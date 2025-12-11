Cơ điện Trần Phú nối dài "chuỗi giá trị châu Âu" với tem khiên mới

TỪ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẾN GIẢI PHÁP BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

Trong ngành dây cáp điện, Cơ điện Trần Phú – TRAFUCO khẳng định vị thế là doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản với hệ thống máy móc, thiết bị phụ trợ đồng bộ, hiện đại. Nổi bật là dây chuyền kéo, bện nhập khẩu từ hãng Niehoff (Đức) và dây chuyền bọc lõi, bọc vỏ từ hãng Rosendahl (Áo).

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và đội ngũ kỹ sư lành nghề tạo nên nền tảng để Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO duy trì chất lượng ổn định trên từng sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao và liên tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia.

Tuy nhiên, trước bối cảnh hàng nhái ngày càng tinh vi, chất lượng sản phẩm tốt là chưa đủ. Để bảo vệ uy tín được xây dựng suốt gần 60 năm, dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO quyết định tiếp tục tìm kiếm một "lá chắn" tương xứng.

Cận cảnh tem khiên – phương thức xác thực hàng chính hãng mới nhất trên sản phẩm dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO.

Từ ngày 17/11/2025, dây cáp điện Trần Phú – TRAFUCO chính thức áp dụng tem khiên chống hàng giả, hàng nhái chuẩn châu Âu, mở rộng chuỗi giá trị công nghệ từ sản xuất tới bảo vệ thương hiệu. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật xác thực sản phẩm, mà còn là nỗ lực cụ thể hóa cam kết bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu khách hàng đã tin dùng thương hiệu suốt gần 60 năm qua.

Hướng đi chiến lược này của Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO mang lại lợi ích song hành: vừa khẳng định trách nhiệm của một thương hiệu quốc gia trong việc bảo vệ người tiêu dùng, vừa cung cấp công cụ minh bạch để khách hàng tự kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SẢN PHẨM DÂY CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ CHÍNH HÃNG BẰNG TEM KHIÊN

Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái ngày càng diễn biến phức tạp, tem khiên trên các sản phẩm dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO trở thành "lá chắn" xác thực chính hãng vừa trực quan vừa dễ thao tác. Cụ thể, tem khiên sử dụng trên các sản phẩm dây cáp điện Trần Phú – TRAFUCO ứng dụng công nghệ Holographic Fingerprint. Công nghệ này tạo ra mã quang học 3D độc bản cho từng sản phẩm, tựa như một “dấu vân tay” riêng biệt không thể sao chép bằng các phương pháp in ấn thông thường.

Người dùng có thể kiểm tra sản phẩm dây cáp điện Trần Phú – TRAFUCO chính hãng chỉ bằng những thao tác rất đơn giản.

Để tối ưu sự thuận tiện cho khách hàng, giải pháp xác thực này được thiết kế để tương thích với đa nền tảng. Người tiêu dùng có thể thực hiện kiểm tra nhanh bằng cách quét mã QR trên tem thông qua camera điện thoại hoặc các ứng dụng quét mã phổ biến (như Zalo, QR Scanner...).

Ứng dụng CheckIfReal được phát triển riêng của tem khiên, có thể tích hợp và mở rộng thêm nhiều tính năng hữu ích.

Ngoài ra, người dùng có thể trải nghiệm quét tem thông qua ứng dụng chuyên biệt mang tên "CheckIfReal" (miễn phí trên iOS và Android). Đây là nền tảng số linh hoạt, không chỉ phục vụ xác thực mà còn có khả năng tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích mở rộng trong tương lai. Cơ chế kép này đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm ngay tại điểm bán một cách nhanh chóng, rõ ràng và minh bạch.

Kết quả trả về khi kiểm tra sản phẩm dây cáp điện Trần Phú – TRAFUCO thông qua tem khiên.

3 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT DÂY CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ - TRAFUCO CHÍNH HÃNG

Bên cạnh giải pháp xác thực, để giúp khách hàng, đại lý và các nhà thầu dễ dàng nhận diện bằng mắt thường, Cơ điện Trần Phú – TRAFUCO đã chuẩn hóa hệ thống bao bì với 3 dấu hiệu nhận biết đặc trưng, áp dụng với các sản phẩm được sản xuất từ 17/11/2025.

Có Logo Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO và biểu trưng Thương hiệu Quốc gia in trên tem sản phẩm;

Có tem Khiên xác thực hàng chính hãng;

Dòng chữ "TRAFUCO" được in trên dây.

Đại diện Cơ điện Trần Phú – TRAFUCO chia sẻ, việc áp dụng tem khiên không chỉ là một giải pháp kỹ thuật bảo vệ sản phẩm, mà còn là cam kết thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đây là bước đi chiến lược của doanh nghiệp để tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt chất lượng và an toàn ngành vật liệu điện Việt Nam.