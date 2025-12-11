Ninh Bình: Dự án Khu công nghiệp thông minh 180 ha thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài

Với lợi thế kết nối vùng ngày càng hoàn thiện, Ninh Bình đang hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại tìm kiếm cơ hội phát triển khu công nghiệp thông minh. Đề xuất quy hoạch dự án 180 ha mở ra kỳ vọng nâng vị thế của tỉnh trong thu hút vốn chất lượng cao...

Chiều 9/12, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong đã có buổi tiếp và làm việc với Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry (Nhật Bản).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry đã giới thiệu những nét khái quát về lĩnh vực hoạt động, tiềm năng, thế mạnh của 2 Tập đoàn.

Là các Tập đoàn có thế mạnh trong đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp, logistics, đô thị, nhà ở, thương mại, nhà ở xã hội, nhà xưởng, hiện 2 Tập đoàn đang đề xuất nghiên cứu xây dựng Khu Công nghiệp "Thông minh - Bền vững" tại Ninh Bình nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản cũng như nhà đầu tư quốc tế.

Khu Công nghiệp dự kiến quy hoạch tại xã Phong Doanh với quy mô khoảng 180 ha, là địa điểm có lợi thế vượt trội và phù hợp để Liên danh triển khai nghiên cứu phát triển Khu Công nghiệp "Thông minh -Bền vững" theo mô hình: Hạ tầng xanh và tuần hoàn, ứng dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và hệ thống solar chuyên dụng; hệ thống tái sử dụng nước mưa; hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn và quản lý rác thải theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị); hạ tầng số thông minh, ứng dụng hệ thống quản lý và vận hành Khu Công nghiệp tập trung dựa trên nền tảng IoT (IoT-based management system).

Khu Công nghiệp có vị trí bảo đảm tiếp cận tốt đến các cảng, sân bay và đường cao tốc, đồng thời có kết nối thông minh với các khu đô thị và dịch vụ lân cận để đáp ứng nhu cầu của chuyên gia, công nhân. Phù hợp với định hướng thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, phù hợp với chuỗi cung ứng toàn cầu và định hướng phát triển công nghệ cao của tỉnh.

Lãnh đạo Ninh Bình trao đổi với đại diện các doanh nghiệp về định hướng phát triển khu công nghiệp thông minh. Ảnh: Minh Quảng

Tại buổi làm việc, đại diện 2 Tập đoàn đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình xem xét chấp thuận địa điểm Khu Công nghiệp tại xã Phong Doanh để 2 đơn vị được tiến hành nghiên cứu chi tiết hiện trạng, thu thập số liệu kỹ thuật chuyên sâu đề xuất quy hoạch; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định, bảo đảm tiến độ đầu tư trong năm 2026 và khởi công hạ tầng vào năm 2027 theo mong muốn của nhà đầu tư Nhật Bản.

Hai Tập đoàn cam kết thực hiện việc nghiên cứu một cách nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Dự án Khu Công nghiệp "Thông minh- Bền vững" sẽ mang lại hiệu quả phát triển bền vững, gia tăng nguồn thu ngân sách và tạo việc làm chất lượng cao, góp phần vào mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh Ninh Bình.

Bày tỏ vui mừng khi tiếp và làm việc với lãnh đạo Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn của cả nước, cùng với đó là hệ thống giao thông kết nối liên vùng hiện đại, trong tương lai sẽ có sân bay, cảng biển, đường sắt cao tốc... là điều kiện thuận lợi để Ninh Bình thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư.

Trong chiến lược phát triển chung, tỉnh Ninh Bình xác định việc phát triển các Khu Công nghiệp, đặc biệt là Khu Công nghiệp công nghệ cao, xanh, thông minh, cùng với việc xây dựng cảng biển nước sâu, là những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tỉnh Ninh Bình ủng hộ và đồng tình với chủ trương phát triển mà Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry đã đề xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các Tập đoàn nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tuân thủ định hướng, mục tiêu về phát triển các Khu Công nghiệp mà tỉnh đã đề ra.

Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình giao Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai đầu tư dự án.