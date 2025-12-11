Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 11/12/2025
Mai Nhi
11/12/2025, 15:16
Ngày 14/10, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn. Theo ghi nhận, các công ty đã tăng, giảm giá mua/bán vàng nhẫn từ 2 – 3 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng...
Sau khi giữ xu hướng tăng trong nửa đầu phiên sáng nay (11/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm nhẹ.
Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 153,1 triệu – 155,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua (10/12). Sau 2 tiếng mở cửa, các đơn vị này đều giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng, giảm liên tục đối với giá giao dịch vàng miếng SJC trong sáng 11/12.
Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên đều giảm 200 đồng/lượng.
Tương tự, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên. Sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này cũng điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng giảm 200 đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng, giảm liên tục đối với giá giao dịch vàng miếng SJC.
Mở cửa phiên, thương hiệu này vẫn niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 154,7 triệu đồng/lượng nhưng tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với giá mua vào, niêm yết ở mức 153,2 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục điều chỉnh tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết ở mức 153,8 triệu – 155,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch chốt ở mức 153,3 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 10/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng giảm 200 đồng/lượng.
Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức 153,2 triệu – 155,1 triệu đồng/lượng đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đây tăng 400 nghìn đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận diễn biến tương đối trái chiều. Trong khi một số doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn thì vẫn ghi nhận 3 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (10/12).
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giữ nguyên giá giao dịch ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) khi mở cửa phiên, Ngọc Thẩm tiếp tục điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng đặt giá giao dịch ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá chốt phiên 10/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn không thay đổi.
Cùng chung xu hướng, Công ty SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết ở mức 150,1 triệu – 152,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này lại giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, quay về mức 149,6 triệu – 152,1 triệu đồng/lượng. Mức giá này được giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Tại DOJI, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch mở mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng và tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau hơn 1 giờ mở cửa. Tuy nhiên, chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn lại quay về mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên ngày 10/12.
Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.
Mở cửa phiên, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,5 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Sau hơn 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 151,2 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng.
Như vậy trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tục với tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 151,2 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng.
Như vậy, so với giá chốt phiên 10/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Sai khi tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,2 triệu – 153,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 14 giờ ngày 11/12, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,3%, lùi về ở mức 4.213 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 18,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 8,98 triệu – 18,68 triệu đồng/lượng.
