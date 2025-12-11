Doanh nghiệp công nghệ hiến kế để TP. Hồ Chí Minh đột phá về GDP

Công nghiệp không gian tự chủ; thủ phủ nghiên cứu, phát triển UAV của khối ASEAN; xây dựng Bản sao số tổng thể; trung tâm phát triển công nghệ bán dẫn… sẽ là những “hạt nhân” giúp TP. Hồ Chí Minh không chỉ ngang tầm với nền khoa học công nghệ của thế giới mà còn tạo sự đột phá về GDP…

Trong công văn về đóng góp các giải pháp phát triển của TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong kỷ nguyên mới vừa được Chủ tịch Tập Đoàn CT Group Trần Kim Chung gửi Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, cho biết trên tinh thần phát huy sức mạnh của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị và nhiệt huyết của Tập đoàn đối với giai đoạn phát triển mới của Thành phố, CT Group kiến nghị một số giải pháp trọng tâm để hướng đến sự phát triển phồn thịnh cho TP.HCM trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể với các nhóm giải pháp trọng tâm.

XÂY DỰNG TP.HCM THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ KHÔNG GIAN

Theo ông Chung, hiện CT Group đã vận hành Trung tâm công nghệ số Tập trung CT Group – CT High-tech R&D Center tại DT 743, Phường Bình Hòa, TP.HCM và đang xây dựng Trung tâm nghiên cứu Không gian số 1 (SS1 - Space Ship One) với quy mô 500.000m2 sàn tại Phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Tập đoàn này kiến nghị xin đầu tư Trung tâm thử nghiệm Kinh tế không gian khoảng 20-30 ha tại khu vực phù hợp Quy hoạch do Thành phố chỉ định. CT UAV - CT Group đầu tư 50.000 tỷ (trong 10 năm liên tục) để Việt Nam trở thành trung tâm UAV của ASEAN –( là xương sống để xây dựng Nền kinh tế Không gian cận biên tại Việt Nam, ngành sẽ bùng nổ có giá trị 20 tỷ - 30 tỷ USD).

Theo ông Chung, hiện nay, CT UAV – thành viên của CT Group đang phát triển nhanh chóng và toàn diện các công nghệ lõi của ngành công nghiệp chiến lược là máy bay không người lái. CT UAV xác định chiến lược cốt lõi là làm chủ hoàn toàn chuỗi giá trị và công nghệ trong ngành UAV, với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa và tự chủ từ 80-95% vào cuối năm 2025. Năng lực này thể hiện qua việc kiểm soát 6 nhóm công nghệ then chốt: công nghệ điện tử - vi mạch; nền tảng phần mềm và AI; công nghệ điều khiển và tự hành; công nghệ vật liệu Composite; công nghệ năng lượng; công nghệ an ninh và giao tiếp.

Ngày 12/8/2025, CT UAV đạt được đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng cho Hàn quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí Thư Tô Lâm. Hiện hai bên đang làm việc chặt chẽ cho đơn hàng này. Hiện nay, 5 nhà máy của CT UAV đang ráo riết chuẩn bị cho đơn hàng, đặc biệt là nhà máy đúc đang chuẩn bị nhiều chi tiết khó.

Ngày 20/8/2025, CT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Kinh tế Không gian tầm thấp và chuyển đổi số với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) với 16 ngành của LAE: an ninh; tuần tra biên giới và quốc hòng; đô thị thông minh và giao thông; y tế – cấp cứu; logistics – giao hàng; chuyển đổi số; du lịch, truyền thông và sáng tạo; giáo dục – nghiên cứu; môi trường, sinh thái và kinh tế xanh; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy hải sản; xây dựng và hạ tầng; năng lượng và điện tái tạo; khai khoáng và công nghiệp nặng; viễn thông và hạ tầng số.

Để giúp TP.HCM không chỉ ngang tầm với nền khoa học công nghệ của thế giới mà còn tạo sự bùng nổ về GDP và giải quyết hàng loạt bài toán khó của Thành phố như giao thông, du lịch, dịch vụ, quy hoạch, an ninh..., theo lãnh đạo CT Group, TP.HCM cần phát triển công nghiệp không gian tự chủ: Hình thành chuỗi giá trị từ chế tạo thiết bị, vận hành hạ tầng, đến khai thác dịch vụ dữ liệu, thông qua liên minh công – tư và thu hút đầu tư toàn cầu. Nhân lực chất lượng cao: đào tạo kỹ sư hàng không vũ trụ, chuyên gia khoa học dữ liệu không gian và đội ngũ nghiên cứu AI phục vụ không gian cận biên; đồng thời xây dựng các trung tâm nghiên cứu – đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế. Khung pháp lý và hợp tác quốc tế: thiết lập hành lang pháp lý phù hợp chuẩn mực toàn cầu, bảo đảm chủ quyền dữ liệu không gian và lợi ích chiến lược của quốc gia.

Bởi vậy CT Group kiến nghị xây dựng tổ hợp nghiên cứu sản xuất khoảng 5 ha gần Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM tại vị trí do TP.HCM chỉ định.

BẢN SAO SỐ VÀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁN DẪN

Cũng trong văn bản gửi Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch CT Group đề xuất xây dựng Bản sao số tổng thể cho TP.HCM để hoàn tất việc chuyển đổi số toàn diện cho TP.HCM. Đưa TP.HCM trở thành nhóm các thành phố đầu tiên trên thế giới tiến đến mức có Bản sao số tổng thể, là động lực bứt phá cho mọi ngành của Thành phố.

Hiện tại, CT Group đang phát triển công nghệ và thiết bị cho dự án “Bản sao số” (DT - Digital Twin) mang mã số DT15 của Việt Nam trong tình hình thế giới hiện nay chủ yếu vẫn đang làm Smart City và chỉ có rất ít quốc gia (như Singapore, Trung Quốc) đã phát triển từ Smart City sang DT.

Dự án Chuyển đổi số mã số DT15 là mô hình Bản sao số phức tạp nhất trên thế giới cho tới thời điểm hiện tại vì nó là bản sao sống của thế giới thực với 15 tầng (thể hiện bằng 15 lớp dữ liệu). Công nghệ Bản sao số dùng trong DT15 của Việt Nam hiện là tiên tiến nhất và có chi phí thấp nhất trong số các nước đang làm DT, cho phép số hóa toàn bộ vùng trời, mặt đất, mặt nước và các tầng ngầm để ứng dụng AI toàn diện vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực, giúp quy hoạch chính xác, dự báo và tối ưu hóa mọi hoạt động phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Với mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành Trung tâm phát triển công nghệ Bán dẫn của Việt Nam: do người Việt làm chủ, tiến đến là trung tâm của khu vực, đồng thời góp phần cho an ninh quốc gia về bán dẫn. CT Group đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có thể làm trọn vẹn các khâu trong quy trình phát triển công nghệ bán dẫn với tốc độ triển khai nhanh chóng và đào tạo bài bản.

Do đó, CT Semiconductor - CT Group, kiến nghị được đầu tư nhà máy bán dẫn mang tên TP.HCM tại Khu Công nghệ cao 200 triệu USD, khánh thành ngay trong 2026. Các chương trình này tạo cơ hội cho hàng vạn kỹ sư được thu hút về Thành phố, đóng góp ngân sách và GDP cho thành phố.

Chủ tịch CT Group cũng đề xuất xây dựng Tổ hợp Công nghệ Sinh học tái tạo cho TP.HCM ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới. Đơn vị thành viên của tập đoàn này là VGCT – Việt Nam Gene & Cell Techology được thành lập từ 2018, hiện là đơn vị tiên phong tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y học tái tạo và tế bào gốc.

VGCT đang nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực Ứng dụng tế bào gốc trong các vấn đề như chống lão hóa, chữa ung thư và hướng đến phát triển về Tế bào miễn dịch, liệu pháp điều trị đích như CAR-T, giúp điều trị các loại ung thư huyết học bằng cách tái lập trình tế bào T của bệnh nhân; định hướng xây dựng phòng LAB nghiên cứu chuyên sâu về CAR-T in vivo và xây dựng ngân hàng tế bào gốc Việt Nam và Đông Nam Á.

Ngoài ra còn mục tiêu hướng đến ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen như CRISPR/Cas9 để tạo ra các giống cây trồng có khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, thích nghi biến đổi khí hậu (hạn, mặn, sâu bệnh), trung hòa carbon và phát triển mô hình nông nghiệp sinh học thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, xanh và công nghệ hóa cùng với công nghệ Bản sao số trong Nông nghiệp.

CT Group kiến nghị được phân bổ một phần trong Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM ở Củ Chi để triển khai nghiên cứu, sản xuất, tăng hiệu quả, chống lãng phí.

Cùng các đề xuất và kiến nghị trên, tập đoàn này cũng xin chuyển Công viên Hồ sinh thái Vĩnh Lộc 340 ha (đang làm) ở Bình Chánh thành Công viên Khoa học theo mô hình Science Park Hong Kong; xin làm thí điểm chương trình tạo tín chỉ carbon cho Cần Giờ và các khu rừng ở Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, làm tín chỉ carbon các Khu Công nghiệp, chế xuất tại Thành phố. Kết hợp Sở giao dịch chứng khoán làm Sàn tín chỉ carbon quốc tế thí điểm tại IFC TP.HCM; và làm thí điểm sáng tạo ra Đại học số về Đổi mới sáng tạo.