Ngày 19/1, Dragon Capital Việt Nam lên sàn UPCoM với giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Hà Anh
12/01/2026, 19:39
Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố ngày 19/01/2026, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam - DCVFM (mã DCV).
Theo đó, 31,2 triệu cổ phiếu DCV sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM kể từ thứ Hai, ngày 19/1/2026. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 68.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 2.100 tỷ đồng.
Theo bản công bố thông tin, DCVFM có vốn điều lệ hơn 312 tỷ đồng, trụ sở chính tại tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, Tp.HCM;
Về cơ cấu cổ đông tại ngày 4/12/2025, công ty có 156 cổ đông - trong đó: trong nước có 142 cổ đông cá nhân nắm giữ 1.855.286 cổ phần, chiếm 5,94621%; Nước ngoài: có 11 cá nhân và 03 tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ với 28.941.459 cổ phần, chiếm 92,75769%.
Cơ cấu cổ đông gồm 2 tổ chức lớn: Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%, Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%, trong khi nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.
Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.
Tính đến ngày 4/12, công ty có 188 nhân viên. Cơ cấu thành viên HĐQT gồm: ông Dominic Timothy Charles Scriven - Chủ tịch HĐQT (không điều hành); ông Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành); ông Lê Anh Minh - thành viên HĐQT (không điều hành); ông Beat Schurch - thành viên HĐQT (không điều hành); ông Nguyễn Quốc Huân - thành viên HĐQT độc lập và ông Robert Nicholas Lloyd - thành viên HĐQT độc lập.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 109,24 tỷ đồng, giảm 48% (tương đương 102,74 tỷ đồng) so với 9 tháng đầu năm 2024.
Trong đó: doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 772,9 tỷ đồng, giảm 4% (tương đương 29,97 tỷ đồng) so với 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 513,5 tỷ đồng, giảm 11% (tương đương 62,41 tỷ đồng) và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 259,4 tỷ đồng, tăng 14% (tương đương 32,43 tỷ đồng).
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 20,26 tỷ đồng, giảm 78% (tương đương 72,73 tỷ đồng) so với năm 2024. Chi phí hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2025 là âm 3,85 tỷ đồng, giảm 437% (tương đương 4,99 tỷ đồng). Do đó, thu nhập thuần từ hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2025 đạt 24,11 tỷ đồng, giảm 74% (tương đương 67,74 tỷ đồng) so với năm 2024; chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm 2025 là 687,78 tỷ, tăng 1% (tương đương 5,04 tỷ đồng) so với năm 2024.
13:37, 16/07/2025
Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 143 hợp đồng/phiên, giảm 47,53% so với tháng trước, giá trị bình quân đạt 26,35 tỷ đồng, giảm 45,35% so với tháng trước.
Tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.
Thị trường cuối cùng cũng xuất hiện tín hiệu được chờ đợi nhất, đó là sự lan tỏa của dòng tiền. Gần 42k tỷ khớp lệnh hai sàn chưa kể thỏa thuận hôm nay gợi nhớ lại thời điểm tháng 7/2025 khi sự nghi ngờ cuối cùng cũng bị xóa tan bởi sức mạnh của thanh khoản.
Thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản hôm nay khi lần đầu tiên sau 60 phiên giá trị khớp lệnh hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngay cả khi VIC, VHM giảm sàn cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới điểm số mà không tác động đến tâm lý giao dịch chung.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: