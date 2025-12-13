Có 23 ngân hàng sẽ “bơm” 500 nghìn tỷ đồng cho điện, đường và công nghệ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 13/12/2025
Kỳ Phong
13/12/2025, 06:32
Ngân hàng Nhà nước cho biết Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược có sự tham gia của 23 ngân hàng thương mại, quy mô có thể lên tới 500 nghìn tỷ đồng. Lãi suất cho vay ưu đãi của gói tín dụng này sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay…
Chương trình gồm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu (2025–2026), các ngân hàng thương mại sẽ phân bổ khoảng 100.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi đối với các dự án trọng điểm quốc gia thuộc ba lĩnh vực nêu trên.
Giai đoạn tiếp theo (2027–2030), căn cứ theo tiến độ và nhu cầu vốn thực tế của các dự án, số vốn còn lại sẽ được phân bổ tiếp, bảo đảm tổng quy mô toàn chương trình không vượt quá 500.000 tỷ đồng.
Mức lãi suất cho vay ưu đãi sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi là tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng khoản vay nhưng không vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận. Ưu đãi sẽ kết thúc khi đến hết ngày 31/12/2030 hoặc khi các ngân hàng thương mại sử dụng hết phần vốn đăng ký tham gia chương trình.
Sau thời gian ưu đãi, mức lãi suất cho vay sẽ do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật và được xác định rõ trong hợp đồng tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược có sự tham gia của 23 ngân hàng thương mại, bao gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, SHB, HDBank, ACB, SeABank, MSB, Lộc Phát, VIB, Sacombank, Nam A Bank, Bac A Bank, OCB, Eximbank, ABBank...
Đối tượng được vay vốn là các doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục do các bộ, ngành cung cấp.
Đối với lĩnh vực điện: dự án thuộc danh mục do Bộ Công Thương xác định tại Công văn số 9238/BCT-KHTC ngày 21/11/2025.
Đối với lĩnh vực giao thông: theo danh mục do Bộ Xây dựng xác định tại Công văn số 14394/BXD-KHTC ngày 2/12/2025.
Đối với công nghệ chiến lược: là các dự án sản xuất sản phẩm thuộc “Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia” theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 và được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.
Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành và quy định nội bộ của từng ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại sử dụng nguồn vốn tự huy động để cho vay và hoàn toàn tự chủ trong quá trình thẩm định, quyết định cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro. Nếu phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, ngân hàng sẽ chấm dứt ưu đãi và thu hồi phần lãi suất đã giảm từ thời điểm giải ngân.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại sớm ban hành hướng dẫn nội bộ và triển khai thống nhất chương trình trên toàn hệ thống. Các ngân hàng được khuyến khích thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng tham gia chương trình, trên cơ sở tự chủ và đúng quy định.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chức năng và chi nhánh tại địa phương theo dõi, tổng hợp kết quả cho vay, giám sát và xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các sở, ngành liên quan nhằm hỗ trợ xử lý vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân vốn tín dụng đối với các dự án đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược theo đúng định hướng Chính phủ.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và dự kiến hoàn thành thủ tục để trình Chính phủ trong một hai háng tới…
“BSH luôn có mặt khi tôi cần” – lời chia sẻ của khách hàng đã khắc họa hành trình 17 năm của Bảo hiểm BSH theo một cách rất riêng: Không bằng khẩu hiệu, mà bằng những lần lắng nghe, phản hồi, hiện diện đúng lúc như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp họ được bảo vệ kịp thời mỗi khi rủi ro xảy ra.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đối với hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân sẽ thực hiện kê khai doanh thu thay vì phải ghi sổ kế toán. Quy định mới nhằm giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhóm hộ kinh doanh nhỏ, doanh thu thấp…
Tính đến ngày 11/12, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng. Trong đó, hơn 670 nghìn lượt khách đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng lên tới hơn 2.570 tỷ đồng…
Ngành Thuế ra mắt Cổng trải nghiệm, cho phép người nộp thuế thử toàn bộ quy trình đăng ký, kê khai, nộp và sử dụng hóa đơn điện tử mà không phát sinh nghĩa vụ tài chính hay nguy cơ bị xử phạt. Đây là bước đệm giúp hộ kinh doanh giảm lo lắng và tự tin hơn khi chuyển đổi sang phương thức kê khai…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: