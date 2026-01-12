Gia Lai tập trung hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu để người dân an cư trước Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 12/01/2026
Chu Khôi
12/01/2026, 19:37
Sau chuỗi bão lũ nghiêm trọng cuối năm 2025, Gia Lai đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả theo “Chiến dịch Quang Trung”, huy động tổng lực các cấp, ngành và lực lượng vũ trang để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho người dân. Đến thời điểm này, hơn 96% số nhà xây mới đã hoàn thành, tỉnh phấn đấu dứt điểm trước Tết để bà con sớm an cư...
Ngày 12/1/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11/2025, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 - 20/11. Đây là chuỗi thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều khu dân cư bị ngập sâu trên diện rộng.
Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo ứng phó từ sớm, từ xa; kích hoạt phương án phòng chống bão lũ ở cấp độ cao nhất; tổ chức sơ tán dân triệt để tại các khu vực nguy hiểm; huy động tối đa lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tỉnh đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân. Nhiều chính sách khẩn cấp đã được ban hành và tổ chức thực hiện nhằm kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tổng kinh phí tỉnh đã chi để ứng phó và khắc phục thiệt hại đến nay là trên 1.587 tỷ đồng.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đối với nhà ở cần sửa chữa, toàn tỉnh có trên 27.500 căn, đến nay đã khởi công và khắc phục xong 100% số nhà theo nhu cầu thực tế của người dân. Đối với nhà xây dựng mới, toàn tỉnh có 674 căn, đã khởi công 100% theo kế hoạch; hiện trên 96% số nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn khoảng 23 căn đang trong quá trình hoàn thiện
Theo lãnh đạo tỉnh, số nhà chưa hoàn thành chủ yếu là các hộ xây dựng nhà ở kiên cố, quy mô lớn, từ hai đến ba tầng, có sự hỗ trợ của tỉnh, các nhà hảo tâm và gia đình nên thời gian thi công kéo dài hơn so với mặt bằng chung. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình triển khai, tỉnh đã huy động tổng lực các lực lượng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Lực lượng Quân đội đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà. Lực lượng Công an tỉnh huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà. Chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an xã, đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân.
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai “Chiến dịch Quang Trung” cũng như công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Gia Lai trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: kết quả đạt được thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các lực lượng quân đội, công an trong việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức thi công khẩn trương, liên tục, không kể ngày đêm để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, qua đó góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ hiện vẫn còn một số phần việc chưa hoàn thành đúng tiến độ, nhất là đối với các căn nhà xây dựng mới có quy mô lớn, đồng thời yêu cầu tỉnh Gia Lai không được chủ quan, không để chậm trễ, phải rà soát lại từng công trình, từng hộ dân, xác định rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành cụ thể, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “dứt điểm để bà con an cư”. Theo đó, toàn bộ số nhà còn lại phải hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm người dân được vào ở trong những căn nhà an toàn, kiên cố, không để kéo dài sang sau Tết. Đối với nhà của người có công và các đối tượng chính sách, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện đầy đủ, chu đáo, bảo đảm chất lượng, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các ngôi nhà để nhân dân có thể đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà mới.
Đối với 8 căn nhà thuộc xã Đề Gi được bố trí tại khu tái định cư An Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Trường Sơn khẩn trương tăng cường nhân lực, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành vào ngày 15/1/2026.
Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu đưa ô tô trở thành ngành công nghiệp nền tảng, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng nổi bật của công nghiệp Nghệ An khi Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,5%, đưa địa phương vào nhóm 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao nhất cả nước...
Tập đoàn Nestlé phát hiện nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu…
Năm 2025, ngành nông nghiệp bứt phá với GDP ngành tăng khoảng 4%, cao nhất 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục, ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra (65 tỷ USD). Kết quả này khẳng định vị thế “trụ đỡ” vững chắc của ngành trước mọi thách thức, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển xanh và bền vững...
Theo ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2025 lên tới 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số trên cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu...
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: