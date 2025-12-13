Có 23 ngân hàng sẽ “bơm” 500 nghìn tỷ đồng cho điện, đường và công nghệ

Ngân hàng Nhà nước cho biết Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược có sự tham gia của 23 ngân hàng thương mại, quy mô có thể lên tới 500 nghìn tỷ đồng. Lãi suất cho vay ưu đãi của gói tín dụng này sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay…

Chương trình gồm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu (2025–2026), các ngân hàng thương mại sẽ phân bổ khoảng 100.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi đối với các dự án trọng điểm quốc gia thuộc ba lĩnh vực nêu trên.

Giai đoạn tiếp theo (2027–2030), căn cứ theo tiến độ và nhu cầu vốn thực tế của các dự án, số vốn còn lại sẽ được phân bổ tiếp, bảo đảm tổng quy mô toàn chương trình không vượt quá 500.000 tỷ đồng.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi là tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng khoản vay nhưng không vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận. Ưu đãi sẽ kết thúc khi đến hết ngày 31/12/2030 hoặc khi các ngân hàng thương mại sử dụng hết phần vốn đăng ký tham gia chương trình.

Sau thời gian ưu đãi, mức lãi suất cho vay sẽ do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật và được xác định rõ trong hợp đồng tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược có sự tham gia của 23 ngân hàng thương mại, bao gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, SHB, HDBank, ACB, SeABank, MSB, Lộc Phát, VIB, Sacombank, Nam A Bank, Bac A Bank, OCB, Eximbank, ABBank...

Đối tượng được vay vốn là các doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục do các bộ, ngành cung cấp.

Đối với lĩnh vực điện: dự án thuộc danh mục do Bộ Công Thương xác định tại Công văn số 9238/BCT-KHTC ngày 21/11/2025.

Đối với lĩnh vực giao thông: theo danh mục do Bộ Xây dựng xác định tại Công văn số 14394/BXD-KHTC ngày 2/12/2025.

Đối với công nghệ chiến lược: là các dự án sản xuất sản phẩm thuộc “Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia” theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 và được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành và quy định nội bộ của từng ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại sử dụng nguồn vốn tự huy động để cho vay và hoàn toàn tự chủ trong quá trình thẩm định, quyết định cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro. Nếu phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, ngân hàng sẽ chấm dứt ưu đãi và thu hồi phần lãi suất đã giảm từ thời điểm giải ngân.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại sớm ban hành hướng dẫn nội bộ và triển khai thống nhất chương trình trên toàn hệ thống. Các ngân hàng được khuyến khích thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng tham gia chương trình, trên cơ sở tự chủ và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chức năng và chi nhánh tại địa phương theo dõi, tổng hợp kết quả cho vay, giám sát và xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các sở, ngành liên quan nhằm hỗ trợ xử lý vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân vốn tín dụng đối với các dự án đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược theo đúng định hướng Chính phủ.