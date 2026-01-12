Ngày 19/1, Dragon Capital Việt Nam lên sàn UPCoM với giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố ngày 19/01/2026, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam - DCVFM (mã DCV).

Theo đó, 31,2 triệu cổ phiếu DCV sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM kể từ thứ Hai, ngày 19/1/2026. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 68.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 2.100 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin, DCVFM có vốn điều lệ hơn 312 tỷ đồng, trụ sở chính tại tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, Tp.HCM;

Về cơ cấu cổ đông tại ngày 4/12/2025, công ty có 156 cổ đông - trong đó: trong nước có 142 cổ đông cá nhân nắm giữ 1.855.286 cổ phần, chiếm 5,94621%; Nước ngoài: có 11 cá nhân và 03 tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ với 28.941.459 cổ phần, chiếm 92,75769%.

Cơ cấu cổ đông gồm 2 tổ chức lớn: Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%, Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%, trong khi nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.

Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.

Tính đến ngày 4/12, công ty có 188 nhân viên. Cơ cấu thành viên HĐQT gồm: ông Dominic Timothy Charles Scriven - Chủ tịch HĐQT (không điều hành); ông Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành); ông Lê Anh Minh - thành viên HĐQT (không điều hành); ông Beat Schurch - thành viên HĐQT (không điều hành); ông Nguyễn Quốc Huân - thành viên HĐQT độc lập và ông Robert Nicholas Lloyd - thành viên HĐQT độc lập.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 109,24 tỷ đồng, giảm 48% (tương đương 102,74 tỷ đồng) so với 9 tháng đầu năm 2024.

Trong đó: doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 772,9 tỷ đồng, giảm 4% (tương đương 29,97 tỷ đồng) so với 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 513,5 tỷ đồng, giảm 11% (tương đương 62,41 tỷ đồng) và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 259,4 tỷ đồng, tăng 14% (tương đương 32,43 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 20,26 tỷ đồng, giảm 78% (tương đương 72,73 tỷ đồng) so với năm 2024. Chi phí hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2025 là âm 3,85 tỷ đồng, giảm 437% (tương đương 4,99 tỷ đồng). Do đó, thu nhập thuần từ hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2025 đạt 24,11 tỷ đồng, giảm 74% (tương đương 67,74 tỷ đồng) so với năm 2024; chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm 2025 là 687,78 tỷ, tăng 1% (tương đương 5,04 tỷ đồng) so với năm 2024.