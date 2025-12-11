Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17

Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt – Trung lần thứ 17 tại Móng Cái, quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, mở rộng không gian kết nối thương mại, du lịch và đầu tư, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế qua biên giới.

Sáng 11/12, tại Quảng trường Trung tâm phường Móng Cái 1 (Đại lộ Hòa Bình, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025 (Móng Cái – Đông Hưng) chính thức khai mạc.

KHÔNG GIAN KẾT NỐI THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

Tham dự lễ khai mạc có ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương); bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh; bà Hồ Hiểu Ninh, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây. Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu khai mạc hội chợ.

Với chủ đề “Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển”, hội chợ năm nay có hơn 300 gian hàng tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Các khu trưng bày gồm: Khu xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch tỉnh Quảng Ninh; khu giới thiệu sản phẩm OCOP; khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của Móng Cái và Đông Hưng.

Trong đó, phía Trung Quốc tham gia 62 gian hàng cùng hai khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội. Phía Việt Nam có hơn 250 gian hàng của 162 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh/thành phố, cùng ba khu triển lãm quảng bá tiềm năng địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục duy trì, phát triển tích cực, đạt được nhiều thành quả quan trọng trong quan hệ ngoại giao và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bà Hồ Hiểu Ninh, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây, Trưởng đoàn Đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ.

Sau 16 kỳ tổ chức, hội chợ đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của khu vực biên giới, là diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa giữa các địa phương hai nước.

Ông Lê Văn Ánh bày tỏ kỳ vọng Quảng Ninh và các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thúc đẩy giao thương, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp thông qua nhiều hoạt động hội nghị, giao lưu văn hóa – thể thao.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC XUYÊN BIÊN GIỚI, THÚC ĐẨY GIAO THƯƠNG VÀ LOGISTICS

Tại lễ khai mạc, bà Hồ Hiểu Ninh, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây, đánh giá cao sự phối hợp giữa Quảng Ninh và Quảng Tây trong triển khai các chương trình giao lưu thương mại, văn hóa thời gian qua.

Các kỳ hội chợ đã góp phần hình thành chuỗi liên kết ngành nghề, chế biến và tiêu thụ nông sản, logistics xuyên biên giới, tạo chuỗi cung ứng dịch vụ gắn kết giữa hai bên.

Đông đảo người dân, du khách đã tới tham quan, mua sắm trong ngày khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – du lịch sẽ diễn ra, gồm: Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Ninh; diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác ngành nghề 2025; giao lưu văn hóa qua chương trình hát đối trên sông biên giới Móng Cái – Đông Hưng; giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế Việt - Trung lần thứ 3; cùng các chương trình quảng bá sản phẩm, giới thiệu hàng hóa.

Theo nhận định của ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương. Trung Quốc duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam suốt 21 năm liên tiếp. Kim ngạch thương mại hai nước trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 207,8 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch năm 2024 theo số liệu của Việt Nam.

Ông Vũ Bá Phú cho rằng hội chợ thường niên do Quảng Ninh và Quảng Tây phối hợp tổ chức sẽ tiếp tục củng cố hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy xuất nhập khẩu và quảng bá văn hóa – du lịch giữa hai nước.

Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025 là hoạt động thuộc Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 – 15/12/2025 tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.