nghiêm trọng cuối năm 2025, Gia Lai đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả theo “Chiến dịch Quang Trung”, huy động tổng lực các cấp, ngành và lực lượng vũ trang để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho người dân. Đến thời điểm này, hơn 96% số nhà xây mới đã hoàn thành, tỉnh phấn đấu dứt điểm trước Tết để bà con sớm an cư...

Ngày 12/1/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11/2025, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 - 20/11. Đây là chuỗi thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều khu dân cư bị ngập sâu trên diện rộng.

HUY ĐỘNG TỔNG LỰC, THI CÔNG ĐỂ HOÀN THÀNH NHÀ Ở CHO DÂN

Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo ứng phó từ sớm, từ xa; kích hoạt phương án phòng chống bão lũ ở cấp độ cao nhất; tổ chức sơ tán dân triệt để tại các khu vực nguy hiểm; huy động tối đa lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tỉnh đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân. Nhiều chính sách khẩn cấp đã được ban hành và tổ chức thực hiện nhằm kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tổng kinh phí tỉnh đã chi để ứng phó và khắc phục thiệt hại đến nay là trên 1.587 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, đôn đốc xây dựng nhà cho dân bị thiên tai ở Gia Lai. Ảnh Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai cung cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đối với nhà ở cần sửa chữa, toàn tỉnh có trên 27.500 căn, đến nay đã khởi công và khắc phục xong 100% số nhà theo nhu cầu thực tế của người dân. Đối với nhà xây dựng mới, toàn tỉnh có 674 căn, đã khởi công 100% theo kế hoạch; hiện trên 96% số nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn khoảng 23 căn đang trong quá trình hoàn thiện

Theo lãnh đạo tỉnh, số nhà chưa hoàn thành chủ yếu là các hộ xây dựng nhà ở kiên cố, quy mô lớn, từ hai đến ba tầng, có sự hỗ trợ của tỉnh, các nhà hảo tâm và gia đình nên thời gian thi công kéo dài hơn so với mặt bằng chung. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, tỉnh đã huy động tổng lực các lực lượng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Lực lượng Quân đội đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà. Lực lượng Công an tỉnh huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà. Chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an xã, đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân.

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN THIẾU CHỖ Ở SAU TẾT

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai “Chiến dịch Quang Trung” cũng như công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Gia Lai trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: kết quả đạt được thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các lực lượng quân đội, công an trong việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức thi công khẩn trương, liên tục, không kể ngày đêm để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, qua đó góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai. Ảnh: Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai cung cấp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ hiện vẫn còn một số phần việc chưa hoàn thành đúng tiến độ, nhất là đối với các căn nhà xây dựng mới có quy mô lớn, đồng thời yêu cầu tỉnh Gia Lai không được chủ quan, không để chậm trễ, phải rà soát lại từng công trình, từng hộ dân, xác định rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành cụ thể, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Trung ương đã cấp 1.160 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai và đề nghị tỉnh sử dụng nguồn kinh phí này đúng quy định, hiệu quả, ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cần tiếp tục khẩn trương triển khai để kịp thời giúp dân ổn định sản xuất và đời sống".

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “dứt điểm để bà con an cư”. Theo đó, toàn bộ số nhà còn lại phải hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm người dân được vào ở trong những căn nhà an toàn, kiên cố, không để kéo dài sang sau Tết. Đối với nhà của người có công và các đối tượng chính sách, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện đầy đủ, chu đáo, bảo đảm chất lượng, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các ngôi nhà để nhân dân có thể đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà mới.

Đối với 8 căn nhà thuộc xã Đề Gi được bố trí tại khu tái định cư An Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Trường Sơn khẩn trương tăng cường nhân lực, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành vào ngày 15/1/2026.