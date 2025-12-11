Cơ điện Trần Phú nối dài "chuỗi giá trị châu Âu" với tem khiên mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Khánh Huyền
11/12/2025, 19:33
Kiên định chiến lược đầu tư công nghệ, Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO đưa vào sử dụng tem khiên chống hàng giả, hàng nhái chuẩn châu Âu từ 17/11/2025.
Trong ngành dây cáp điện, Cơ điện Trần Phú – TRAFUCO khẳng định vị thế là doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản với hệ thống máy móc, thiết bị phụ trợ đồng bộ, hiện đại. Nổi bật là dây chuyền kéo, bện nhập khẩu từ hãng Niehoff (Đức) và dây chuyền bọc lõi, bọc vỏ từ hãng Rosendahl (Áo).
Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và đội ngũ kỹ sư lành nghề tạo nên nền tảng để Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO duy trì chất lượng ổn định trên từng sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao và liên tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia.
Tuy nhiên, trước bối cảnh hàng nhái ngày càng tinh vi, chất lượng sản phẩm tốt là chưa đủ. Để bảo vệ uy tín được xây dựng suốt gần 60 năm, dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO quyết định tiếp tục tìm kiếm một "lá chắn" tương xứng.
Từ ngày 17/11/2025, dây cáp điện Trần Phú – TRAFUCO chính thức áp dụng tem khiên chống hàng giả, hàng nhái chuẩn châu Âu, mở rộng chuỗi giá trị công nghệ từ sản xuất tới bảo vệ thương hiệu. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật xác thực sản phẩm, mà còn là nỗ lực cụ thể hóa cam kết bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu khách hàng đã tin dùng thương hiệu suốt gần 60 năm qua.
Hướng đi chiến lược này của Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO mang lại lợi ích song hành: vừa khẳng định trách nhiệm của một thương hiệu quốc gia trong việc bảo vệ người tiêu dùng, vừa cung cấp công cụ minh bạch để khách hàng tự kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm.
Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái ngày càng diễn biến phức tạp, tem khiên trên các sản phẩm dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO trở thành "lá chắn" xác thực chính hãng vừa trực quan vừa dễ thao tác. Cụ thể, tem khiên sử dụng trên các sản phẩm dây cáp điện Trần Phú – TRAFUCO ứng dụng công nghệ Holographic Fingerprint. Công nghệ này tạo ra mã quang học 3D độc bản cho từng sản phẩm, tựa như một “dấu vân tay” riêng biệt không thể sao chép bằng các phương pháp in ấn thông thường.
Để tối ưu sự thuận tiện cho khách hàng, giải pháp xác thực này được thiết kế để tương thích với đa nền tảng. Người tiêu dùng có thể thực hiện kiểm tra nhanh bằng cách quét mã QR trên tem thông qua camera điện thoại hoặc các ứng dụng quét mã phổ biến (như Zalo, QR Scanner...).
Ngoài ra, người dùng có thể trải nghiệm quét tem thông qua ứng dụng chuyên biệt mang tên "CheckIfReal" (miễn phí trên iOS và Android). Đây là nền tảng số linh hoạt, không chỉ phục vụ xác thực mà còn có khả năng tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích mở rộng trong tương lai. Cơ chế kép này đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm ngay tại điểm bán một cách nhanh chóng, rõ ràng và minh bạch.
Bên cạnh giải pháp xác thực, để giúp khách hàng, đại lý và các nhà thầu dễ dàng nhận diện bằng mắt thường, Cơ điện Trần Phú – TRAFUCO đã chuẩn hóa hệ thống bao bì với 3 dấu hiệu nhận biết đặc trưng, áp dụng với các sản phẩm được sản xuất từ 17/11/2025.
Có Logo Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO và biểu trưng Thương hiệu Quốc gia in trên tem sản phẩm;
Có tem Khiên xác thực hàng chính hãng;
Dòng chữ "TRAFUCO" được in trên dây.
Đại diện Cơ điện Trần Phú – TRAFUCO chia sẻ, việc áp dụng tem khiên không chỉ là một giải pháp kỹ thuật bảo vệ sản phẩm, mà còn là cam kết thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đây là bước đi chiến lược của doanh nghiệp để tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt chất lượng và an toàn ngành vật liệu điện Việt Nam.
Ngày 11/12, UBND thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng với chủ đề "Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới"...
Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt – Trung lần thứ 17 tại Móng Cái, quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, mở rộng không gian kết nối thương mại, du lịch và đầu tư, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế qua biên giới.
Với lợi thế kết nối vùng ngày càng hoàn thiện, Ninh Bình đang hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại tìm kiếm cơ hội phát triển khu công nghiệp thông minh. Đề xuất quy hoạch dự án 180 ha mở ra kỳ vọng nâng vị thế của tỉnh trong thu hút vốn chất lượng cao...
Đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi… là mong muốn của không ít doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhờ đó, họ có thể ổn định “đầu ra”, nâng cao giá trị kinh tế, phát triển thương hiệu Việt…
Ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất đang chịu tác động mạnh mẽ từ các xu hướng sản xuất xanh toàn cầu, đặc biệt là tiêu chuẩn ESG, đòi hỏi doanh nghiệp cần thích ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và duy trì vị thế trên thị trường…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: